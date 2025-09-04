Nuevo Pixel Drop: actualización a Material 3 Expressive y otras novedades

👙 ¡Productos TOP! Ofertas en tecnología para este verano: smartwatches, móviles, auriculares y más [ Saber más ]

Google ha presentado oficialmente los nuevos Pixel 10 junto con Material 3 Expressive, una renovación completa de la interfaz que mejora las interacciones y ofrece información útil de un vistazo.

Pero no solo los Pixel 10 disfrutarán de esta experiencia: la compañía ha confirmado que Pixel 6 y modelos posteriores, así como la Pixel Tablet, también recibirán la actualización.

Un Pixel más personal y premium

Material 3 Expressive busca hacer que el uso de un Pixel se sienta más fluido, intuitivo y personalizable. Entre las novedades destacan:

Live Effects en la pantalla de bloqueo: ahora se pueden añadir animaciones divertidas al fondo, como formas dinámicas o efectos climáticos en tiempo real.

Nuevo diseño de los ajustes rápidos: un rediseño elegante y minimalista que facilita el acceso a las funciones más utilizadas.

Personalización de la app Teléfono de Google: podrás adaptar la experiencia de llamadas con un estilo propio que refleje tu personalidad.

Pixel Buds Pro 2: audio inteligente con Adaptive Audio

Más allá de los smartphones, Google también ha anunciado novedades para los Pixel Buds Pro 2. A lo largo de este mes llegará Adaptive Audio, una función que ajusta automáticamente el sonido en función del entorno. Esto significa que podrás escuchar música o podcasts sin aislarte completamente, manteniendo la consciencia de lo que ocurre alrededor.

Además, los auriculares incluyen protección frente a ruidos fuertes, cuidando la salud auditiva del usuario. Y gracias a la integración con Gemini, será posible mantener conversaciones claras incluso con ruido de fondo, como cuando hay gente hablando cerca o la televisión encendida.

Una función destacada es la posibilidad de contestar llamadas o rechazar mensajes con simples gestos de cabeza, como asentir o negar, sin necesidad de tocar los auriculares.

Navegación inteligente con Pixel y Google Maps

Otra de las mejoras llega a la experiencia de navegación. Ahora, cuando inicies una ruta caminando o en bicicleta desde el móvil, Google Maps se mostrará automáticamente en tu smartwatch. Esto resulta especialmente útil al moverte por una ciudad nueva, ya que evita tener que sacar el teléfono constantemente o interactuar con el reloj.

La guía será completamente automática y manos libres, mostrando las indicaciones directamente en la muñeca.

Disponibilidad de la actualización

Las nuevas funciones comienzan a desplegarse desde hoy y llegarán progresivamente en las próximas semanas, dependiendo del modelo de dispositivo y de la operadora.

Google invita a los usuarios a revisar el foro de Pixel para obtener más detalles y descubrir el resto de novedades que llegan a Android junto con esta actualización.