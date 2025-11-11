Patrocinado

¡Nuevos cupones del 11.11 de AliExpress y seis ofertas destacadas para hoy!

💻 ¡Promoción 11.11 de Keysfan! ¡Windows auténtico casi gratis! ¡Windows 11 Pro por 13,45€! [ Saber más ]

El 11.11 ya está aquí, y con él llegan las mejores ofertas del año en AliExpress y Miravia. Si estabas esperando el momento ideal para renovar tu smartphone, smartwatch, robot aspirador o cualquier otro gadget, ¡ha llegado la hora! 🛒💥

Durante los próximos días, podrás aprovechar grandes descuentos directos y combinar cupones y códigos promocionales para ahorrar aún más. A continuación, te contamos todos los detalles, los códigos activos y algunos de los productos estrella del evento.

» 🛍️ Promo del 11.11 en AliExpress «

 

Descuentos AliExpress: todos los códigos del 11.11

AliExpress ha activado una batería de códigos para este Día del Soltero 2025 con los que podrás conseguir hasta 85 € de descuento dependiendo del importe de tu compra. Aquí tienes la lista completa:

Código Descuento Compra mínima Vigencia
ESAE03 o AEES03 3 € 15 € Del 11 al 19 de noviembre
ESAE05 o AEES05 5 € 29 € Del 11 al 19 de noviembre
ESAE12 o AEES12 12 € 69 € Del 11 al 19 de noviembre
AEES16 16 € 89 € Solo del 11 al 13 de noviembre
ESAE20 o AEES20 20 € 129 € Del 11 al 19 de noviembre
ESAE40 o AEES40 40 € 249 € Del 11 al 19 de noviembre
ESAE60 o AEES60 60 € 369 € Del 11 al 19 de noviembre
ESAE75 o AEES75 75 € 469 € Del 11 al 19 de noviembre
ESAE85 o AEES85 85 € 549 € Del 11 al 19 de noviembre

Condiciones:

  • Válidos del 11 al 19 de noviembre (00:00–23:59).
  • Aplicables a pedidos enviados a España.
  • No válidos en productos virtuales ni acumulables con otras promociones.
  • Solo aplican a productos con el sello “Promo del 11.11”.

 

Códigos de descuento Miravia

Si compras en Miravia, también puedes beneficiarte de códigos exclusivos durante este 11.11. A continuación, los tres principales cupones activos:

Código Descuento Compra mínima Vigencia
AEMES04 4 € 19 € Del 11 al 19 de noviembre
AEMES07 7 € 49 € Del 11 al 19 de noviembre
AEMES20 20 € 99 € Del 11 al 19 de noviembre

Condiciones:

  • Válidos del 11 al 19 de noviembre (00:00–23:59).
  • Solo para pedidos enviados a España.
  • No válidos en productos virtuales ni acumulables con otras promociones.
  • Aplicables únicamente a productos vendidos por Miravia.

 

Cupones adicionales con PayPal

Si pagas con PayPal, puedes ahorrar aún más. Durante el 11.11, está disponible un cupón de 20 € de descuento en compras superiores a 199 €. Las unidades son limitadas, así que conviene aprovecharlo cuanto antes ⏰.

 

Ofertas destacadas del 11.11

Además de los códigos de descuento, AliExpress ha preparado una selección de productos con precios especiales durante el evento. Aquí tienes algunos ejemplos:

 

Oferta especial PayPal

AliExpress está ofreciendo cupones de pago con PayPal para que ahorres aún más al combinarlos con los códigos del evento.

Actualmente sigue disponible un cupón de 20 € de descuento por compras superiores a 199 €, pero no durará mucho. Las unidades son limitadas, ¡así que consíguelo cuanto antes!

» 🛍️ Promo del 11.11 en AliExpress «

 

Conclusión

El 11.11 es el momento perfecto para comprar tecnología al mejor precio del año. Ya sea que busques renovar tu móvil, mejorar tu hogar inteligente o darte un capricho con un gadget, los códigos de AliExpress y Miravia te permiten ahorrar de verdad. Recuerda combinar tus cupones, pagar con PayPal y no dejar pasar las ofertas antes del 19 de noviembre. 🛍️🔥

💸 ¡AliExpress 11.11! ¡Nuevos cupones del 11.11 y seis ofertas destacadas para hoy! [ Saber más ]

¿Cuál es tu reacción?
Sorprendido
0%
Feliz
0%
Indiferente
0%
Triste
0%
Enfadado
0%
Aburrido
0%
Incrédulo
0%
¡Buen trabajo!
0%
✏️ Ver comentarios
Sobre el Autor
Luis A.
Luis es el creador y editor jefe de Teknófilo. Se aficionó a la tecnología con un Commodore 64 e hizo sus pinitos programando gracias a los míticos libros de 🛒 'BASIC para niños' con 11 años. Con el paso de los años, la afición a los ordenadores se ha extendido a cualquier cacharrito que tenga una pantalla y CPU.
Comentarios
Deja un comentario

Deja un comentario