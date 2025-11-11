¡Nuevos cupones del 11.11 de AliExpress y seis ofertas destacadas para hoy!
El 11.11 ya está aquí, y con él llegan las mejores ofertas del año en AliExpress y Miravia. Si estabas esperando el momento ideal para renovar tu smartphone, smartwatch, robot aspirador o cualquier otro gadget, ¡ha llegado la hora! 🛒💥
Durante los próximos días, podrás aprovechar grandes descuentos directos y combinar cupones y códigos promocionales para ahorrar aún más. A continuación, te contamos todos los detalles, los códigos activos y algunos de los productos estrella del evento.
» 🛍️ Promo del 11.11 en AliExpress «
Descuentos AliExpress: todos los códigos del 11.11
AliExpress ha activado una batería de códigos para este Día del Soltero 2025 con los que podrás conseguir hasta 85 € de descuento dependiendo del importe de tu compra. Aquí tienes la lista completa:
|Código
|Descuento
|Compra mínima
|Vigencia
|ESAE03 o AEES03
|3 €
|15 €
|Del 11 al 19 de noviembre
|ESAE05 o AEES05
|5 €
|29 €
|Del 11 al 19 de noviembre
|ESAE12 o AEES12
|12 €
|69 €
|Del 11 al 19 de noviembre
|AEES16
|16 €
|89 €
|Solo del 11 al 13 de noviembre
|ESAE20 o AEES20
|20 €
|129 €
|Del 11 al 19 de noviembre
|ESAE40 o AEES40
|40 €
|249 €
|Del 11 al 19 de noviembre
|ESAE60 o AEES60
|60 €
|369 €
|Del 11 al 19 de noviembre
|ESAE75 o AEES75
|75 €
|469 €
|Del 11 al 19 de noviembre
|ESAE85 o AEES85
|85 €
|549 €
|Del 11 al 19 de noviembre
Condiciones:
- Válidos del 11 al 19 de noviembre (00:00–23:59).
- Aplicables a pedidos enviados a España.
- No válidos en productos virtuales ni acumulables con otras promociones.
- Solo aplican a productos con el sello “Promo del 11.11”.
Códigos de descuento Miravia
Si compras en Miravia, también puedes beneficiarte de códigos exclusivos durante este 11.11. A continuación, los tres principales cupones activos:
|Código
|Descuento
|Compra mínima
|Vigencia
|AEMES04
|4 €
|19 €
|Del 11 al 19 de noviembre
|AEMES07
|7 €
|49 €
|Del 11 al 19 de noviembre
|AEMES20
|20 €
|99 €
|Del 11 al 19 de noviembre
Condiciones:
- Válidos del 11 al 19 de noviembre (00:00–23:59).
- Solo para pedidos enviados a España.
- No válidos en productos virtuales ni acumulables con otras promociones.
- Aplicables únicamente a productos vendidos por Miravia.
Cupones adicionales con PayPal
Si pagas con PayPal, puedes ahorrar aún más. Durante el 11.11, está disponible un cupón de 20 € de descuento en compras superiores a 199 €. Las unidades son limitadas, así que conviene aprovecharlo cuanto antes ⏰.
Ofertas destacadas del 11.11
Además de los códigos de descuento, AliExpress ha preparado una selección de productos con precios especiales durante el evento. Aquí tienes algunos ejemplos:
- Xiaomi TV A 32: 100€ (código: AEES16)
- OnePlus Watch 3: 135€ (código: AEES20)
- Garmin Forerunner 255: 153€ (código: AEES20)
- iLife A12 Pro Robot aspirador: 71.5€ (código: AEES12)
- Nintendo Switch 2: 182€ (código: AEES20)
- Xiaomi Robot Vacuum X10+: 225.70€ (código: AEES20)
Oferta especial PayPal
AliExpress está ofreciendo cupones de pago con PayPal para que ahorres aún más al combinarlos con los códigos del evento.
Actualmente sigue disponible un cupón de 20 € de descuento por compras superiores a 199 €, pero no durará mucho. Las unidades son limitadas, ¡así que consíguelo cuanto antes!
» 🛍️ Promo del 11.11 en AliExpress «
Conclusión
El 11.11 es el momento perfecto para comprar tecnología al mejor precio del año. Ya sea que busques renovar tu móvil, mejorar tu hogar inteligente o darte un capricho con un gadget, los códigos de AliExpress y Miravia te permiten ahorrar de verdad. Recuerda combinar tus cupones, pagar con PayPal y no dejar pasar las ofertas antes del 19 de noviembre. 🛍️🔥