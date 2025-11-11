¡Nuevos cupones del 11.11 de AliExpress y seis ofertas destacadas para hoy!

💻 ¡Promoción 11.11 de Keysfan! ¡Windows auténtico casi gratis! ¡Windows 11 Pro por 13,45€! [ Saber más ]

El 11.11 ya está aquí, y con él llegan las mejores ofertas del año en AliExpress y Miravia. Si estabas esperando el momento ideal para renovar tu smartphone, smartwatch, robot aspirador o cualquier otro gadget, ¡ha llegado la hora! 🛒💥

Durante los próximos días, podrás aprovechar grandes descuentos directos y combinar cupones y códigos promocionales para ahorrar aún más. A continuación, te contamos todos los detalles, los códigos activos y algunos de los productos estrella del evento.

Descuentos AliExpress: todos los códigos del 11.11

AliExpress ha activado una batería de códigos para este Día del Soltero 2025 con los que podrás conseguir hasta 85 € de descuento dependiendo del importe de tu compra. Aquí tienes la lista completa:

Código Descuento Compra mínima Vigencia ESAE03 o AEES03 3 € 15 € Del 11 al 19 de noviembre ESAE05 o AEES05 5 € 29 € Del 11 al 19 de noviembre ESAE12 o AEES12 12 € 69 € Del 11 al 19 de noviembre AEES16 16 € 89 € Solo del 11 al 13 de noviembre ESAE20 o AEES20 20 € 129 € Del 11 al 19 de noviembre ESAE40 o AEES40 40 € 249 € Del 11 al 19 de noviembre ESAE60 o AEES60 60 € 369 € Del 11 al 19 de noviembre ESAE75 o AEES75 75 € 469 € Del 11 al 19 de noviembre ESAE85 o AEES85 85 € 549 € Del 11 al 19 de noviembre

Condiciones:

Válidos del 11 al 19 de noviembre (00:00–23:59).

(00:00–23:59). Aplicables a pedidos enviados a España .

. No válidos en productos virtuales ni acumulables con otras promociones.

Solo aplican a productos con el sello “Promo del 11.11”.

Códigos de descuento Miravia

Si compras en Miravia, también puedes beneficiarte de códigos exclusivos durante este 11.11. A continuación, los tres principales cupones activos:

Código Descuento Compra mínima Vigencia AEMES04 4 € 19 € Del 11 al 19 de noviembre AEMES07 7 € 49 € Del 11 al 19 de noviembre AEMES20 20 € 99 € Del 11 al 19 de noviembre

Condiciones:

Válidos del 11 al 19 de noviembre (00:00–23:59).

(00:00–23:59). Solo para pedidos enviados a España .

. No válidos en productos virtuales ni acumulables con otras promociones.

Aplicables únicamente a productos vendidos por Miravia.

Cupones adicionales con PayPal

Si pagas con PayPal, puedes ahorrar aún más. Durante el 11.11, está disponible un cupón de 20 € de descuento en compras superiores a 199 €. Las unidades son limitadas, así que conviene aprovecharlo cuanto antes ⏰.

Ofertas destacadas del 11.11

Además de los códigos de descuento, AliExpress ha preparado una selección de productos con precios especiales durante el evento. Aquí tienes algunos ejemplos:

Oferta especial PayPal

AliExpress está ofreciendo cupones de pago con PayPal para que ahorres aún más al combinarlos con los códigos del evento.

Actualmente sigue disponible un cupón de 20 € de descuento por compras superiores a 199 €, pero no durará mucho. Las unidades son limitadas, ¡así que consíguelo cuanto antes!

Conclusión

El 11.11 es el momento perfecto para comprar tecnología al mejor precio del año. Ya sea que busques renovar tu móvil, mejorar tu hogar inteligente o darte un capricho con un gadget, los códigos de AliExpress y Miravia te permiten ahorrar de verdad. Recuerda combinar tus cupones, pagar con PayPal y no dejar pasar las ofertas antes del 19 de noviembre. 🛍️🔥