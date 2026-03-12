One UI 8.5: Todos los Samsung Galaxy que recibirán la nueva actualización
Samsung ya ha estrenado One UI 8.5 junto con la nueva serie Galaxy S26, presentada a comienzos de año. Como suele ocurrir con cada gran actualización de su capa de personalización basada en Android, la compañía surcoreana tiene previsto llevar esta versión a numerosos dispositivos Galaxy lanzados en los últimos años.
Aunque Samsung todavía no ha publicado una lista oficial de dispositivos compatibles, diversas filtraciones y datos sobre la política de actualizaciones de la marca permiten anticipar qué modelos recibirán la actualización. En términos generales, todos los dispositivos Galaxy que ya cuentan con One UI 8.0 o que fueron lanzados con esta versión deberían recibir One UI 8.5.
A continuación repasamos la lista completa de móviles y tablets Samsung Galaxy que, según la información disponible, serán compatibles con One UI 8.5.
Samsung Galaxy compatibles con One UI 8.5
Serie Galaxy S
Los modelos premium de Samsung serán, como es habitual, los primeros en recibir la actualización.
Los dispositivos que deberían actualizarse a One UI 8.5 son:
- Galaxy S25
-
Galaxy S25+
-
Galaxy S25 Ultra
-
Galaxy S25 Edge
-
Galaxy S25 FE
-
Galaxy S24
-
Galaxy S24+
-
Galaxy S24 Ultra
-
Galaxy S23 FE
-
Galaxy S22
-
Galaxy S22+
-
Galaxy S22 Ultra
-
Galaxy S21 FE
Serie Galaxy Z (plegables)
Samsung también actualizará su catálogo de smartphones plegables, uno de los segmentos más importantes para la compañía.
Los modelos compatibles serían:
- Galaxy Z TriFold
-
Galaxy Z Fold Special Edition
-
Galaxy Z Fold 7
-
Galaxy Z Flip 7
-
Galaxy Z Flip 7 FE
-
Galaxy Z Fold 6
-
Galaxy Z Flip 6
-
Galaxy Z Fold 5
-
Galaxy Z Flip 5
-
Galaxy Z Fold 4
-
Galaxy Z Flip 4
Serie Galaxy A
La familia Galaxy A, que representa gran parte de las ventas de Samsung, también recibirá One UI 8.5 en numerosos modelos.
Entre ellos se incluyen:
- Galaxy A73
-
Galaxy A56
-
Galaxy A55
-
Galaxy A54
-
Galaxy A53
-
Galaxy A36
-
Galaxy A35
-
Galaxy A34
-
Galaxy A33
-
Galaxy A26
-
Galaxy A25
-
Galaxy A24
-
Galaxy A17 (4G y 5G)
-
Galaxy A16 (4G y 5G)
-
Galaxy A15 (4G y 5G)
-
Galaxy A07 (4G y 5G)
-
Galaxy A06 (4G y 5G)
Serie Galaxy M
La actualización también llegará a muchos modelos de la gama media Galaxy M.
Los dispositivos incluidos serían:
- Galaxy M56
-
Galaxy M55
-
Galaxy M55s
-
Galaxy M54
-
Galaxy M53
-
Galaxy M36
-
Galaxy M35
-
Galaxy M34
-
Galaxy M33
-
Galaxy M17
-
Galaxy M16
-
Galaxy M15
-
Galaxy M07
-
Galaxy M06
Serie Galaxy F
Los dispositivos de la línea Galaxy F, que Samsung comercializa principalmente en algunos mercados internacionales, también deberían recibir la actualización.
Los modelos previstos son:
- Galaxy F70e
-
Galaxy F56
-
Galaxy F55
-
Galaxy F54
-
Galaxy F36
-
Galaxy F34
-
Galaxy F17
-
Galaxy F16
-
Galaxy F15
-
Galaxy F07
-
Galaxy F06
Tablets Galaxy que recibirán One UI 8.5
La actualización también llegará a varias tablets Galaxy Tab, incluyendo modelos premium y dispositivos de gama media.
Los modelos compatibles serían:
- Galaxy Tab S11
-
Galaxy Tab S11 Ultra
-
Galaxy Tab S10+
-
Galaxy Tab S10 Ultra
-
Galaxy Tab S10 FE
-
Galaxy Tab S10 FE+
-
Galaxy Tab S10 Lite
-
Galaxy Tab S9
-
Galaxy Tab S9+
-
Galaxy Tab S9 Ultra
-
Galaxy Tab S9 FE
-
Galaxy Tab S9 FE+
-
Galaxy Tab S8
-
Galaxy Tab S8+
-
Galaxy Tab S8 Ultra
-
Galaxy Tab S6 Lite (2024)
-
Galaxy Tab A11
-
Galaxy Tab A11+
-
Galaxy Tab A9
-
Galaxy Tab A9+
-
Galaxy Tab Active 5
-
Galaxy Tab Active 5 Pro
Serie Galaxy XCover
Los dispositivos resistentes de Samsung orientados al entorno profesional también están incluidos en la lista de actualización:
- Galaxy XCover 7
-
Galaxy XCover 7 Pro
-
Galaxy XCover 6 Pro
Para algunos Galaxy será su última gran actualización
Para determinados dispositivos incluidos en la lista, One UI 8.5 podría representar su última gran actualización de software.
Esto se debe a la política de soporte de Samsung, que ofrece varios años de actualizaciones de Android y de su capa One UI dependiendo del modelo. Cuando un dispositivo alcanza el final de su ciclo de actualizaciones principales, suele seguir recibiendo parches de seguridad durante un tiempo adicional, aunque ya no incorpore nuevas funciones importantes.
Cuándo llegará One UI 8.5 a los Galaxy
Samsung aún no ha anunciado oficialmente el calendario de despliegue de One UI 8.5 para los dispositivos existentes.
No obstante, el hecho de que esta versión ya esté disponible en la serie Galaxy S26 indica que la actualización debería comenzar a llegar a otros dispositivos en los próximos meses.
Actualmente, Samsung ya tiene activo un programa beta de One UI 8.5 para la serie Galaxy S25, que ha recibido varias compilaciones preliminares. Esto sugiere que la versión estable podría lanzarse próximamente para estos dispositivos antes de expandirse a otros modelos.
También se han detectado indicios de que Samsung está preparando el programa beta para Galaxy Z Fold 7 y Galaxy Z Flip 7, lo que reforzaría la idea de que el despliegue general está cada vez más cerca.
Samsung quiere evitar retrasos como los de One UI 7
La compañía también busca evitar retrasos similares a los que se produjeron con One UI 7, cuya distribución fue más lenta de lo esperado en algunos dispositivos.
Por ello, el desarrollo y las pruebas de One UI 8.5 parecen estar avanzando con mayor rapidez, lo que podría permitir a Samsung acelerar el proceso de actualización para buena parte de su catálogo Galaxy.
En cualquier caso, habrá que esperar a que Samsung publique la lista oficial de dispositivos compatibles y el calendario definitivo de despliegue para conocer con precisión qué modelos recibirán la actualización y en qué fechas.