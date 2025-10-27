OnePlus 15: El nuevo buque insignia llega con rediseño total, potencia bruta y batería gigante

📱 ¡Ofertas TOP! ¡Chollos en móviles, tablets, relojes y TVs en PcComponentes! [ Saber más ]

OnePlus ha presentado oficialmente su nuevo smartphone insignia, el OnePlus 15, durante un evento celebrado en China.

Aunque la presentación global tendrá lugar el próximo mes, ya conocemos todos los detalles técnicos y de diseño de este dispositivo, que promete convertirse en uno de los terminales más completos y potentes del año.



Un diseño totalmente renovado y más angular

El OnePlus 15 estrena un aspecto completamente nuevo. El fabricante ha apostado por un diseño más cuadrado, con pantalla, marco y trasera totalmente planos, pero manteniendo las esquinas ligeramente redondeadas para una mejor ergonomía.

Uno de los cambios más llamativos está en el módulo de cámaras, que abandona el formato circular para adoptar una isla cuadrada con bordes redondeados, situada en la esquina superior izquierda. En su interior se alojan tres sensores fotográficos, que analizaremos más adelante.

La parte frontal presenta una cámara perforada en el centro de la pantalla y unos bordes ultrafinos de solo 1,15 mm en los cuatro lados, logrando una simetría perfecta que refuerza su estética premium.

Snapdragon 8 Elite Gen 5 y pantalla AMOLED de 165 Hz

El nuevo OnePlus 15 incorpora el procesador Snapdragon 8 Elite Gen 5, el chip más potente de Qualcomm hasta la fecha, ofreciendo un salto importante en rendimiento e inteligencia artificial.

Este SoC se acompaña de 12 GB o 16 GB de memoria RAM LPDDR5X y almacenamiento UFS 4.1 de hasta 1 TB, sin opción de ampliación mediante tarjeta microSD.

La pantalla, de 6,78 pulgadas AMOLED, alcanza una resolución 1,5K (2.772 × 1.272 píxeles) y una frecuencia de refresco variable entre 1 Hz y 120 Hz, que sube hasta 165 Hz en juegos. Además, ofrece atenuación PWM de alta frecuencia y un brillo máximo impresionante para mejorar la visibilidad en exteriores.

Batería de 7.300 mAh con carga ultrarrápida de 120 W

Uno de los aspectos más destacados del OnePlus 15 es su batería de 7.300 mAh con tecnología silicio-carbono, notablemente superior a la del modelo anterior.

El dispositivo es compatible con carga rápida por cable de 120 W y carga inalámbrica de 50 W, lo que permite recuperar gran parte de la autonomía en cuestión de minutos.

También incorpora lector de huellas ultrasónico bajo la pantalla, conectividad Bluetooth 6.0 y Wi-Fi 7, asegurando una experiencia de conectividad avanzada y sin interrupciones.

Resistencia extrema y software actualizado

El terminal llega con Android 16 preinstalado, acompañado de ColorOS 16 en China y OxygenOS 16 en la versión internacional.

En materia de durabilidad, el OnePlus 15 presume de certificaciones IP66, IP68, IP69 e incluso IP69K, ofreciendo una resistencia excepcional al polvo, agua y chorros a alta presión, algo muy poco habitual en smartphones comerciales.

Cámaras de 50 MP: promesa de calidad, aunque con dudas

En el apartado fotográfico, el OnePlus 15 mantiene una triple cámara trasera, pero con sensores que, sobre el papel, podrían representar un ligero retroceso respecto al modelo anterior.

Principal: 50 MP con sensor de 1/1,56 pulgadas.

50 MP con sensor de 1/1,56 pulgadas. Ultra gran angular: 50 MP con sensor de 1/2,88 pulgadas y campo de visión de 116 °.

50 MP con sensor de 1/2,88 pulgadas y campo de visión de 116 °. Teleobjetivo periscópico: 50 MP con sensor de 1/2,76 pulgadas y zoom óptico 3,5x.

Aunque las especificaciones parecen más modestas, será necesario esperar a las pruebas reales para confirmar si OnePlus ha conseguido mantener o incluso mejorar la calidad fotográfica mediante optimizaciones de software.

Diseño, colores y dimensiones

El OnePlus 15 mide 161,42 × 76,67 × 8,10-8,20 mm y pesa entre 211 y 215 g, según la versión. Se comercializará en tres acabados: Absolute Black, Mist Purple y Sand Dune, aunque los nombres pueden variar en su lanzamiento internacional.

El diseño plano y la elección de materiales premium refuerzan la sensación de solidez, manteniendo una estética moderna y elegante.

Precio y disponibilidad

El OnePlus 15 se pondrá a la venta inicialmente en China, con los siguientes precios:

12 GB RAM + 256 GB : desde 3.999 CNY (unos 483€)

: desde 16 GB RAM + 1 TB: hasta 5.399 CNY (unos 652€)

El lanzamiento global está previsto para el próximo mes, donde llegará con OxygenOS 16 y posibles adaptaciones en el catálogo de colores y configuraciones.

Especificaciones

Especificaciones del OnePlus 15 Tamaño de pantalla 6,78 pulgadas Resolución 2.772 × 1.272 Frecuencia de refresco 1–120 Hz (adaptativo), hasta 165 Hz en juegos Dimensiones 161,42 × 76,67 × 8,10–8,20 mm Peso 211/215 g Chipset Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 RAM 12/16 GB (LPDDR5X) Almacenamiento 256/512 GB (UFS 4.1), no ampliable Cámara principal 50 MP (apertura f/1,8, sensor 1/1,56″, OIS, campo de visión 84°) Cámara ultra gran angular 50 MP (sensor OV50D, 1/2,88″, apertura f/2,0, campo de visión 116°, lente 6P) Cámara periscopio teleobjetivo 50 MP (sensor S5KJN5, 1/2,76″, zoom óptico 3,5×, lente 4P, OIS, apertura f/2,8, campo de visión 30°) Cámara frontal 32 MP (sensor Sony IMX709, 1/2,74″, apertura f/2,4, lente 5P) Batería 7.300 mAh (silicio-carbono) Carga 120 W por cable (80 W en EE. UU.), 50 W inalámbrica Sistema operativo Android 16 con ColorOS 16 (China) / OxygenOS 16 (global) Redes y conectividad 5G, LTE, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0 Resistencia al agua IP68/IP69 Colores Negro absoluto, Morado bruma y Duna de arena