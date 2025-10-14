OnePlus 15 filtrado: batería gigante, carga ultrarrápida y pantalla de 165 Hz

Los rumores sobre el próximo OnePlus 15 no dejan de crecer, y uno de los más llamativos apunta a una batería significativamente mayor que la de su predecesor.

Según el reputado filtrador Digital Chat Station, el nuevo buque insignia con Snapdragon 8 Elite Gen 5 contará con una capacidad mínima de 7.300 mAh, lo que supondría un salto importante respecto a los 6.000 mAh del OnePlus 13.

Un salto importante en autonomía para el OnePlus 15

Aunque OnePlus aún no ha anunciado la fecha oficial de lanzamiento, la compañía ha dejado entrever algunos detalles en sus teasers. Sin embargo, las filtraciones siguen siendo la principal fuente de información sobre el dispositivo, y todo apunta a que el OnePlus 15 destacará por su autonomía y velocidad de carga.

El informe de Digital Chat Station coincide con los datos publicados por otro conocido filtrador de Weibo, Panda Is Very Bald, lo que refuerza la credibilidad de esta información. Si se confirma, el OnePlus 15 sería uno de los smartphones con mayor batería del mercado premium Android.

Dual battery y carga rápida de 100 W

Una de las claves detrás de esta capacidad reside en su sistema de doble batería, compuesto por dos celdas de 3.575 mAh cada una. Esta arquitectura no solo mejora la eficiencia energética, sino que también permite velocidades de carga más altas sin comprometer la seguridad térmica.

El dispositivo ofrecerá carga rápida de 100 W por cable y carga inalámbrica de 50 W, según las filtraciones. Esto significa que, incluso con una batería tan grande, el OnePlus 15 podría recargarse completamente en menos de 25 minutos, manteniendo la reputación de la marca por sus impresionantes tecnologías de carga rápida.

Sin recortes en la versión global

A diferencia de lo que ocurre con muchos modelos chinos, el uso de un sistema de doble batería reduce la posibilidad de que la versión internacional sufra recortes de capacidad. Esto sugiere que tanto los usuarios en China como los del resto del mundo disfrutarán de la misma autonomía.

Digital Chat Station también filtró información sobre otros dos modelos que acompañarán al OnePlus 15. Uno de ellos sería el OnePlus Ace 6, que se lanzará globalmente como OnePlus 15R y contará con una batería de 7.600 mAh. El otro modelo, aún conocido solo como “Turbo”, podría llegar con 7.800 mAh, una cifra que lo situaría entre los smartphones con mayor capacidad de batería del mercado.

Una pantalla de 165 Hz firmada por BOE

Además de la batería, el filtrador confirmó que los tres nuevos dispositivos de OnePlus incorporarán pantallas planas fabricadas por BOE, con una frecuencia de actualización de 165 Hz, descrita como “ultraalta”. Esta cifra supera la media de la industria y garantiza una fluidez excepcional en juegos, navegación y animaciones del sistema.

Un equilibrio entre potencia, autonomía y fluidez

Combinando el chip Snapdragon 8 Elite Gen 5, la enorme batería de 7.300 mAh y el panel de 165 Hz, el OnePlus 15 se perfila como uno de los teléfonos Android más equilibrados del próximo año. La marca parece decidida a ofrecer rendimiento extremo sin sacrificar autonomía ni experiencia visual.