OnePlus 15: primeras imágenes filtradas revelan un diseño completamente renovado

El 2025 será un año de cambios profundos para OnePlus. Tras varios meses de rumores, finalmente han aparecido las primeras imágenes filtradas del próximo buque insignia de la marca: el OnePlus 15. El dispositivo abandona algunos de los elementos de diseño clásicos de generaciones anteriores para apostar por una estética más moderna y diferenciada.

Durante años, los modelos más avanzados de OnePlus se caracterizaron por su módulo de cámara circular. Sin embargo, el OnePlus 15 dejará atrás esta seña de identidad para incorporar un módulo cuadrado con esquinas redondeadas pintado en negro, que alberga tres cámaras: un conjunto doble y un sensor independiente.

Este rediseño marca un antes y un después en la estrategia visual de la compañía, que busca diferenciarse en un mercado cada vez más competitivo.

Pantalla plana de alto nivel

Aunque la filtración no muestra la parte frontal del dispositivo, se ha confirmado que el OnePlus 15 integrará una pantalla plana de 6,78 pulgadas con resolución 1,5K y una impresionante tasa de refresco de 165 Hz. Estas especificaciones sitúan al terminal como una opción ideal para quienes buscan fluidez extrema en juegos y navegación.

Colores disponibles y la nueva apuesta estética

El OnePlus 15 llegará en tres acabados:

Dune , el color estrella que será protagonista en las campañas de marketing.

, el color estrella que será protagonista en las campañas de marketing. Absolute Black , un negro profundo que se perfila como el tono más oscuro jamás visto en un smartphone.

, un negro profundo que se perfila como el tono más oscuro jamás visto en un smartphone. Mist Purple, un elegante púrpura difuminado que aporta un toque diferencial.

Presentación oficial y tradición de nomenclatura

Tal y como dicta la tradición de la marca, OnePlus omite el número 4 en sus lanzamientos y ahora avanza directamente al 15. La presentación oficial del dispositivo se espera para octubre de 2025, donde también se dará a conocer el nuevo OnePlus Ace 6.

Rendimiento con Snapdragon 8 Elite Gen 5

El OnePlus 15 estará impulsado por el Snapdragon 8 Elite Gen 5, el procesador más potente de Qualcomm, que promete un salto considerable en eficiencia energética y rendimiento gráfico. Además, la compañía estrenará un motor de imagen propio, después de finalizar su colaboración con Hasselblad, que en el pasado había aportado su experiencia en ciencia del color.

Batería de gran capacidad con carga ultrarrápida

Uno de los puntos más llamativos será su batería de 7.000 mAh, una cifra muy superior a la media del mercado. Para acompañar esta capacidad, el smartphone contará con carga rápida por cable de 120 W y carga inalámbrica de 50 W, lo que asegura una autonomía prolongada y tiempos de recarga reducidos.