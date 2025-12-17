OnePlus 15R, Pad Go 2 y Watch Lite: así es el trío que OnePlus acaba de lanzar en España

💻 ¡Ofertas del Black Friday! ¡Office 2021 Pro disponible a 29,28€! ¡Paga una vez y úsalo de por vida! [ Saber más ]

OnePlus amplía hoy su catálogo en España con tres lanzamientos pensados para quienes quieren una experiencia rápida y fluida sin irse a precios prohibitivos: el smartphone OnePlus 15R, la nueva tablet OnePlus Pad Go 2 y el smartwatch OnePlus Watch Lite.

La propuesta común es clara: pantallas ambiciosas, autonomía destacada y un “mix” de hardware y software pulido para sacar más por menos.

OnePlus 15r: Potencia flagship y batería enorme a precio contenido

El OnePlus 15R se presenta como el gama alta “inteligente” de la marca: mucho rendimiento, buena fotografía y una batería que busca marcar distancia en el día a día.

En el corazón del terminal encontramos el Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5, un chip co-diseñado y co-optimizado por Qualcomm y OnePlus durante 24 meses. OnePlus asegura que es el primer dispositivo en estrenarlo a nivel mundial y que, frente a la generación anterior, ofrece:

+36% de potencia en CPU

de potencia en CPU +11% en GPU

en GPU +46% de rendimiento de IA

Para acompañar, integra RAM LPDDR5X Ultra y almacenamiento UFS 4.1, orientado a acelerar tareas como crear, copiar y mover archivos y datos pesados.

Uno de los grandes titulares del OnePlus 15R es su batería de 7.400 mAh con carga rápida 80W SUPERVOOC. OnePlus destaca que está diseñada para rendir incluso en entornos exigentes y conservar al menos el 80 % de su capacidad tras cuatro años.

La clave está en la tecnología Silicon NanoStack, con un 15% de silicio en el ánodo, lo que busca mejorar la densidad energética y, en la práctica, traducirse en más autonomía en el mismo volumen.

En el frontal monta un panel LTPS AMOLED 1.5K de 165 Hz (la tasa más alta que ha usado OnePlus hasta ahora), con 6,83 pulgadas, 450 ppp y un brillo que puede subir hasta 1.800 nits.

Además, puede bajar hasta 1 nit con la función Reduce White Point activada. En seguridad incluye sensor de huellas ultrasónico, y para la interacción diaria presume de un chip táctil dedicado y una frecuencia de muestreo táctil de 3.200 Hz, pensada para mejorar la sensación de respuesta, especialmente en juegos y desplazamientos rápidos.

En fotografía, OnePlus equipa:

Cámara frontal de 32 MP con autofocus

de con Cámara principal de 50 MP con el sensor IMX906 (el mismo que el OnePlus 15)

de con el sensor (el mismo que el OnePlus 15) Ultra gran angular de 8 MP

Todo ello se apoya en el nuevo algoritmo OnePlus DetailMax Engine, orientado a capturar imágenes más nítidas y naturales. En vídeo, el OnePlus 15R puede grabar en 4K a hasta 120 fps y permite editar el metraje directamente en el dispositivo.

El OnePlus 15R llega en dos acabados:

Charcoal Black : estilo minimalista y discreto con tacto cálido y suave

: estilo minimalista y discreto con tacto cálido y suave Mint Breeze: verde “limpio” con un brillo sutil

Ambos usan la nueva tecnología Velvet Glass para una sensación agradable al tacto. Y en resistencia sube el listón con cuatro certificaciones IP independientes: IP66, IP68, IP69 y IP69K, buscando una protección muy completa para el uso diario.

El OnePlus 15R se puede reservar desde hoy y saldrá a la venta el 15 de enero en oneplus.com y distribuidores como Amazon, Movistar, FNAC o PC Componentes en estas configuraciones:

12+256 GB (Charcoal Black y Mint Breeze): 729€

(Charcoal Black y Mint Breeze): 12+512 GB (Charcoal Black): 829€

OnePlus Pad Go 2: Pantalla grande, equilibrio y funciones de ia

La OnePlus Pad Go 2 apuesta por ofrecer una experiencia “premium” en un formato accesible, con una pantalla pensada para consumo de contenido y productividad ligera.

Monta un panel de 12,1 pulgadas (30,73 cm) con la relación 7:5 ReadFit (seña de identidad de OnePlus en tablets) y un 88,5% de relación pantalla-cuerpo. A nivel de imagen, presume de:

284 ppp

98 % de cobertura DCI-P3

de cobertura 900 nits de brillo HBM

de brillo Compatibilidad con HDR Dolby Vision

En rendimiento integra el MediaTek Dimensity 7300-Ultra de ocho núcleos, fabricado en 4 nm. OnePlus asegura una experiencia potente y fluida “desde el primer día” y durante hasta cuatro años, respaldada por las pruebas de TÜV SÜD Fluency.

La autonomía corre a cargo de una batería de 10.050 mAh con carga rápida 33W SUPERVOOC, con cifras de referencia de hasta 15 horas de reproducción de vídeo o hasta 60 días en espera. Además, incluye carga inversa por cable, útil para pasar energía a un móvil en caso de apuro.

Por primera vez en la familia Pad Go, esta generación es compatible con lápiz: OnePlus Pad Go 2 Stylo. Está orientado a dibujar y tomar notas con baja latencia y alta sensibilidad, y presume de carga rápida: con 10 minutos desde 0% puede ofrecer energía para medio día de uso.

En software, la tablet incluye herramientas de IA y acceso a Open Canvas, una función de multitarea que permite alternar entre hasta tres ventanas (dos apps abiertas y una tercera en ventana flotante).

La OnePlus Pad Go 2 se vende en:

Lavender Drift : tonos lavanda con acabado texturizado que cambia según la luz

: tonos lavanda con acabado texturizado que cambia según la luz Shadow Black: acabado mate ultraligero y suave, con estética moderna

La variante Shadow Black es también la primera tablet OnePlus que incorpora conectividad 5G, permitiendo llamadas, mensajes y conexión a Internet en movilidad.

Además, si colocas la tablet cerca de un teléfono OnePlus, puede compartir la conexión de datos consumiendo un 30 % menos de batería que con el hotspot tradicional, según la marca.

La OnePlus Pad Go 2 ya se puede reservar y estará a la venta el 24 de diciembre en oneplus.com y distribuidores locales, con estos precios:

8GB+128GB Wi-Fi : 349€

: 8GB+256GB con 5G: 449€

Accesorios (se venden por separado): Stylo por 79€ y funda Folio Case por 39,99€.

OnePlus Watch Lite: Salud en 60 segundos y 10 días de batería

El OnePlus Watch Lite busca acercar la experiencia smartwatch a más usuarios con un diseño elegante, ultradelgado y centrado en salud, deporte y autonomía.

Incluye el Chequeo de salud en 60 seg., que ofrece una visión global de la salud cardíaca, la calidad del sueño y el bienestar mental. A esto se suma la función Mente y Cuerpo, que aprende patrones del usuario para estimar estrés y niveles de energía diarios, con avisos y recomendaciones prácticas para el bienestar.

En deporte, el Watch Lite incorpora más de 100 modos de entrenamiento y 12 modos profesionales, entre ellos correr, tenis, bádminton o saltar a la cuerda.

Para corredores, añade detección automática del umbral de lactato, calculando métricas clave tras la sesión para ayudar a entrenar y recuperar de forma más eficaz. También integra GPS de doble banda (L1/L5) para un posicionamiento más preciso y una función de transmisión de frecuencia cardíaca, que envía datos en tiempo real a equipos de gimnasio compatibles.

El reloj funciona con un RTOS optimizado para mejorar la eficiencia y reducir consumo. Su autonomía anunciada llega a 10 días, y con 10 minutos de carga puede ofrecer aproximadamente 24 horas de uso.

Además, soporta emparejamiento dual simultáneo: puede mantenerse conectado a dos dispositivos Android o a un Android y un iPhone a la vez, para no perder notificaciones aunque alternes entre equipos.

El OnePlus Watch Lite está pensado para llevarlo todo el día y ofrece seguimiento del sueño. Tiene solo 8,9 mm de grosor y pesa 35 g, lo que lo convierte en el reloj más delgado de OnePlus hasta la fecha.

Su caja es de acero inoxidable 316L para mayor durabilidad y acabado premium, con dos variantes: Silver Steel y Black Steel, junto a correas de fluoroelastómero a juego.

La pantalla es una AMOLED de 1,46 pulgadas con hasta 3.000 nits de brillo máximo en Modo Deportes e incorpora Aqua Touch, para mejorar el control táctil incluso con las manos mojadas.

El OnePlus Watch Lite ya se puede reservar por 179€ y estará a la venta el 24 de diciembre en oneplus.com y distribuidores locales.