OpenAI asegura que el Pentágono no usará su tecnología para vigilancia masiva, pero hay dudas

🎁 ¡Ofertas Amazon! ¡Descuentos del 10 al 16 de marzo en Echo, Kindle, Fire TV, Ring y más! [ Saber más ]

La inteligencia artificial está entrando cada vez más en el ámbito de la seguridad nacional y la defensa. En este contexto, OpenAI ha anunciado recientemente un acuerdo con el Departamento de Defensa de Estados Unidos, un movimiento que ha generado un intenso debate sobre los límites éticos del uso de la IA en operaciones militares y de inteligencia.

La compañía asegura que su tecnología no se utilizará para vigilancia masiva doméstica ni para ordenar ataques letales autónomos, dos de las líneas rojas que la propia empresa afirma defender. Sin embargo, la falta de transparencia en torno al contrato ha despertado numerosas dudas entre expertos y antiguos responsables militares.

💰 ¡Descuentazos! Cámaras, aspiradores, baterías, auriculares y más rebajados [ eufy | Anker | Soundcore ]

OpenAI firma un contrato con el Pentágono

El CEO de OpenAI, Sam Altman, anunció públicamente el acuerdo con el Departamento de Defensa estadounidense a finales de febrero a través de redes sociales.

Según explicó el directivo, el contrato se ha diseñado respetando dos principios clave que la empresa afirma mantener en materia de seguridad:

prohibición de vigilancia masiva dentro de Estados Unidos

responsabilidad humana en el uso de la fuerza, incluso cuando se utilicen sistemas de inteligencia artificial

Altman afirmó que estos principios han sido incorporados al acuerdo con el Pentágono y que las políticas del gobierno estadounidense reflejan esos mismos compromisos.

No obstante, el documento completo del contrato no se ha hecho público, lo que ha generado críticas por parte de analistas, periodistas y especialistas en seguridad nacional.

Un contrato que sustituye a un acuerdo fallido con Anthropic

El acuerdo entre OpenAI y el Departamento de Defensa llega después de que fracasaran las negociaciones entre el Pentágono y Anthropic, uno de los principales competidores de OpenAI en el desarrollo de modelos de inteligencia artificial.

Anthropic habría abandonado las conversaciones porque no logró incluir en el contrato cláusulas explícitas que prohibieran el uso de sus sistemas para robots asesinos o vigilancia masiva dentro del país.

La ruptura del acuerdo generó tensiones entre la empresa y el gobierno estadounidense, que posteriormente decidió retirar progresivamente el uso de herramientas de Anthropic en organismos federales.

El hecho de que OpenAI haya logrado cerrar el contrato donde Anthropic no pudo hacerlo ha despertado interrogantes sobre qué condiciones concretas se incluyeron realmente en el acuerdo.

La polémica por la falta de transparencia

Uno de los principales problemas señalados por expertos es que el texto completo del contrato no ha sido publicado.

Ni OpenAI ni el Departamento de Defensa han ofrecido detalles específicos sobre el contenido del acuerdo. Las explicaciones públicas de la empresa se han limitado a fragmentos de declaraciones y mensajes en redes sociales.

Cuando periodistas y analistas solicitaron acceso al lenguaje contractual exacto, la compañía no proporcionó esa información y remitió únicamente a declaraciones públicas previas.

Esta falta de transparencia ha generado dudas sobre si las garantías anunciadas por la empresa están realmente reflejadas en el contrato.

Las dudas de expertos y ex responsables militares

Diversos expertos en seguridad nacional han manifestado preocupación por el acuerdo.

Brad Carson, ex subsecretario del Ejército de Estados Unidos durante la administración Obama, ha señalado que algunas de las afirmaciones realizadas por OpenAI resultan difíciles de verificar sin acceso al documento oficial.

Según Carson, si el contrato realmente prohibiera el uso de estas herramientas por parte de agencias de inteligencia como la NSA (National Security Agency), esto debería aparecer claramente en el texto legal.

Otros analistas también han advertido sobre el uso de términos jurídicos ambiguos como “intencionalmente” o “deliberadamente”, que podrían dejar margen para interpretaciones flexibles.

El problema de las definiciones legales

Uno de los aspectos más criticados es el uso de lenguaje legal que podría permitir excepciones.

Por ejemplo, algunas declaraciones de OpenAI señalan que la tecnología no se utilizará “intencionalmente” para vigilancia doméstica de ciudadanos estadounidenses.

Expertos en inteligencia han advertido que ese tipo de redacción puede ser problemática, ya que históricamente las agencias de seguridad han utilizado conceptos como “recopilación incidental” para justificar la obtención de datos de ciudadanos mientras se investigan objetivos extranjeros.

En otras palabras, aunque el objetivo principal no sea vigilar a ciudadanos del país, los datos podrían terminar recopilándose igualmente.

El papel de la inteligencia artificial en la defensa

El debate sobre este contrato refleja una cuestión más amplia: el creciente papel de la inteligencia artificial en operaciones militares y de seguridad nacional.

Las tecnologías basadas en IA pueden utilizarse para múltiples tareas en el ámbito militar, como:

análisis de grandes volúmenes de datos

planificación logística

análisis de inteligencia

simulaciones estratégicas

Sin embargo, su uso también plantea preguntas éticas sobre la automatización de decisiones relacionadas con la seguridad y el uso de la fuerza.

El papel de OpenAI en el ecosistema de defensa

Originalmente, OpenAI fue fundada con el objetivo de desarrollar inteligencia artificial en beneficio de toda la humanidad.

Durante años, la empresa mantuvo políticas que prohibían explícitamente el uso de sus tecnologías para fines militares ofensivos.

Con el tiempo, esas restricciones se han modificado y algunas referencias a la prohibición del uso en guerra fueron eliminadas de sus políticas públicas.

Este cambio refleja la evolución del sector de la inteligencia artificial, donde cada vez más empresas tecnológicas están explorando colaboraciones con gobiernos y organismos de defensa.

Un debate que continuará en los próximos años

El acuerdo entre OpenAI y el Pentágono pone de manifiesto la creciente importancia de la inteligencia artificial en la geopolítica global.

Al mismo tiempo, también subraya la necesidad de establecer marcos regulatorios claros, transparencia y mecanismos de supervisión para evitar usos problemáticos de estas tecnologías.

Mientras el contrato permanezca confidencial, muchas de las preguntas planteadas por expertos y analistas seguirán sin respuesta.

Lo que sí parece claro es que el papel de la inteligencia artificial en seguridad nacional seguirá creciendo, y con él, el debate sobre cómo equilibrar innovación tecnológica, seguridad y derechos civiles.