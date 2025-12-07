OpenAI niega haber puesto anuncios en ChatGPT Plus, pero los usuarios no están convencidos

💻 ¡Ofertas del Black Friday! ¡Office 2021 Pro disponible a 29,28€! ¡Paga una vez y úsalo de por vida! [ Saber más ]

En los últimos días, OpenAI se ha visto envuelta en una polémica después de que algunos usuarios de ChatGPT Plus comenzaran a detectar lo que parecían ser anuncios integrados en las respuestas.

Varios pantallazos compartidos en redes sociales mostraban recomendaciones comerciales dentro de conversaciones aparentemente normales, lo que llevó a muchos a pensar que la empresa había empezado a mostrar publicidad en su servicio de pago sin avisar.

Sin embargo, OpenAI ha salido al paso de estas acusaciones y ha asegurado que no ha lanzado anuncios en ChatGPT Plus, sino que se trata de recomendaciones de aplicaciones integradas en la experiencia de uso.

La consulta sobre bitlocker que encendió todas las alarmas

Todo comenzó cuando un usuario de ChatGPT Plus preguntó algo totalmente rutinario sobre Windows BitLocker, la función de cifrado de unidades de Microsoft. La respuesta del modelo de IA fue correcta desde el punto de vista técnico, pero junto al texto apareció un llamativo recuadro con el mensaje “Shop for home and groceries” y el logotipo de Target, una conocida cadena de tiendas en Estados Unidos.

El problema es evidente: ni la compra de comida ni los productos de hogar tienen relación alguna con BitLocker. Aun así, la burbuja con la sugerencia de “comprar en Target” emergía integrada en la interfaz de ChatGPT, lo que llevó a muchos usuarios a interpretar ese elemento como un anuncio clásico, pero ahora dentro de una conversación con IA… y en un servicio de suscripción.

OpenAI asegura que son recomendaciones de apps, no anuncios

Ante el revuelo generado, un directivo de OpenAI salió a aclarar la situación. Según explicó, lo que algunos usuarios están viendo no son anuncios, sino recomendaciones de aplicaciones de socios piloto que se están probando desde el DevDay.

Daniel McAuley, ejecutivo de OpenAI, publicó en X que la compañía ha lanzado apps de algunos de sus socios desde ese evento para desarrolladores, entre ellos Target, y que están trabajando para que el descubrimiento de aplicaciones sea más “orgánico” dentro de ChatGPT.

El objetivo, según McAuley, es que estas aplicaciones enriquezcan la experiencia de usuario cuando sea relevante para la conversación, y no que se perciban como simples banners publicitarios. Además, recordó que cualquiera puede crear apps utilizando el SDK de aplicaciones, y que la compañía planea abrir pronto tanto el proceso de envío como el directorio de apps.

Por qué muchos usuarios siguen viéndolo como publicidad

A pesar de las explicaciones oficiales, la percepción general entre muchos usuarios es muy distinta. Desde el punto de vista de quien utiliza ChatGPT Plus, lo que aparece en pantalla es:

Un logotipo de marca reconocible (Target).

(Target). Un mensaje corto orientado a la compra (“Shop for home and groceries”).

(“Shop for home and groceries”). Un botón o llamada a la acción que invita a interactuar.

Todo ello dentro de un producto de pago, en una conversación donde el usuario no ha preguntado nada relacionado con compras, supermercado ni Target. Es decir, la situación encaja casi al milímetro con lo que históricamente se considera un anuncio integrado en una interfaz.

De ahí que muchas personas sigan afirmando que, independientemente de cómo lo denomine OpenAI (recomendación de app, integración comercial, partner, etc.), la experiencia práctica es la de un anuncio.

Debate abierto: Monetización de la IA y transparencia con el usuario

El caso pone sobre la mesa un debate cada vez más relevante: ¿cómo deben monetizar las grandes empresas sus modelos de IA cuando ya ofrecen planes de pago? ¿Es aceptable introducir elementos comerciales dentro de las respuestas sin etiquetarlos claramente como anuncios?

OpenAI insiste en que su intención es que las apps se integren de forma útil y contextual, pero el ejemplo de la recomendación de Target en una consulta sobre BitLocker muestra que el sistema todavía está lejos de esa relevancia prometida.

Hasta que haya más claridad y transparencia sobre cómo se seleccionan y muestran estas sugerencias, es probable que cada nueva “recomendación de app” dentro de ChatGPT sea examinada con lupa por los usuarios, especialmente por quienes pagan por ChatGPT Plus y no esperaban ver nada que se parezca a publicidad.