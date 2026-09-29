Opera lanza una eSIM para Android con 3 GB gratis para viajar a 47 destinos

Aterrizar en otro país y descubrir que no tienes conexión es una forma bastante incómoda de empezar un viaje. Opera quiere resolver ese problema desde su navegador para Android: acaba de presentar una eSIM de viaje que permite contratar y gestionar datos móviles sin instalar una aplicación adicional de otro proveedor.

La novedad, anunciada el 29 de septiembre de 2026, llega con un incentivo fácil de entender: 3 GB de datos gratis durante tres días, sin introducir una tarjeta de pago ni facilitar un correo electrónico. La cobertura alcanza 47 destinos y la conexión sirve para las aplicaciones de todo el teléfono, no únicamente para navegar con Opera.

Qué ofrece la eSIM de Opera y quién puede utilizarla

La propuesta convierte al navegador en el punto desde el que se obtiene la eSIM y se administran sus planes de datos. Según Opera, es el primer navegador que permite obtener una eSIM de viaje y gestionar estas tarifas, una integración con la que busca simplificar una tarea que habitualmente exige acudir a otro servicio.

Una eSIM es una SIM integrada en el dispositivo que se activa mediante software, sin introducir una tarjeta física. En este caso, se descarga desde Opera y se instala en el móvil para darle acceso a una red de datos en el destino, de modo que puedas consultar un mapa, avisar de tu llegada o buscar un restaurante nada más aterrizar.

Para utilizarla necesitas un teléfono compatible con eSIM, libre de operador y con Android 10 o una versión posterior. La función está disponible en Opera para Android, pero queda fuera de Opera Mini y de Opera GX para móviles, así que conviene comprobar tanto el dispositivo como la aplicación que utilizas antes de preparar el viaje.

Los planes incluyen solo datos y no sustituyen tu número de teléfono. La conexión, eso sí, está disponible para todo el dispositivo: puedes usar tus aplicaciones habituales aunque no estés dentro de Opera, una diferencia importante para quien necesite mapas, mensajería u otros servicios durante su estancia.

Cómo funcionan los 3 GB gratis y cuándo empiezan a contar

La promoción permite probar el servicio con 3 GB gratuitos válidos durante tres días. No es necesario comprar la eSIM para conseguirlos ni contratar previamente un plan de pago, de modo que la prueba puede utilizarse por sí sola si esa cantidad de datos encaja con lo que necesitas.

Opera tampoco pide datos de pago ni una dirección de correo electrónico para acceder a esta oferta. La idea es reducir los pasos necesarios para empezar, evitando que probar la conexión implique completar un registro con información que no resulta necesaria para obtener esos datos gratuitos.

Puedes solicitar los 3 GB e instalar y configurar la eSIM antes de viajar, aprovechando una conexión estable en casa. El periodo de uso comienza cuando el teléfono se conecta a la red en el destino, por lo que preparar el móvil con antelación no consume los días de validez mientras sigues organizando la maleta.

Ese detalle facilita llegar con la configuración resuelta, en lugar de buscar una red Wi-Fi en el aeropuerto para empezar el proceso. Si después necesitas más datos, puedes escoger un plan de pago; si la prueba te basta, no tienes que comprar una recarga para aprovecharla.

Una instalación para varios viajes, 47 destinos y planes de hasta 10 GB

La eSIM se instala una sola vez y después permite añadir datos para nuevos destinos sin repetir la instalación. Opera plantea, por ejemplo, un itinerario por Tailandia, Malasia y Singapur: el viajero puede contratar datos para cada país sobre la misma eSIM, en lugar de configurar una distinta en cada parada.

El servicio funciona en 47 destinos y ofrece acceso a redes 5G cuando están disponibles. Si la red local no permite conectarse mediante 5G, utilizará la mejor red disponible, así que la tecnología de conexión depende de lo que ofrezca la infraestructura del lugar al que viajes.

Además de la prueba gratuita, hay planes de 3, 5 y 10 GB con una validez de 30 días desde su activación en el país de destino. No hay que confundir esos 30 días con los tres días de la promoción: son condiciones distintas para los paquetes de pago y para los datos de bienvenida.

Las recargas se compran y gestionan directamente desde el navegador, eligiendo el destino y la cantidad de datos. Para recargar necesitas conexión a internet, por lo que conviene hacerlo antes de agotar el saldo disponible o desde una red Wi-Fi estable; así evitas quedarte sin conexión justo cuando necesitas adquirir más datos.

Precios, ahorro anunciado y una tecnología todavía poco conocida

El precio de cada paquete depende del destino y del volumen contratado, y se muestra en el navegador antes de completar la compra. Opera trabaja con Holiday.com para ofrecer este servicio de eSIM, pero el anuncio no proporciona una tarifa única aplicable a todos los países ni un listado completo de precios.

La compañía afirma que sus planes son aproximadamente un 33 % más baratos de media que los de otros grandes proveedores de eSIM. Esa cifra debe leerse con su contexto: la comparación corresponde a un plan de 5 GB válido durante 30 días en Estados Unidos frente a otros seis grandes proveedores, utilizando los precios del 24 de agosto de 2026. No equivale a garantizar el mismo descuento en cualquier destino o paquete.

La integración también pretende acercar la eSIM a quienes todavía no la conocen. Según la Global Consumer Survey 2024 de GSMA Intelligence citada por Opera, la mitad de los consumidores desconoce esta tecnología y solo el 19 % de quienes la conocen la ha utilizado alguna vez. Además, el 51 % de los usuarios de eSIM la había empleado durante los 12 meses anteriores para viajar al extranjero por ocio o motivos personales.

Tim Lesnik, responsable de producto de Opera Mobile, sitúa el lanzamiento dentro del esfuerzo de la compañía por facilitar el acceso a internet cuando los datos resultan caros o difíciles de conseguir. La eSIM se suma a las funciones de VPN y ahorro de datos del navegador con una utilidad muy concreta: proporcionar conexión durante el viaje y ofrecer una alternativa a los costes de roaming, sin añadir otra aplicación al teléfono.