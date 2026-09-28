El nuevo Kindle de 12.ª generación se filtra: botón lateral, más colores y edición Kids

El Kindle más asequible de Amazon podría estar a punto de renovarse. Una colección de imágenes obtenida por Roland Quandt para WinFuture deja ver el supuesto Kindle de 12.ª generación, sucesor del modelo presentado en 2024. Todavía no hay anuncio oficial, pero la filtración permite hacerse una idea de por dónde iría el rediseño.

Entre los cambios que se aprecian hay uno pequeño que puede alegrar a muchos lectores: el botón de encendido abandona la parte inferior. También aparecen nuevas opciones de color y una posible edición Kindle Kids. Eso sí, las imágenes promocionales no bastan para dar por cerrada la ficha técnica ni para confirmar cuándo llegará a las tiendas.

El botón de encendido se muda al lateral

Si alguna vez has sujetado un Kindle por la base o lo has apoyado sobre una superficie, conocerás el inconveniente de tener el botón de encendido en el borde inferior. En las imágenes filtradas, el pulsador aparece en la parte alta del lateral derecho, una posición que debería reducir las pulsaciones accidentales. Sobre el papel, es un ajuste sencillo, pero afecta a un gesto que hacemos constantemente.

También se aprecia un diseño retocado en la zona de la pantalla, con esquinas ligeramente redondeadas en lugar de los ángulos rectos habituales. No parece una ruptura radical con el Kindle actual; más bien, Amazon habría pulido algunas de las partes que el usuario ve y toca cada día. Hasta que haya fotos del dispositivo real, conviene tratar estas diferencias como indicios visuales.

Hay un detalle que requiere especial prudencia. WinFuture señala que las imágenes podrían mostrar dos acabados distintos para la pantalla, uno de ellos menos hundido respecto al marco. Por ahora no está claro si corresponden a versiones diferentes, a una edición infantil o simplemente al modo en que se han preparado los materiales promocionales.

Una pantalla más próxima a la superficie recordaría a la apariencia de modelos superiores de la familia, aunque las imágenes no permiten confirmar que quede totalmente a ras.

Más colores y un posible Kindle Kids

La filtración apunta a una versión negra y a acabados verde, azul claro y violeta. Esto ampliaría las opciones para quienes prefieren un lector con algo más de personalidad que el clásico negro. La presencia de esos tonos en las imágenes no garantiza, sin embargo, que todos se comercialicen a la vez o en todos los mercados.

El color verde resulta especialmente interesante porque el Kindle de 2024 ya se ofrecía en verde matcha. No sabemos si Amazon mantendrá esa denominación, si cambiará el matiz o si utilizará otros nombres comerciales. Lo prudente es hablar de los colores que se ven, sin convertirlos todavía en una lista oficial de variantes.

Las imágenes también sugieren una nueva edición Kindle Kids. A simple vista partiría del lector estándar, pero se ofrecería con una funda y, previsiblemente, una garantía ampliada. Aún faltan los detalles del paquete, por lo que tampoco es posible asegurar qué accesorios o servicios vendrán incluidos en cada país.

Esta posible renovación se centraría, de momento, en el Kindle de entrada y su versión infantil. No hay pruebas en la filtración de que Amazon vaya a actualizar simultáneamente el Paperwhite, el Colorsoft o el Scribe. Para quienes buscan leer cómics o libros ilustrados, nuestro análisis del Kindle Colorsoft Signature Edition explica qué ofrece hoy la alternativa a color.

Precio, características y fecha: las grandes incógnitas

Las fotografías no revelan el tamaño exacto de la pantalla, la iluminación frontal, la capacidad de almacenamiento ni la resistencia al agua. WinFuture considera probable que el nuevo lector mantenga una diagonal próxima a las seis pulgadas y mejore la luz, pero lo presenta como una previsión, no como una especificación confirmada. También desconocemos si habrá cambios de peso, autonomía o velocidad de paso de página.

El precio sigue igualmente abierto. Se ha planteado como hipótesis una cifra de 149,99 dólares (unos 132 euros al cambio), tomando como referencia el Kindle anterior en Estados Unidos, pero Amazon no ha comunicado ningún importe para este modelo. Una conversión directa de moneda tampoco permitiría anticipar su precio final en España, donde intervienen impuestos y decisiones comerciales propias.

Por ahora tampoco hay una fecha oficial de presentación o de venta. Que existan imágenes promocionales puede indicar que el anuncio se acerca, pero no ofrece un calendario fiable para reservarlo o recibirlo. Quien esté pensando en comprar un lector electrónico tendrá que esperar a la información de Amazon para comparar con datos firmes.

En resumen, el botón lateral y los nuevos acabados son las pistas más claras de esta filtración, mientras que el resto del producto aún tiene demasiados interrogantes. Actualizaremos la información cuando Amazon detalle sus prestaciones, el precio en euros y la disponibilidad del supuesto Kindle de 12.ª generación.