Oppo presenta ColorOS 16 con un nuevo diseño, más fluidez y funciones de IA mejoradas

📱 ¡Ofertas TOP! ¡Chollos en móviles, tablets, relojes y TVs en PcComponentes! [ Saber más ]

Oppo ha presentado oficialmente ColorOS 16, la nueva versión de su capa de personalización basada en Android, que llega con una renovación visual completa, mejor rendimiento y una amplia gama de funciones inteligentes.

El estreno mundial se producirá junto al lanzamiento del Oppo Find X9, mientras que la actualización irá llegando de forma progresiva a otros dispositivos de la marca durante los próximos meses.

📱 ¡Ofertas TOP! ¡Chollos en móviles, tablets, relojes y TVs en PcComponentes! [ Saber más ]

Un diseño inspirado en la naturaleza y una interfaz más fluida

ColorOS 16 apuesta por una estética más orgánica, inspirada en la interacción entre la luz y la sombra. Esta nueva identidad visual ofrece transiciones más suaves y animaciones naturales gracias al Luminous Rendering Engine, un motor gráfico que controla todos los elementos visuales del sistema para garantizar fluidez incluso en tareas exigentes con múltiples apps abiertas.

Las animaciones del sistema son ahora más precisas: se activan justo en el punto de toque y regresan de forma fluida al cerrarse, proporcionando una sensación de respuesta inmediata y continuidad en cada interacción.

Trinity Engine: inteligencia al nivel del chip

El nuevo Trinity Engine de Oppo optimiza el rendimiento interno del dispositivo gestionando los recursos a nivel de chip. Este sistema inteligente ajusta la asignación de recursos para priorizar la velocidad en multitarea, reducir el consumo energético y mejorar la eficiencia general del sistema.

Según las cifras oficiales de Oppo, las apps se abren un 28 % más rápido, los tiempos de carga se reducen en un 21 % y la carga de la CPU disminuye hasta un 14 % durante el uso habitual.

Personalización avanzada y una pantalla de bloqueo más viva

El rediseño de ColorOS 16 también llega a la pantalla de bloqueo, que ahora admite fotos en movimiento y vídeos como fondo de pantalla. Los usuarios pueden además elegir entre una mayor variedad de tipografías y disfrutar de una opción Always On Display (AOD) a pantalla completa, con información contextual y animaciones dinámicas.

Nuevo Flux Home Screen: personalización total del inicio

La pantalla principal introduce el Flux Home Screen, una función que permite redimensionar carpetas y apps para darles diferentes formas —anchas, altas o grandes— según las preferencias del usuario. Este diseño flexible también adapta automáticamente los elementos adyacentes, como widgets o carpetas, para mantener una apariencia coherente y equilibrada.

Notificaciones dinámicas y alertas alrededor de la cámara

Oppo amplía la compatibilidad de sus Live Alerts, que ahora pueden mostrar información contextual y notificaciones de más aplicaciones alrededor del recorte de la cámara frontal. Esto mejora la visibilidad de alertas en tiempo real sin interrumpir la experiencia de uso.

Funciones de inteligencia artificial mejoradas

ColorOS 16 refuerza su suite de IA con herramientas más potentes para la edición de fotos. Incluye AI Eraser, AI Unblur y AI Reflection Remover, que permiten eliminar objetos, mejorar la nitidez y suprimir reflejos no deseados con un solo toque. A ellas se suma AI Portrait Glow, una nueva función que optimiza la iluminación y los tonos de piel en retratos con poca luz, ofreciendo resultados más naturales.

O+ Connect mejora la integración con ordenadores

La plataforma O+ Connect también evoluciona en ColorOS 16, ofreciendo sincronización de notificaciones más rápida, transferencias de archivos más estables y mejor gestión de dispositivos tanto en Windows como en macOS. Con ello, Oppo refuerza su apuesta por un ecosistema conectado y eficiente entre móvil y ordenador.

Disponibilidad y dispositivos compatibles

El despliegue de ColorOS 16 comenzará el 30 de octubre de 2025 en China, con los primeros modelos compatibles: la serie Find X8, el Find N5 y las versiones chinas de los OnePlus 13 y 13T. En los meses siguientes, la actualización se extenderá a más terminales Oppo en todo el mundo.

El Oppo Find X9 será el primer smartphone que incorporará ColorOS 16 de fábrica.