Pamela Anderson declara la guerra a la IA: Así es la campaña que reniega de modelos artificiales

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La inteligencia artificial sigue ganando terreno en sectores creativos como la moda y la publicidad, pero no todas las marcas están dispuestas a adoptarla sin reservas. La firma Aerie, perteneciente a American Eagle Outfitters (AEO), ha decidido marcar una línea clara: nada de modelos generados por IA.

Para reforzar este posicionamiento, la compañía ha lanzado una nueva campaña protagonizada por Pamela Anderson, que pone en el centro el valor de lo auténtico frente a lo artificial. La iniciativa se estrenó en marzo de 2026 y refuerza una promesa que la marca ya había comenzado a construir meses atrás.

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El mensaje: “100 % real, siempre”

El lema de la campaña no deja lugar a dudas: cuerpos reales, personas reales. Aerie insiste en su compromiso de no utilizar modelos creados por inteligencia artificial en ninguna circunstancia. Esta filosofía forma parte de una estrategia más amplia iniciada en octubre, en la que la marca busca diferenciarse en un mercado cada vez más dominado por imágenes generadas digitalmente.

La elección de Pamela Anderson no es casual. La actriz y modelo lleva tiempo defendiendo una imagen más natural y alejada de estándares artificiales, incluso renunciando al maquillaje en su vida diaria. Esta coherencia personal encaja perfectamente con el mensaje que Aerie quiere transmitir.

Así es el anuncio: crítica directa a la IA

El spot publicitario utiliza precisamente la inteligencia artificial como elemento narrativo para cuestionarla. La voz de Anderson guía una serie de instrucciones destinadas a crear una modelo femenina ideal: más feliz, más natural, más expresiva.

Sin embargo, los resultados generados por la IA no terminan de convencer. A medida que avanza el anuncio, la actriz muestra su frustración ante la falta de autenticidad de estas figuras digitales. “Haz que se sientan reales”, pide en un momento clave.

Finalmente, las modelos artificiales “cobran vida” y se integran en el entorno real del set de Aerie, simbolizando la transición de lo artificial a lo humano y subrayando el mensaje central de la campaña: lo real importa.

Una postura clara de Pamela Anderson

En declaraciones concedidas a la revista People, Anderson fue tajante sobre el papel de la inteligencia artificial en el ámbito creativo. Según explicó, la IA no puede replicar la esencia humana.

La actriz afirmó que, mientras la inteligencia artificial no sea capaz de asumir las imperfecciones propias de las personas, nunca podrá transmitir la emoción, la autenticidad o la valentía que caracterizan a una interpretación real. Para ella, la singularidad de cada individuo es precisamente lo que hace imposible una copia perfecta.

El contexto: polémica por el uso de IA en la moda

El lanzamiento de esta campaña llega en un momento especialmente sensible para la industria. Recientemente, la firma de lujo Gucci generó controversia tras utilizar imágenes creadas por inteligencia artificial para promocionar su desfile durante la Semana de la Moda de Milán.

La reacción en redes sociales fue inmediata, con numerosos usuarios criticando el uso de modelos digitales en lugar de personas reales. Este contexto refuerza el posicionamiento de Aerie, que busca conectar con un público cada vez más crítico con la artificialidad en la publicidad.

¿Hacia dónde va la publicidad en la era de la IA?

El debate está servido. Mientras algunas marcas apuestan por la eficiencia y la innovación que ofrece la inteligencia artificial, otras, como Aerie, prefieren reivindicar lo humano como valor diferencial.

Este movimiento podría marcar una tendencia en el sector, especialmente si los consumidores continúan mostrando rechazo hacia contenidos excesivamente artificiales. La autenticidad, la transparencia y la conexión emocional se perfilan como factores clave en la publicidad del futuro.

La campaña protagonizada por Pamela Anderson no solo es un anuncio más: es una declaración de intenciones en plena era de la inteligencia artificial.