El espectacular iPhone Ultra rojo era falso: Mark Gurman revela el origen de las imágenes

Unas imágenes que supuestamente mostraban el esperado iPhone Ultra plegable en varios colores han provocado un inesperado cruce entre dos de los filtradores más conocidos del sector.

Los renders fueron compartidos por Evan Blass, una fuente altamente fiable, y mostraban el dispositivo en tonos oscuros, blanco y un llamativo acabado rojo.

Sin embargo, Mark Gurman, periodista de Bloomberg y una de las fuentes más fiables cuando se trata de anticipar los planes de Apple, ha cuestionado abiertamente la autenticidad de las imágenes. Según su información, los renders no representan el verdadero aspecto del iPhone plegable y tendrían un origen bastante sorprendente.

La polémica llega apenas unos días antes del evento que Apple celebrará el 9 de septiembre. Se espera que la compañía presente allí los iPhone 18 Pro y su primer smartphone plegable, aunque todavía existen muchas dudas sobre su nombre comercial, colores, diseño definitivo y disponibilidad.

Unos espectaculares renders del iPhone Ultra desatan la confusión

Evan Blass publicó en X varias imágenes de aspecto promocional que parecían mostrar el futuro iPhone Ultra. El terminal aparecía con el diseño plegable tipo libro que llevan meses describiendo los rumores, acompañado por una interfaz aparentemente adaptada a su pantalla interior.

Las imágenes resultaban convincentes a primera vista y mostraban el teléfono en diferentes acabados. Junto a los esperados tonos gris oscuro y blanco aparecía una versión en rojo intenso, mucho más atrevida que los colores tradicionalmente asociados a los productos más exclusivos de Apple.

La buena reputación de Blass contribuyó a que los renders se difundieran rápidamente. El filtrador ha revelado durante años imágenes oficiales de dispositivos antes de su presentación, por lo que una publicación procedente de su cuenta suele recibir bastante atención.

Aun así, el hecho de que una imagen sea compartida por una fuente fiable no significa necesariamente que su contenido también lo sea. Los renders pueden proceder de fabricantes de accesorios, distribuidores, presentaciones internas o campañas creadas para otros productos, especialmente durante las semanas previas a un lanzamiento importante.

Mark Gurman niega que las imágenes muestren el teléfono de Apple

Mark Gurman reaccionó a la publicación afirmando que aquellas imágenes no ofrecían una representación legítima del iPhone plegable. Su respuesta fue especialmente contundente, ya que descartó tanto el diseño mostrado como algunos de sus colores.

Según Gurman, los renders tendrían su origen en Xiaomi, aunque no explicó con detalle por qué la compañía china habría creado imágenes de un dispositivo con apariencia de iPhone. Podrían formar parte de una prueba gráfica, una comparación interna o material asociado a algún producto todavía desconocido.

El periodista también aseguró que el primer plegable de Apple no llegará en colores rojo ni verde. Esta afirmación contradice directamente la interpretación inicial de las imágenes y reduce considerablemente las posibilidades de que el modelo rojo llegue a las tiendas.

Por el momento, ni Apple ni Xiaomi han comentado públicamente la procedencia de los renders. Tampoco existe una confirmación independiente que permita conocer para qué fueron creados, por lo que conviene evitar cualquier conclusión definitiva sobre su origen.

Apple apostaría por una gama de colores bastante conservadora

Las filtraciones anteriores ya indicaban que Apple quería mantener una estética sobria en su primer teléfono plegable. En lugar de utilizar colores llamativos, la compañía estaría preparando solo dos acabados inspirados en el gris oscuro y el blanco o plateado.

Una de las fuentes ha descrito la variante más oscura como una tonalidad cercana al índigo. Dependiendo de la iluminación, este acabado podría parecer negro, azul muy oscuro o gris, una estrategia similar a la utilizada por Apple con algunos colores de sus anteriores dispositivos.

Otros rumores han señalado que el iPhone Ultra podría no ofrecer una versión completamente negra. La diferencia parece pequeña, pero resultaría importante para quienes buscan un acabado neutro que combine fácilmente con fundas y accesorios.

Esta estrategia encajaría con la información que ya repasamos en Teknófilo sobre los posibles colores del iPhone plegable y los tonos más atrevidos del iPhone 18 Pro. Apple reservaría así los acabados más vivos para los modelos Pro convencionales, mientras que su plegable mantendría una imagen más elegante y exclusiva.

El modelo rojo no es imposible, pero resulta poco probable

Apple ha lanzado numerosos dispositivos rojos a lo largo de su historia, especialmente dentro de la iniciativa (PRODUCT)RED. Sin embargo, estos acabados han estado más vinculados a modelos generalistas que a productos completamente nuevos y fabricados inicialmente en cantidades limitadas.

Introducir demasiados colores complica la producción y obliga a repartir las unidades disponibles entre más variantes. Si los rumores sobre una fabricación inicial reducida son correctos, limitar el iPhone Ultra a dos acabados tendría bastante sentido desde el punto de vista industrial.

La compañía también podría preferir una paleta discreta para la primera generación y ampliar las opciones en años posteriores. Apple ha utilizado esta estrategia en otras familias, incorporando nuevos colores cuando los procesos de fabricación ya estaban más maduros.

Eso no impide que un iPhone plegable rojo pueda aparecer en el futuro. Simplemente significa que, de acuerdo con la información de Gurman y con filtraciones anteriores, no formaría parte de la gama inicial prevista para 2026.

El primer iPhone plegable inaugurará una categoría completamente nueva

Más allá del debate sobre sus colores, el dispositivo marcará uno de los cambios más importantes en la historia reciente del iPhone. Se espera un diseño tipo libro con una pantalla exterior para el uso cotidiano y un panel interior de mayor tamaño que ofrecerá una experiencia similar a la de un iPad pequeño.

El teléfono podría recibir el nombre de iPhone Ultra, aunque Apple todavía no ha confirmado su denominación comercial. En Teknófilo ya hemos repasado las características y el posible precio del iPhone Ultra plegable, un producto que se situaría por encima del iPhone 18 Pro Max.

Las personas que supuestamente han probado algunos prototipos destacan su comodidad, la calidad de la bisagra y la sensación de solidez. También puedes consultar las primeras impresiones atribuidas a usuarios del iPhone plegable, aunque todos estos detalles continúan basándose en fuentes no oficiales.

Su diseño extremadamente fino obligaría a aceptar algunas concesiones. Entre ellas se han mencionado la ausencia de cámara con teleobjetivo y el uso de Touch ID en el botón lateral en lugar de Face ID, dos decisiones destinadas a ahorrar espacio en el interior.

Apple resolverá las dudas el próximo 9 de septiembre

No tendremos que esperar demasiado para comprobar qué información era correcta. Apple celebrará su evento anual del iPhone el miércoles 9 de septiembre de 2026 en el Apple Park de Cupertino.

La presentación comenzará a las 10:00 de la mañana, hora del Pacífico, lo que equivale a las 19:00 en la España peninsular y las 18:00 en Canarias. El evento podrá seguirse mediante la web de Apple, YouTube y la aplicación Apple TV.

Bajo el lema «Surprise and shine», adaptado en España como «Un rayo de wow», la compañía debería presentar el plegable junto a los iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max. Puedes consultar nuestro artículo con todo lo que esperamos del evento de Apple del 9 de septiembre.

Hasta entonces, cualquier render debe interpretarse con cautela, aunque proceda de un filtrador con buen historial. En esta ocasión, la intervención de Gurman sugiere que el supuesto iPhone Ultra rojo no es el producto que Apple se dispone a presentar.