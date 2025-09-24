Pixel 10 Pro XL tiene la mejor pantalla de un smartphone según DXOMARK

🎒 ¡Vuelta al cole! ¡Prepárate para el regreso con las ofertas de PcComponentes! [ Saber más ]

El nuevo Google Pixel 10 Pro XL se ha situado en lo más alto del ranking de DXOMARK Display con una puntuación total de 161, gracias a un desempeño sobresaliente en todos los apartados y, en especial, a una precisión de color que marca el mejor registro de la base de datos.

Por su parte, el Google Pixel 10 logra 160 puntos y se coloca en la segunda posición global, ofreciendo una experiencia de pantalla que rivaliza con su hermano mayor.

Puntuación y liderazgo en DXOMark

El Pixel 10 Pro XL alcanza los 161 puntos y encabeza la clasificación de DXOMARK gracias a su equilibrio general, con una mención especial a la fidelidad cromática más alta registrada hasta la fecha. El Pixel 10, con 160 puntos, confirma el excelente trabajo de Google situándose inmediatamente detrás y demostrando un rendimiento de primer nivel.

Ambos modelos destacan por su excelente legibilidad y una reproducción cromática natural. La tecnología de tono adaptativo de Google mantiene los colores consistentes bajo distintas condiciones de luz, haciendo que la visualización de fotos resulte especialmente realista.

Brillo exterior: visibilidad al sol sin esfuerzo

El Pixel 10 Pro XL ofrece un brillo máximo en exteriores de 3.013 cd/m², lo que asegura una lectura cómoda incluso bajo luz solar directa y lo sitúa entre los mejores de su clase en este apartado.

En reproducción de vídeo, la pantalla brilla con contenidos HDR gracias a una combinación muy lograda de luminancia, contraste y color. El resultado es una experiencia inmersiva tanto en interiores como en escenas con poca luz.

Respuesta táctil: rapidez y fiabilidad para jugar

La sensibilidad y fiabilidad del táctil es otro punto fuerte del Pixel 10 Pro XL. La interacción rápida y precisa mejora el uso diario y aporta ventaja en videojuegos que requieren reflejos y control fino.

El Pixel 10 Pro XL ha obtenido la DXOMARK Eye Comfort Label, lo que significa una reducción del cansancio visual mediante un filtro efectivo de luz azul sin sacrificar fidelidad cromática. El Pixel 10 también cuenta con el Eye Comfort Label, reforzando el compromiso de Google con la salud visual del usuario.

Pixel 10: subcampeón con experiencia sobresaliente

Con 160 puntos y la segunda posición del ranking global, el Pixel 10 ofrece legibilidad excepcional, color vivo pero natural e interacciones fluidas que lo colocan muy cerca del rendimiento del Pixel 10 Pro XL, confirmando una generación con pantallas de referencia.