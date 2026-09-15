Pixel Drop de septiembre de 2026: todas las novedades y móviles compatibles

Google ha puesto en marcha el Pixel Drop de septiembre de 2026, una actualización que combina cambios en la pantalla de inicio, más herramientas contra las estafas y nuevas opciones de personalización. Buena parte de las novedades alcanza a los Pixel 6 y posteriores, así que no hace falta tener uno de los últimos modelos para beneficiarse de ellas.

El paquete también lleva Pause Point a más teléfonos y añade mejoras para los Pixel Watch. Eso sí, la disponibilidad cambia según el país, el idioma y el dispositivo: mientras España participa en la promoción de Audible vinculada a Harry Potter, las novedades de detección de estafas tienen restricciones que conviene conocer.

Scam Detection llega al teclado y amplía la protección en las notificaciones

Una de las novedades más prácticas del Pixel Drop de septiembre de 2026 aparece justo cuando vas a contestar un mensaje. En Estados Unidos, los Pixel 6 y posteriores comenzarán a mostrar en Gboard una advertencia si detectan que la conversación podría esconder una estafa.

El aviso, identificado en inglés como «Likely scam», se sitúa sobre las teclas cuando empiezas a escribir una respuesta a un mensaje sospechoso. La intención es darte una oportunidad de frenar antes de seguir la conversación, y la función se extiende a distintas aplicaciones de mensajería, sin que Google detalle en este anuncio una lista completa.

Según Google, el análisis se realiza en tiempo real y en el propio dispositivo, de manera que las conversaciones permanecen privadas. Su disponibilidad inicial se limita a determinados idiomas en Estados Unidos; además, la compañía señala que también puede utilizarse con otros teclados mediante la función de sugerencias del teclado, denominada Keyboard Suggestions.

Esta protección se suma a Scam Detection en las notificaciones de aplicaciones de chat. En ese caso, el sistema marca una notificación entrante sospechosa antes de que la abras, por lo que ambas funciones intervienen en momentos diferentes: una al recibir el mensaje y otra al preparar la respuesta.

La detección en notificaciones, que ya estaba disponible en Estados Unidos para los Pixel 6 y posteriores, se amplía a Australia, Canadá, Francia, Alemania, India, Japón, México, Singapur y Reino Unido. También incorpora seis idiomas: árabe, francés, alemán, portugués, japonés y español.

Aquí hay un matiz especialmente relevante: que se añada el español no significa que la función se lance en España. Nuestro país no aparece en la lista de nuevos mercados, y la llegada de los avisos al teclado sigue anunciada únicamente para Estados Unidos.

Pixel VIPs facilita llamar, escribir y cambiar entre tus contactos favoritos

Los contactos más importantes ganan protagonismo con la renovación de Pixel VIPs. Google introduce nuevos diseños y opciones ampliadas de widgets, con la idea de que puedas realizar las acciones más habituales directamente desde la pantalla de inicio.

La mejora más inmediata está en los accesos rápidos: podrás llamar o enviar un mensaje a un contacto VIP con un solo toque. Esto reduce los pasos necesarios cuando quieres ponerte en contacto con alguien a quien escribes o llamas con frecuencia.

Los widgets también incorporan nuevos indicadores de notificación para que resulte más fácil advertir que tienes mensajes pendientes. Así, además de servir como acceso a tus personas favoritas, ofrecen una señal visual de que hay algo que conviene revisar.

Para moverte entre los distintos contactos, la interfaz añade un menú flotante en la parte inferior. La actualización continúa desarrollando una función que ya apareció en nuestra cobertura del Pixel Drop de junio, ahora con más posibilidades de interacción desde el widget.

Pause Point llega a más móviles y los Pixel Watch mejoran sus gestos

Si alguna vez has abierto una aplicación casi por inercia, Pause Point quiere ayudarte a romper ese hábito. La función introduce una pausa antes de acceder a una aplicación que hayas elegido por resultar especialmente propensa a distraerte.

Ese pequeño intervalo te permite decidir si realmente quieres continuar. Tras estrenarse en los Pixel 11, Pause Point comienza a llegar a los Pixel 6 y posteriores con esta actualización, ampliando una herramienta pensada para reducir el uso involuntario de aplicaciones.

En los relojes, Google anuncia mejoras para Raise to Talk en los Pixel Watch, la función de interacción por voz al levantar la muñeca. El resumen del Pixel Drop confirma estos ajustes, aunque no concreta aquí todos los cambios de funcionamiento ni su compatibilidad por generación.

También se amplían las integraciones con aplicaciones de los gestos a una mano, o One Handed, y se incluyen otras correcciones de errores. El anuncio no enumera las nuevas aplicaciones compatibles, por lo que habrá que consultar las notas correspondientes a cada reloj para conocer el alcance concreto de las mejoras.

Harry Potter transforma el aspecto de tu Pixel y trae dos meses de Audible

La parte más vistosa de este Pixel Drop tiene destino Hogwarts. Los Harry Potter Audiobook Packs permiten personalizar el teléfono con elementos relacionados con los audiolibros, coincidiendo con el lanzamiento en Audible de Harry Potter: The Full-Cast Audio Editions, las ediciones interpretadas por un reparto completo.

La propuesta va más allá de elegir una imagen para la pantalla: un toque cambia el fondo, los iconos y los sonidos con elementos de estas producciones. Es una manera rápida de dar al móvil una apariencia temática sin ajustar cada componente por separado.

Google también ofrece a los usuarios de Pixel que cumplan los requisitos una prueba gratuita de dos meses de Audible. España sí está incluida en esta promoción, junto a Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, India, Japón y Australia; puedes consultar la oferta correspondiente a tu país en la página de la promoción de Audible para Pixel.

Conviene distinguir las fechas de ambas iniciativas: los paquetes de Harry Potter estarán disponibles hasta el 31 de diciembre de 2026, mientras que la oferta de Audible estará disponible hasta el 14 de enero de 2027. La prueba está sujeta a los requisitos de elegibilidad, por lo que disponer de un Pixel no implica automáticamente que cualquier cuenta pueda beneficiarse.

Qué Pixel son compatibles y cuándo llegará la actualización

El despliegue del Pixel Drop de septiembre comienza el 15 de septiembre de 2026 y continuará por fases durante las próximas semanas. La fecha concreta dependerá del dispositivo y del operador, de modo que no todos los usuarios verán las novedades al mismo tiempo.

La matriz de compatibilidad de Google incluye las cinco novedades para móviles descritas en el anuncio: Pixel VIPs, los paquetes de Harry Potter, las dos modalidades de detección de estafas y Pause Point. Todos los teléfonos de la siguiente tabla aparecen marcados como compatibles, aunque siguen aplicándose los límites por país e idioma.

La Pixel Tablet no aparece marcada como compatible con ninguna de esas cinco funciones en la tabla del anuncio. Esto se refiere a las novedades concretas de este Pixel Drop y no debe interpretarse como una afirmación general sobre otras actualizaciones que pueda recibir la tableta.

Cuando la actualización del sistema esté disponible, recibirás una notificación en el dispositivo. Google recomienda actualizar tanto Android como las aplicaciones; los Pixel Drops se proporcionan dentro de los periodos de actualización y soporte aplicables a cada equipo, y la disponibilidad final puede variar por modelo, país o idioma.

Familia Modelos incluidos en la tabla de compatibilidad Pixel 11 Pixel 11, Pixel 11 Pro, Pixel 11 Pro XL y Pixel 11 Pro Fold Pixel 10 Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL, Pixel 10 Pro Fold y Pixel 10a Pixel 9 Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL, Pixel 9 Pro Fold y Pixel 9a Pixel 8 Pixel 8, Pixel 8 Pro y Pixel 8a Pixel 7 Pixel 7, Pixel 7 Pro y Pixel 7a Pixel 6 Pixel 6, Pixel 6 Pro y Pixel 6a Primer plegable Pixel Fold