¡POCO F7 se derrumba! ¡Ocasión única para hacerse con el mejor gama media-alta de 2025 por 236€!

El POCO F7 vuelve a colocarse en el centro de todas las miradas gracias a una bajada de precio absolutamente espectacular en AliExpress. Gracias al código de descuento ESAE40 o AEES40, el dispositivo puede conseguirse por solo 236,74 €, una cifra dificilísima de igualar para un smartphone con estas características.

Si estabas esperando el momento adecuado para renovar tu teléfono, esta oferta es, sin duda, una oportunidad que no deberías dejar escapar.

» 🛍️ POCO F7 en AliExpress (usa el cupón ESAE40 o AEES40) «

Un smartphone que roza la gama alta a precio de derribo

El POCO F7 se ha consolidado como uno de los modelos más equilibrados de su categoría. Combina potencia, buena experiencia fotográfica y una excelente autonomía, todo ello acompañado por un diseño moderno y un conjunto de prestaciones que suelen verse en móviles mucho más caros.

Entre sus puntos fuertes encontramos:

Pantalla AMOLED de gran formato (6,8 pulgadas) con resolución 1.5K y 120 Hz , ideal para contenido multimedia, redes sociales y gaming.

(6,8 pulgadas) con resolución 1.5K y , ideal para contenido multimedia, redes sociales y gaming. Procesador Snapdragon 8s Gen 4 , uno de los chips más potentes dentro del segmento «gama media-alta», ofreciendo fluidez incluso en juegos exigentes.

, uno de los chips más potentes dentro del segmento «gama media-alta», ofreciendo fluidez incluso en juegos exigentes. 12 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento , garantizando velocidad, multitarea fluida y suficiente espacio para años de uso.

y , garantizando velocidad, multitarea fluida y suficiente espacio para años de uso. Cámara principal de 50 MP con OIS , acompañada por un ultra gran angular de 8 MP.

, acompañada por un ultra gran angular de 8 MP. Cámara selfie de 20 MP , perfecta para videollamadas y redes sociales.

, perfecta para videollamadas y redes sociales. Batería de gran capacidad , 6.500 mAh, junto con carga rápida de 90 W .

, 6.500 mAh, junto con . Certificación IP68 , que ofrece protección avanzada frente al agua y al polvo.

, que ofrece protección avanzada frente al agua y al polvo. Diseño premium, con marcos metálicos y cristal resistente.

En su rango de precio, es uno de los smartphones más completos disponibles actualmente.

Un precio histórico: solo 236,74 € con el código ESAE40 o AEES40

La rebaja actual en AliExpress deja el POCO F7 en un precio anormalmente bajo para todo lo que ofrece. Usando el código de descuento ESAE40 o AEES40, el coste final se queda en 236,74 €, convirtiéndose en uno de los chollos más potentes de la temporada.

Conclusión

Con esta caída de precio, el POCO F7 se convierte en una de las compras más inteligentes del momento. Si buscas un móvil potente, con buena cámara, gran autonomía y características propias de modelos mucho más caros, la oferta de AliExpress es difícil de igualar.

Un precio final de 236,74 € lo coloca en una liga propia dentro del segmento, y lo convierte en un candidato perfecto para quienes buscan máximo rendimiento al menor precio posible.