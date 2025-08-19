POCO M7: batería de 7.000 mAh, pantalla a 144 Hz y precio rompedor

☀️ ¡Chollazos! La tecnología más rebajada del verano: smartwatches, móviles y accesorios [ Saber más ]

POCO ha presentado el POCO M7, un smartphone que apuesta por maximizar el entretenimiento móvil sin disparar el precio. Llega con una batería gigantesca de 7.000 mAh, pantalla FHD+ de 6,9″ a hasta 144 Hz y un diseño de inspiración futurista con resistencia IP64.

Bajo el capó, monta el Snapdragon 685, ejecuta Xiaomi HyperOS 2 e integra funciones de IA de Google como Gemini y Circle to Search, todo con un enfoque claro: rendimiento fluido y autonomía para dos días a un precio muy competitivo.

Batería y carga

El corazón del POCO M7 es su batería de 7.000 mAh con química de silicio-carbono (+5% de densidad energética frente a baterías convencionales). La marca habla de hasta 2 días de uso continuado, 28 horas¹ de vídeo o 46 horas¹ de llamadas.

El nuevo BatteryExtender Chip añade un apagado de bajo voltaje a 3,0 V, pensado para proteger la batería y mantener el rendimiento en escenarios extremos: POCO asegura que puede llegar a 142 horas de reproducción de vídeo a −20 °C. Incluso con el 1% de batería restante, promete 64 minutos de llamadas o 10 horas en espera.

En carga, ofrece 33 W por cable y carga inversa de hasta 18 W para alimentar otros dispositivos. El sistema Battery Health 4.0 ajusta de forma inteligente la estrategia de carga para alargar la vida útil, Zero Power Instant On permite encender el móvil en segundos aunque esté agotado y Boost Charging acelera la carga cuando desciende del 40 % desactivando de forma segura los límites térmicos.

Pantalla y sonido

La pantalla más grande vista en la serie M: 6,9″ FHD+ con AdaptiveSync de 9 niveles que se adapta hasta 144 Hz para una experiencia fluida al navegar, jugar o ver series. Para el confort visual, suma triple certificación de TÜV Rheinland: baja luz azul, libre de parpadeos y friendly circadiano.

El apartado de audio acompaña con Hi-Res Audio y un volumen amplificado hasta un 200 %, pensado para escuchar con claridad en entornos ruidosos.

Diseño y resistencia

El POCO M7 combina líneas futuristas con acabados pensados para el día a día. Llega en tres colores: Silver (toques sutiles en azul y rojo inspirados en superhéroes clásicos), Blue (estética mecha, enérgica y aventurera) y Black (minimalista y elegante). Todo el conjunto cuenta con certificación IP64 frente a polvo y salpicaduras.

Rendimiento y software

El Snapdragon 685 mueve el sistema con soltura en redes sociales, vídeos, navegación y juegos casuales. De serie corre Xiaomi HyperOS 2, una versión centrada en mejorar la eficiencia y la fluidez general. A nivel de productividad, integra Gemini de Google y Circle to Search para búsquedas y asistencia con IA directamente en el teléfono.

Para los que abren muchas apps o almacenan multimedia, el M7 ofrece hasta 16 GB de RAM expandible (partiendo del modelo de 8 GB) y almacenamiento ampliable hasta 2 TB mediante tarjeta microSD. Una configuración flexible que se adapta a necesidades de estudio, trabajo o entretenimiento.

Cámaras y modos

En fotografía, apuesta por un módulo trasero dual de 50 MP para imágenes nítidas y detalladas, acompañado de una cámara frontal de 8 MP para selfies claros. Entre los modos incluidos destacan Modo Noche Automático, Modo Belleza y Dynamic Shots, orientados a mejorar resultados de día y de noche sin complicarse con ajustes manuales.

Precio y disponibilidad

El POCO M7 se comercializa en Black, Blue y Silver y en dos configuraciones: