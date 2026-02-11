Polémica en los Juegos Olímpicos: Unos patinadores usan música creada por IA

🔐 ¿Cómo elegir una VPN? Claves para proteger tu privacidad en Internet [ Saber más ]

La competición de danza sobre hielo celebrada en Milán ha generado una inesperada polémica que va mucho más allá del deporte.

En una prueba olímpica ambientada obligatoriamente en la década de los 90, una pareja de patinadores optó por una solución inédita: utilizar música generada por inteligencia artificial, algo que ha encendido el debate sobre derechos de autor, creatividad y el papel de la IA en el deporte de élite.

🔐 ¿Cómo elegir una VPN? Claves para proteger tu privacidad en Internet [ Saber más ]

Una prueba olímpica con estética noventera… y una sorpresa sonora

El evento exigía que todos los participantes eligieran música inspirada en los años 90, lo que llevó a muchos patinadores a recurrir a artistas icónicos de la época como Jennifer Lopez, Ricky Martin o los Backstreet Boys. Sin embargo, la pareja checa formada por Katerina Mrazkova y Daniel Mrazek sorprendió al público y a los expertos con una banda sonora muy distinta.

La música utilizada no pertenecía a ningún artista reconocido, sino que era una canción creada por IA, diseñada para evocar éxitos noventeros sin utilizar directamente grabaciones comerciales protegidas.

Una canción inspirada en New Radicals y AC/DC

Inicialmente, los patinadores tenían previsto usar una pista generada por IA que incluía citas literales del tema “You Get What You Give”, un éxito internacional de New Radicals lanzado en 1998. Ante el evidente riesgo legal, la versión final modificó las letras para evitar el plagio, aunque mantuvo estructuras musicales fácilmente reconocibles.

La canción, identificada como One Two, Thunderstruck en un vídeo de entrenamiento publicado meses antes, también intenta emular los riffs de “Thunderstruck” de AC/DC, aunque con voces sintéticas que no recuerdan a Bon Scott ni a Brian Johnson.

Críticas inmediatas y reacción en redes sociales

En redes sociales, la respuesta fue dura. Ingenieros de sonido y aficionados criticaron el uso de música generada por IA en un contexto artístico, cuestionando cómo se puede exigir respeto para el patinaje artístico mientras se ignora el trabajo creativo de los músicos.

La polémica se produce en un momento especialmente sensible para el patinaje sobre hielo. Aunque los Juegos Olímpicos están pensados para destacar el rendimiento atlético, las cuestiones de propiedad intelectual se han convertido en un quebradero de cabeza recurrente.

El patinador español Tomas-Llorenc Guarino Sabate estuvo a punto de no poder usar música de la franquicia Minions, hasta que el permiso se concedió a última hora. Cambiar una canción a pocos días de competir puede afectar gravemente a la sincronización y al rendimiento.

Here is the Czech pair dancing to their AI rip-off of You Get What You Give, replaced for the Olympics by an AI song with “original” lyrics that sounds pretty much the same [image or embed] — Rodger Sherman (@rodger.bsky.social) 10 de febrero de 2026 a las 15:44

Resultado deportivo y clasificación final

Más allá de la polémica, Mrazkova y Mrazek obtuvieron 72,09 puntos en su actuación, lo que les situó en la 17.ª posición de la clasificación. Aun así, su participación ya ha pasado a la historia por introducir la música generada por IA en una competición olímpica de alto nivel.