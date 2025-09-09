Presentación del iPhone 17: ¿A qué hora empieza y cómo seguirla en directo?

🎒 ¡Vuelta al cole! ¡Prepárate para el regreso con las ofertas de PcComponentes! [ Saber más ]

Se acerca uno de los eventos más esperados del año en el mundo de la tecnología: el evento Awe Dropping 2025 de Apple.

En esta ocasión, la compañía de Cupertino presentará su nueva línea de iPhones, presumiblemente los iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max, iPhone 17 y, como novedad, el iPhone 17 Air.

Además de la nueva serie de iPhones, se espera que Apple presente la próxima generación de sus relojes inteligentes, incluyendo el Apple Watch Series 11 y el Apple Watch Ultra 3. También podría haber una actualización en la línea más económica con un nuevo Apple Watch SE.

Los rumores indican que podríamos ver la introducción de nuevos AirPods Pro y quizás también un nuevo Airtag.

Cómo ver el evento Awe Dropping 2025 en directo

El evento se transmitirá en vivo desde el sitio web oficial de Apple. La transmisión comenzará el lunes 9 de septiembre. Además, Apple compartirá el evento en su canal de YouTube.

Si tienes un Apple TV o un dispositivo como un iPhone o iPad que cuenta con la aplicación Apple TV, también podrás seguir el evento en vivo a través de la aplicación. La opción de transmisión estará disponible en la app de TV.

La presentación comienza el 9 de septiembre a las 19:00 (hora española). A continuación, tienes la hora en los principales países desde los que nos leéis: