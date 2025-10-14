¿Problemas con apps que se cierran en tu Pixel 10? Google lo ha solucionado

💿 ¡Bajan los precios! ¡Clave genuina de Windows 11 Pro por solo 13,63€! [ Saber más ]

Durante el fin de semana, numerosos usuarios del Google Pixel 10 reportaron un fallo grave que provocaba el cierre repentino de aplicaciones, haciendo prácticamente inutilizable el teléfono.

El problema empeoraba con el paso de las horas, y la única forma de solucionarlo temporalmente era desinstalar la última actualización de Google Play Services. Ahora, tras casi 24 horas de caos, Google asegura haber resuelto el error con una corrección del lado del servidor.

Un fallo que convirtió el Pixel 10 en un “pisapapeles”

El incidente fue detectado y difundido por Artem Russakovskii, fundador de Android Police, quien compartió los registros del sistema con Google para ayudar en la investigación. Debido al alcance del problema, la compañía clasificó internamente el fallo como un “incidente”, es decir, una interrupción no planificada que reduce la calidad de un servicio de TI.

Este tipo de clasificación implica una prioridad alta, lo que llevó a varios equipos de ingeniería de Google a trabajar de inmediato para identificar y resolver la causa del error.

Just got news that Google thinks the Pixel hanging/crashing apps bug is now fixed. I've asked for clarification on whether the fix is server-side or requires a Play Services update. — Artem Russakovskii (@ArtemR) October 13, 2025

Google aplica una solución rápida y promete investigar lo ocurrido

Horas después, los ingenieros de la compañía implementaron una solución remota que eliminó el fallo sin necesidad de una nueva actualización de software. No obstante, Google ha confirmado que llevará a cabo una revisión interna para entender por qué se produjo este error y cómo pudo superar los controles de calidad habituales.

El fallo afectó exclusivamente a los Pixel 10, sin extenderse a otros modelos ni a dispositivos de terceros. Aun así, los usuarios afectados vieron cómo sus smartphones dejaban de abrir cualquier aplicación, un problema que deterioró gravemente la experiencia de uso.

Qué hacer si tu Pixel 10 sigue fallando

Aunque Google ya ha solucionado el error, algunos usuarios podrían seguir experimentando cierres aleatorios de apps. En ese caso, la compañía recomienda reiniciar el teléfono y asegurarse de estar utilizando la versión más reciente de Google Play Services. Esto debería restaurar el funcionamiento normal del dispositivo.