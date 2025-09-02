Problemas en el Galaxy Z Fold 7: La pintura se desprende en algunos modelos

👙 ¡Productos TOP! Ofertas en tecnología para este verano: smartwatches, móviles, auriculares y más [ Saber más ]

El Samsung Galaxy Z Fold 7 ha llegado al mercado como el plegable tipo libro más delgado y ligero de su categoría, superando al Galaxy Z Fold 6 en diseño y comodidad de uso. Su durabilidad también ha sido destacada, resistiendo pruebas extremas de resistencia.

Sin embargo, entre tantas mejoras, los primeros usuarios han comenzado a reportar un inconveniente inesperado: problemas con la pintura del dispositivo.

Unidades con desprendimiento de pintura

Varios propietarios del Galaxy Z Fold 7 han compartido su experiencia con un defecto de pintura que se desprende con facilidad. Un caso en particular llamó la atención: un usuario asegura que nunca dejó caer el móvil ni lo guardó en un bolsillo con objetos que pudieran dañarlo, y aun así la pintura cerca del botón de encendido comenzó a deteriorarse.

Lo más preocupante es que no se trata de un incidente aislado ni limitado a un color específico. Usuarios con diferentes versiones de color del Galaxy Z Fold 7 han notado el mismo problema, lo que sugiere que podría tratarse de un fallo de fabricación o de la calidad del acabado en general.

Incluso con cargadores oficiales ocurre

No es la primera vez que un plegable de Samsung enfrenta este inconveniente. Algunos usuarios del Galaxy Z Fold 6 también informaron problemas similares con la pintura. En aquel momento, Samsung explicó que la causa podría estar relacionada con cargadores mal conectados a tierra, lo que provocaba daños en el recubrimiento del teléfono.

Lo que genera más dudas es que un afectado del Galaxy Z Fold 7 aseguró utilizar el cargador oficial de 25W de Samsung, y aun así apareció el problema. Esto abre dos posibilidades: que los propios cargadores oficiales tengan un defecto o que la pintura del nuevo plegable no cumpla con los estándares de calidad que se esperan en un dispositivo premium.

Respuesta del servicio técnico

Uno de los usuarios afectados acudió a un centro de servicio oficial de Samsung. Allí, los empleados remitieron el caso directamente a la compañía, pero hasta ahora no se ha ofrecido una respuesta oficial.

El Galaxy Z Fold 7 es una de las apuestas más importantes de Samsung en el mercado de los plegables, y un defecto como el desprendimiento de pintura podría dañar la confianza de los usuarios. Dada la inversión que supone adquirir este terminal, los clientes esperan un producto impecable en todos los sentidos. Queda por ver cómo responderá Samsung ante los afectados.