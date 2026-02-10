Próximos lanzamientos Apple en 2026: iPhone 17e, MacBook asequible y nuevos iPad

🔐 ¿Cómo elegir una VPN? Claves para proteger tu privacidad en Internet [ Saber más ]

A pesar de la inestabilidad que sacude al sector tecnológico global debido a la crisis de los componentes de memoria, Apple se prepara para un primer semestre de 2026 extremadamente dinámico.

Según las últimas filtraciones, especialmente las provenientes de Mark Gurman, la compañía de Cupertino planea inundar el mercado con una renovación integral de su catálogo que abarca desde smartphones hasta ordenadores asequibles.

iPhone 17e: la renovación de la gama de entrada

Siguiendo la estrategia de lanzamientos primaverales, el iPhone 17e se perfila como el sucesor directo del modelo actual. Aunque estéticamente no se esperan revoluciones, el verdadero cambio reside en su arquitectura interna. Se prevé que este dispositivo incorpore el potente procesador A19, el mismo que utiliza la serie iPhone 17 estándar, junto con el módem C1 y el chip inalámbrico N1 desarrollados por la propia Apple.

Estas especificaciones permitirán que el terminal sea compatible con Wi-Fi 7, Bluetooth 6 y Thread, el protocolo de baja energía para hogares inteligentes. Además, se espera la integración de la carga MagSafe. Sin embargo, el punto de fricción podría ser su precio: los rumores apuntan a que se mantendrá en los 599,00 dólares (aprox. 552,43 euros), una cifra que muchos analistas consideran elevada para un modelo de entrada, sugiriendo que la compra de un buque insignia de segunda mano podría seguir siendo una alternativa más atractiva.

De cara al final de año, todas las miradas están puestas en septiembre, mes en el que debutarían los iPhone 18 Pro, 18 Pro Max y el esperado iPhone Fold.

Nuevos iPad: potencia renovada para el modelo base, Air y Mini

El sector de las tabletas también recibirá una actualización significativa. Se espera que Apple lance versiones renovadas del iPad básico, el iPad Air y el iPad Mini. Todos estos modelos compartirán los nuevos chips de conectividad de la casa, mejorando su eficiencia y velocidad inalámbrica.

iPad básico: Se actualizaría con el chip A19.

Se actualizaría con el chip A19. iPad Air: Daría el salto al procesador M4 para un rendimiento profesional.

Daría el salto al procesador M4 para un rendimiento profesional. iPad Mini 8: Aunque los modelos básicos llegarán antes, la versión Mini podría retrasarse hasta finales de 2026. Los rumores indican que incluiría una pantalla OLED y el futuro chip A20 Pro, posicionándose como una de las tabletas compactas más potentes del mercado.

MacBook: la irrupción de un modelo económico y la llegada del M5

Uno de los movimientos más audaces de Apple para este año sería el lanzamiento de un MacBook de bajo coste. Con un precio estimado de 599,00 dólares (aprox. 552,43 euros) y una pantalla de entre 12 y 13 pulgadas, este equipo buscaría competir directamente con los Chromebooks de Google y los portátiles Windows económicos, intentando frenar el mercado de segunda mano de modelos antiguos. Se especula que podría utilizar el chip A18 Pro y lanzarse junto al iPhone 17e para consolidar un «ecosistema asequible».

Por otro lado, la gama profesional también se mueve. Tras el lanzamiento del MacBook Pro M5 el pasado octubre, se espera que las variantes M5 Pro, Max y Ultra debuten a principios de marzo. Simultáneamente, veríamos la llegada del MacBook Air con chip M5. Mirando más a largo plazo, para octubre de 2026 se rumorea un MacBook Pro M6 que por fin incorporaría tecnología OLED.

Software y el futuro de Apple Intelligence

El apartado del software será crucial para justificar el hardware de 2026. Con el lanzamiento de iOS 26.4 previsto para marzo, se espera el despliegue de Siri 2.0, una versión mucho más capaz de la asistente virtual que corregiría las carencias actuales en inteligencia artificial.

No obstante, el plato fuerte llegará en la WWDC de junio con la presentación de iOS 27. Se espera que Apple detalle su colaboración estratégica con Google Gemini para potenciar Apple Intelligence, llevando la interacción con sus dispositivos a un nivel de integración y naturalidad sin precedentes.