Google Pixel Watch 4: Todas las novedades, especificaciones técnicas y precio
Google ha anunciado el Pixel Watch 4, un reloj inteligente premium que llega en dos tamaños (41 mm y 45 mm) con un nuevo diseño visual, un domo Actua 360 casi sin bordes, hasta 3.000 nits de brillo, la batería más duradera de la gama y el primer SOS por satélite del sector.
Además, integra lo mejor de Fitbit para entrenar más inteligente y de Gemini para ayudarte al instante desde la muñeca.
Diseño renovado y pantalla actua 360
El reloj llega en dos tamaños: 41 mm (31,0 g sin correa) y 45 mm (36,7 g sin correa), ambos con 12,3 mm de grosor.
El de 45 mm se ofrece en Matte Black/Obsidian, Polished Silver/Porcelain y un exclusivo Satin Moonstone/Moonstone; el de 41 mm añade combinaciones Polished Silver/Iris y Champagne Gold/Lemongrass. El sistema de correas Active (fluoroelastómero) incluye dos tallas por caja para muñecas de 130–210 mm según tamaño.
Desde Active Sport a Metal Links o cuero, hay correas para cada momento, con nuevos colores y la nueva Gradient Stretch Band sin hebilla (poliéster reciclado, suave y elástica). Se estrenan esferas con más opciones de color y complicaciones para una vista realmente “glanceable”.
La nueva pantalla Actua 360 con vidrio 3D Corning Gorilla Glass 5 ofrece biseles un 15 % más pequeños que en el Pixel Watch 3, lo que se traduce en un 10 % más de superficie activa. Sube el listón con hasta 3.000 nits de brillo, frecuencia adaptable de 1–60 Hz, modo siempre activo con mínimo de 1 nit y una experiencia Material 3 más fluida y personalizable. Todo ello en una caja de aluminio de grado aeroespacial con resistencia 5 ATM e IP68 frente a agua y polvo.
Rendimiento y software
Estrena el chip Snapdragon W5 Gen 2 acompañado de un co-procesador Cortex-M55 que habilita más cómputo de IA sin sacrificar autonomía. Corre Wear OS 6, incorpora 2 GB de RAM y 32 GB de almacenamiento, e introduce un motor háptico de 3.ª generación junto a una corona háptica y botón lateral para una interacción precisa y agradable.
El Pixel Watch 4 lleva un altavoz personalizado y hápticos más potentes para una experiencia con Gemini más clara y natural. Puedes pedir respuestas, gestionar mensajes o consultar datos de Gmail y Calendar; además, podrás simplemente levantar la muñeca para hablar con Gemini (función prevista). Las respuestas inteligentes ahora son más contextuales gracias a la IA.
Desde la muñeca puedes controlar la cámara del teléfono (zoom, cambio de lente y disparo), desbloquear tu Pixel con un toque cuando esté cerca, pagar con Google Wallet, usar Google Maps sin conexión al móvil, controlar Google TV y ver el feed de tus Nest Cam o Nest Doorbell con conversación bidireccional.
Salud y fitness con Fitbit: entrena más inteligente
Sobre la base del registro de frecuencia cardiaca más preciso introducido en Pixel Watch 3, el nuevo modelo afina las métricas durante la actividad para planes más certeros. Presenta más de 40 modos de ejercicio (incluidos yoga, HIIT o kickboxing) y herramientas avanzadas de running con análisis de técnica para progresar según tus objetivos.
Fitbit Morning Brief resume cada mañana tu sueño, preparación, progreso semanal y métricas clave. Con los indicadores Readiness, Cardio Load y Target Load sabrás cuándo apretar y cuándo recuperar. El GPS de doble frecuencia (con L5) mejora rutas en bosques o “cáñones urbanos”.
Incluye ECG para evaluación de fibrilación auricular, notificaciones de ritmo cardiaco irregular y alertas por valores fuera de rango. El panel de métricas de salud permite seguir respiraciones por minuto, pulso en reposo, temperatura cutánea, SpO₂ y variabilidad de la frecuencia cardiaca.
El sensor de respuesta corporal (cEDA) detecta posibles señales de estrés y ofrece herramientas para gestionarlo. El análisis del sueño desglosa fases (ligero, profundo y REM) y aporta una puntuación de sueño para entender la calidad del descanso.
Es el primer reloj con comunicaciones de emergencia por satélite, para contactar con servicios de emergencia incluso sin cobertura móvil o Wi-Fi. Suma detección de pérdida de pulso (capaz de activar ayuda si estás inconsciente), Fall Detection, Car Crash Detection, Safety Check con temporizador y Emergency Sharing para compartir ubicación en tiempo real con tus contactos.
Autonomía
El modelo de 45 mm integra 455 mAh y ofrece hasta 40 horas con AOD; el de 41 mm, 325 mAh y hasta 30 horas con AOD.
En Modo Ahorro, alcanzan hasta 72 horas (45 mm) y 48 horas (41 mm). La nueva Quick Charge Dock lateral, incluida en la caja, acelera la carga un 25 % frente a generaciones anteriores y muestra hora, porcentaje, tiempo restante y próxima alarma: en 45 mm, aprox. 15 min al 50 %, 30 min al 80 % y 60 min al 100 %; en 41 mm, aprox. 15 min al 50 %, 25 min al 80 % y 45 min al 100 %.
Conectividad y compatibilidad
Dispone de LTE/UMTS, Bluetooth 6,0, Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax (2,4 y 5 GHz), NFC y Ultra Wideband. El GPS es de doble frecuencia y, según región, añade Beidou, QZSS y NavIC. Requiere un teléfono con Android 11, cuenta de Google y la app Google Pixel Watch; algunas funciones emplean la app de Fitbit o Fitbit Premium. En Japón, añade FeliCa.
Precio y disponibilidad
El Pixel Watch 4, disponible a partir del 9 de octubre en versión Wi-Fi (41 mm desde 399 € y 45 mm desde 499 €) y en versión LTE (41 mm desde 449 € y 45 mm desde 549 €).
Especificaciones técnicas
|Categoría
|Pixel Watch 4 (41 mm)
|Pixel Watch 4 (45 mm)
|Colores
|
|
|Materiales y acabados
|
|Dimensiones y peso (sin correa)
|
|
|Pantalla
|
|Conectividad
|
|GPS
|Doble frecuencia: GPS, Galileo, Glonass, Beidou, QZSS, NAVIC
|Compatibilidad
|Funciona con la mayoría de teléfonos con Android 11.0 o superior (no compatible con Android Go). Requiere cuenta de Google y app Google Pixel Watch (ver g.co/pixelwatch/setup).
|Tallas de correa (Active Band)
|
|
|Potencia (batería y carga)
|
|
|Chip
|
|Sistema operativo
|Wear OS 6.0
|Almacenamiento y memoria
|
|Sensores
|
|Interacción
|
|Audio
|Micrófono y altavoz integrados
|Resistencia
|