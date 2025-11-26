Qualcomm presenta el Snapdragon 8 Gen 5: el nuevo chip para móviles ‘flagship’ más asequibles

🎟️ AliExpress Black Friday: ¡Cupones exclusivos de Teknófilo con hasta 70€ de descuento! [ Saber más ]

Qualcomm ha anunciado oficialmente el Snapdragon 8 Gen 5, un procesador de gama alta destinado a impulsar smartphones premium más económicos sin renunciar a las funciones clave del recién estrenado Snapdragon 8 Elite Gen 5. Aunque llega con recortes respecto al modelo Elite, la compañía promete avances importantes en rendimiento, eficiencia y capacidades de IA frente a generaciones anteriores.

Este nuevo chipset se coloca como una opción estratégica para fabricantes que buscan ofrecer experiencias de gama alta a un precio más atractivo, y marcas como Motorola, OnePlus y vivo ya han confirmado su integración en próximos dispositivos.

Mejoras destacadas frente al Snapdragon 8 Gen 3

Qualcomm asegura que el Snapdragon 8 Gen 5 ofrece un salto considerable de potencia frente al chip de hace dos años, el Snapdragon 8 Gen 3. Según sus datos internos:

El rendimiento de CPU mejora un 36%

La potencia gráfica aumenta un 11%

La eficiencia energética también experimenta un avance notable

Aunque esta comparación favorece al nuevo procesador, hay que recordar que el 8 Gen 3 utiliza una arquitectura anterior, por lo que el análisis real deberá hacerse frente al Snapdragon 8 Elite Gen 5, el auténtico tope de gama actual.

Diferencias respecto al Snapdragon 8 Elite Gen 5

El Snapdragon 8 Gen 5 mantiene la arquitectura Oryon del modelo Elite, pero recorta sus frecuencias para reducir costes y consumo:

Dos núcleos prime alcanzan hasta 3,8 GHz (vs 4,6 GHz del Elite)

alcanzan hasta (vs 4,6 GHz del Elite) Seis núcleos de rendimiento llegan a 3,32 GHz (vs 3,62 GHz del Elite)

Estos ajustes sitúan al 8 Gen 5 un peldaño por debajo en potencia bruta, aunque sin diferencias abismales según Qualcomm.

Otras reducciones clave:

✔ Módem X80 con velocidades 5G máximas ligeramente menores

✔ GPU Adreno y NPU Hexagon con especificaciones reducidas (sin detalles oficiales)

✔ Sin soporte para almacenamiento UFS 4.1, manteniéndose en estándares anteriores

Aun así, se mantienen idénticas muchas funciones respecto al modelo Elite:

Capacidades de carga

Compatibilidad con pantallas avanzadas

La mayoría de opciones de fotografía computacional

Conectividad completa y soporte para nuevas tecnologías

A pesar de los recortes, el Snapdragon 8 Gen 5 conserva características clave para el ecosistema móvil moderno:

Bluetooth y WiFi con el mismo rendimiento que en el Elite

y con el mismo rendimiento que en el Elite Soporte para satélite en redes de emergencia

en redes de emergencia Ultra Wideband (UWB) para localización precisa y funciones de proximidad

Estas capacidades aseguran que los fabricantes puedan incluir experiencias de gama alta en móviles más accesibles.

Primeros móviles confirmados: OnePlus lidera el lanzamiento

Qualcomm ha confirmado que las primeras marcas en adoptar el Snapdragon 8 Gen 5 serán OnePlus, Motorola y vivo.

De hecho, OnePlus ya ha anunciado que el OnePlus 15R será el primer móvil del mundo con este chip y tendrá presentación oficial en Estados Unidos el 17 de diciembre.

El 15R se perfila como un superventas de gama alta económica, combinando el nuevo procesador con un precio más contenido que el de los flagships tradicionales.

Un chip pensado para flagship killers y gamas premium accesibles

El Snapdragon 8 Gen 5 tiene un objetivo claro: permitir que los fabricantes lancen móviles potentes, fluidos y con funciones de IA avanzadas sin llegar al coste de los modelos más elitistas. Su equilibrio entre potencia y precio puede convertirlo en el chipset estrella para la gama alta de 2025.

Se trata de un movimiento estratégico que busca ampliar la presencia de Qualcomm en un mercado cada vez más competitivo y repleto de alternativas en la gama premium accesible.