¿Qué smartphone usa el jefe de Android? El directivo sorprende con sus móviles favoritos del mercado

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Cuando se habla del ecosistema Android, pocas personas tienen una perspectiva tan amplia como Sameer Samat, presidente del ecosistema Android en Google. Su trabajo le permite probar prácticamente todos los dispositivos que llegan al mercado, desde los grandes buques insignia hasta los modelos más experimentales.

En una conversación reciente, el directivo habló sobre los smartphones Android que más le llaman la atención en la actualidad, ofreciendo una interesante visión sobre las tendencias que están definiendo el sector. Entre ellas destacan los móviles plegables cada vez más delgados, el auge de marcas que conectan con el público joven y la continua evolución del diseño en los smartphones premium.

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Los móviles plegables marcan una de las grandes tendencias del mercado

Según Samat, uno de los cambios más visibles en el ecosistema Android es la evolución de los nuevos factores de forma, especialmente en el segmento de los teléfonos plegables.

En los últimos años, los fabricantes han conseguido mejorar considerablemente este tipo de dispositivos, que ahora son más finos, ligeros y prácticos que en las primeras generaciones.

El propio Samat explicó que durante la conversación llevaba consigo un Samsung Galaxy Z Fold7, uno de los plegables más recientes de Samsung. El dispositivo le resulta especialmente útil para el trabajo gracias a su pantalla de gran tamaño y a las posibilidades de multitarea que ofrece.

Los plegables tipo libro permiten ejecutar varias aplicaciones al mismo tiempo, algo que puede resultar muy útil para profesionales que necesitan trabajar con documentos, correo electrónico o herramientas colaborativas desde el móvil.

El Pixel 10 Pro es su móvil favorito para el fin de semana

Aunque utiliza distintos dispositivos Android, Samat también confirmó que siempre lleva consigo un Google Pixel 10 Pro, concretamente el modelo más compacto de la familia.

Según explicó, ese es el smartphone que suele utilizar durante su tiempo libre porque combina un tamaño ligero con un rendimiento fotográfico excelente.

Además, destacó especialmente la integración con MagSafe, una característica que permite usar accesorios magnéticos para cargar el teléfono o acoplar diferentes complementos.

Para Samat, esa combinación de peso reducido, cámara avanzada y ecosistema de accesorios convierte al Pixel 10 Pro en su elección ideal cuando no está trabajando.

Motorola destaca por sus materiales y colores

Durante la conversación también elogió el trabajo reciente de Motorola, especialmente en lo que se refiere al diseño de sus dispositivos.

Según Samat, la marca está haciendo un esfuerzo interesante en materiales, acabados y colores, aspectos que se han vuelto cada vez más importantes en un mercado donde el hardware tiende a parecerse cada vez más entre fabricantes.

Este tipo de diferenciación estética puede jugar un papel clave a la hora de atraer a determinados segmentos de usuarios que buscan algo más que especificaciones técnicas.

Nothing ha logrado conectar con el público más joven

Otra de las compañías que mencionó fue Nothing, la marca fundada por Carl Pei que se ha hecho popular por su diseño transparente y su enfoque en la identidad visual.

Samat explicó que uno de sus hijos siente especial interés por esta marca, algo que refleja cómo Nothing ha conseguido captar la atención de consumidores jóvenes.

La empresa ha construido una comunidad muy activa alrededor de sus productos, apoyándose en un diseño distintivo y en una comunicación muy orientada a la cultura tecnológica y al público más entusiasta.

El Xiaomi 17 Ultra le parece un smartphone “precioso”

En un evento reciente como el Mobile World Congress, tampoco podía faltar una referencia a los nuevos lanzamientos de fabricantes chinos.

Samat destacó especialmente el Xiaomi 17 Ultra, el último buque insignia presentado por la compañía.

Según comentó, se trata de un smartphone “precioso”, lo que refleja el creciente nivel de sofisticación que han alcanzado los diseños de Xiaomi en la gama premium.

En los últimos años, la compañía china ha reforzado su posicionamiento en el segmento de gama alta combinando diseño atractivo, cámaras avanzadas y hardware de primer nivel.

Una curiosidad: no usa funda en ninguno de sus móviles

Uno de los detalles más curiosos de la conversación surgió cuando el entrevistador se dio cuenta de que ninguno de los teléfonos que llevaba Samat tenía funda protectora.

Cuando le preguntaron por ello, respondió entre risas que no le gusta ocultar el diseño de los teléfonos que considera especialmente bonitos.

Según explicó, disfruta utilizando los dispositivos tal y como fueron diseñados por los fabricantes, sin cubrirlos con carcasas.

Eso sí, reconoció que su situación es bastante particular: al trabajar en Google y tener acceso a muchos dispositivos, si se le cae uno probablemente pueda conseguir otro con relativa facilidad.