Radios, pagers y mapas: Las ventas se disparan tras los apagones de internet en Moscú

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Los recientes problemas de conectividad móvil en Moscú están provocando un fenómeno curioso: el regreso de herramientas tecnológicas que parecían haber quedado en el pasado.

En las últimas semanas, los habitantes de la capital rusa han comenzado a recurrir a mapas en papel, radios portátiles, teléfonos fijos y buscapersonas para comunicarse y orientarse ante las interrupciones recurrentes del internet móvil.

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Los datos proceden de Wildberries, uno de los mayores comercios electrónicos de Rusia, que ha registrado un aumento significativo en las ventas de dispositivos de comunicación tradicionales durante los primeros días de marzo.

Este fenómeno refleja cómo las interrupciones de la red pueden cambiar rápidamente los hábitos tecnológicos de una ciudad altamente conectada, obligando a los ciudadanos a buscar alternativas analógicas cuando la infraestructura digital falla.

El auge de radios portátiles y buscapersonas

Entre los productos que más han aumentado sus ventas se encuentran los dispositivos de comunicación directa.

Según los datos de Wildberries, las ventas de radios portátiles (walkie-talkies) crecieron un 27% a comienzos de marzo en comparación con el inicio de febrero. Estos dispositivos permiten comunicarse sin necesidad de redes móviles ni conexión a internet, lo que los convierte en una solución eficaz cuando las comunicaciones tradicionales dejan de funcionar.

Más llamativo aún es el caso de los buscapersonas o pagers, dispositivos que tuvieron su auge en los años noventa. Las ventas de estos equipos aumentaron un 73%, ya que algunas empresas los están utilizando para mantener el contacto con clientes y empleados en situaciones donde las redes móviles no son fiables.

También aumentan las ventas de teléfonos fijos

El interés por tecnologías tradicionales no se limita a los dispositivos portátiles. Los teléfonos fijos también están experimentando un repunte en la demanda.

Las ventas de estos dispositivos crecieron aproximadamente un 25% durante el mismo periodo, lo que sugiere que algunos usuarios están optando por canales de comunicación más estables y menos dependientes de las redes móviles.

Aunque los teléfonos fijos han perdido protagonismo en muchos países, en contextos de inestabilidad en las comunicaciones móviles pueden recuperar utilidad rápidamente.

Los mapas en papel vuelven a ser protagonistas

El aumento más espectacular se ha registrado en las herramientas de navegación tradicionales.

Las ventas de mapas de carreteras en papel se dispararon un 170%, mientras que los mapas plegables aumentaron un 70%.

En una ciudad tan grande como Moscú, donde millones de personas dependen a diario de aplicaciones de navegación como Google Maps o Yandex Maps, la falta de conexión móvil puede dificultar enormemente la movilidad.

Ante esta situación, muchos ciudadanos han optado por recuperar los mapas impresos para poder desplazarse sin depender de la red.

Problemas de internet móvil en una ciudad de más de 13 millones de habitantes

Moscú, con una población que supera los 13 millones de habitantes, ha experimentado interrupciones significativas en la conectividad móvil durante las últimas semanas.

Muchos residentes han informado de:

Conexiones extremadamente inestables

Pérdida total de señal móvil

Problemas de Wi-Fi en estaciones del metro

Las interrupciones han afectado a los principales operadores móviles del país y han generado una creciente frustración entre los usuarios, que dependen del acceso a internet para tareas cotidianas como navegar, pagar servicios o comunicarse.

Sin embargo, las autoridades rusas no han ofrecido una explicación detallada sobre el origen exacto de estos problemas.

Las instituciones también se preparan para cortes de red

El impacto de estas interrupciones ha llegado incluso a instituciones culturales.

El famoso Teatro Bolshói de Moscú ha recomendado a los asistentes a sus espectáculos que impriman sus entradas o las descarguen previamente en sus teléfonos, para evitar problemas si el acceso a internet se interrumpe en el momento del evento.

Esta medida refleja hasta qué punto la conectividad digital se ha convertido en una infraestructura crítica en la vida diaria de las ciudades modernas.

Reacciones de los ciudadanos ante los cortes de internet

Las reacciones entre los residentes han sido variadas. Algunos ciudadanos han expresado frustración por las dificultades que provocan los cortes de internet, especialmente cuando afectan a servicios cotidianos como pagos o navegación.

Otros han reaccionado con cierto humor. Algunos usuarios en redes sociales han señalado que los cortes han tenido un efecto inesperado: al no funcionar la conexión, tampoco pueden pagar el estacionamiento digital, lo que ha provocado comentarios irónicos comparando la situación con un regreso a la “Edad de Piedra”.

El gobierno vincula las restricciones a motivos de seguridad

El Kremlin ha ofrecido una explicación parcial sobre las interrupciones. El portavoz del gobierno ruso, Dmitry Peskov, declaró a medios estatales que las restricciones en las comunicaciones móviles podrían mantenerse “el tiempo que sea necesario para garantizar la seguridad de los ciudadanos”.

Según estas declaraciones, las medidas estarían relacionadas con ataques procedentes de Ucrania, lo que habría llevado a las autoridades a reforzar el control sobre las infraestructuras digitales en la capital.

No obstante, el alcance real de estas medidas y su impacto sobre el acceso a internet siguen siendo objeto de debate.

Una ciudad hiperconectada que vuelve a tecnologías del pasado

La situación en Moscú ilustra un fenómeno interesante: incluso en una de las ciudades más conectadas del mundo, la dependencia de internet puede convertirse en una debilidad cuando la infraestructura falla.

En cuestión de días, miles de personas han recurrido a herramientas tecnológicas que parecían obsoletas, desde radios portátiles hasta mapas de papel.

Este episodio demuestra que, en determinadas circunstancias, la tecnología analógica sigue teniendo un valor práctico, especialmente cuando los sistemas digitales dejan de funcionar.