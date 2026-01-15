REDMI Note 15 Series: Así es la gama media más resistente y potente de Xiaomi

Xiaomi ha presentado oficialmente la REDMI Note 15 Series, una renovación profunda de su gama media que pone el foco en tres pilares clave: durabilidad extrema, autonomía de nivel flagship e imagen avanzada con inteligencia artificial.

La familia está compuesta por cinco modelos —REDMI Note 15 Pro+ 5G, REDMI Note 15 Pro 5G, REDMI Note 15 Pro, REDMI Note 15 5G y REDMI Note 15— y llega con una propuesta pensada para resistir el uso intensivo del día a día sin renunciar a potencia, cámaras ambiciosas y pantallas de gran formato.

🌞💶 Opinión sobre placas solares: Resultado real, ahorro y deducciones fiscales tras 1 año [ Saber más ]

Durabilidad REDMI Titan: una nueva referencia en resistencia

La gran novedad de esta generación es la arquitectura de Durabilidad REDMI Titan, diseñada para mejorar la resistencia estructural frente a caídas, presión y flexión. Los modelos REDMI Note 15 Pro+ 5G y REDMI Note 15 Pro 5G lideran este apartado y han obtenido la Certificación de Rendimiento Premium de SGS, que avala su capacidad para soportar condiciones exigentes en el uso real.

Ambos dispositivos integran una estructura multicapa con placa base de alta resistencia, marco medio reforzado y un sistema avanzado de absorción de impactos, todo ello protegido por Corning® Gorilla® Glass Victus® 2, capaz de resistir caídas certificadas desde alturas de hasta 2,5 metros. En el caso del REDMI Note 15 Pro+ 5G, se suma además un panel trasero de fibra de vidrio ultra resistente que mejora la absorción de impactos sin incrementar el peso.

El resto de la gama también apuesta por una construcción robusta y ha superado la prueba integral de Resistencia a Golpes y Caídas de SGS, garantizando una protección fiable para el uso diario.

Protección avanzada contra agua y polvo

La resistencia no se limita a la estructura. Los modelos Pro+ 5G y Pro 5G elevan el listón con certificaciones IP66, IP68, IP69 e IP69K, lo que les permite soportar polvo, chorros de agua a alta presión e incluso inmersiones de hasta 2 metros durante 24 horas.

Esta protección está respaldada por la certificación de resistencia al agua para smartphones de TÜV SÜD y por la integración de 17 elementos impermeables diseñados con precisión para asegurar fiabilidad a largo plazo.

Los REDMI Note 15 Pro, REDMI Note 15 5G y REDMI Note 15 también mejoran su resistencia frente a salpicaduras y derrames, pensados para entornos exigentes. Además, toda la serie incorpora Wet Touch 2.0, que permite seguir usando la pantalla con normalidad incluso cuando está mojada o se utilizan los dedos húmedos.

Baterías de Silicio-Carbono y carga ultrarrápida

Otro de los grandes saltos de la REDMI Note 15 Series está en la autonomía. Xiaomi introduce baterías de Silicio-Carbono (SiC) con mayor densidad energética, lo que permite combinar más capacidad con diseños más finos.

El REDMI Note 15 Pro+ 5G monta una batería SiC de 6.500 mAh con un 10 % de contenido de silicio-carbono, acompañada de HyperCharge de 100 W y carga inversa de 22,5 W. Esta tecnología debuta en la familia REDMI Note y, junto al sistema de gestión de batería Xiaomi Surge, garantiza que la batería conserve el 80 % o más de su capacidad tras 1.600 ciclos de carga, lo que equivale a unos seis años de uso típico.

El REDMI Note 15 5G, pese a ser el modelo más delgado jamás fabricado en la serie con 7,35 mm de grosor, integra una batería SiC de 5.520 mAh, mientras que el REDMI Note 15 apuesta por una batería de 6.000 mAh. Toda la gama ofrece carga inversa —de 22,5 W o 18 W según el modelo— para alimentar otros dispositivos en situaciones puntuales.

Sistema de cámaras con hasta 200 MP e IA avanzada

La fotografía es otro de los apartados donde la nueva serie da un salto notable. Los REDMI Note 15 Pro+ 5G y REDMI Note 15 Pro 5G incorporan una cámara principal de 200 MP, impulsada por el debut global de un nuevo sensor HPE de 1/1,4 pulgadas. Este sensor trabaja junto a zoom óptico en el propio sensor de 2x y 4x, HDR DAG de triple distancia focal y un procesamiento avanzado por IA, logrando imágenes más detalladas y realistas incluso en condiciones de luz complejas.

Los modelos Pro ofrecen cinco distancias focales, desde 23 mm hasta 92 mm, a través de una sola lente, lo que aporta una gran versatilidad para paisajes, fotografía urbana, retratos y primeros planos. Por su parte, los REDMI Note 15 5G y REDMI Note 15 integran un sistema de 108 MP con teleobjetivo óptico de 3x, cubriendo desde gran angular hasta retrato con buena nitidez.

Herramientas creativas impulsadas por IA

Toda la serie se beneficia de un completo conjunto de funciones de fotografía computacional. Entre ellas destacan el algoritmo de retrato ultra nítido, Dynamic Shots 2.0 para capturar movimiento y opciones de edición rápida con uso compartido directo en Instagram.

Los modelos REDMI Note 15 Pro añaden el AI Creativity Assistant, mientras que los REDMI Note 15 5G y REDMI Note 15 incluyen herramientas de edición con IA pensadas para la creatividad diaria. En todos los casos se ofrece compatibilidad con AI Remove Reflection y AI Beautify, permitiendo eliminar reflejos o mejorar retratos con un solo toque.

Rendimiento equilibrado y conectividad inteligente

En el apartado de potencia, el REDMI Note 15 Pro+ 5G está impulsado por la plataforma móvil Snapdragon® 7s Gen 4 de Qualcomm e introduce por primera vez en la serie el sistema de refrigeración Xiaomi IceLoop, una solución LHP única en su segmento que ofrece hasta tres veces más eficiencia en la transferencia de calor.

El resto de modelos combina nuevos chipsets de Qualcomm y MediaTek, logrando mejoras en rendimiento, gráficos más fluidos y mayor eficiencia energética. Toda la gama es compatible con Google Gemini y Circle to Search with Google de Google, facilitando búsquedas contextuales e interacciones más inteligentes. En el modelo Pro+ 5G se añade además Xiaomi HyperAI, que amplía las capacidades de personalización y asistencia inteligente.

En conectividad, los modelos Pro incorporan Comunicación Offline de Xiaomi, capaz de transmitir voz a distancias de hasta 1 km sin cobertura móvil. El REDMI Note 15 Pro+ 5G suma el sintonizador Xiaomi Surge T1S, que mejora la estabilidad de Wi-Fi, Bluetooth®, GPS y redes móviles.

Pantallas grandes, brillantes y con audio más potente

La experiencia multimedia también se refuerza. Los REDMI Note 15 Pro+ 5G y Pro 5G cuentan con pantallas de 6,83 pulgadas, mientras que el resto de la gama apuesta por paneles de 6,77 pulgadas, con marcos muy reducidos. El brillo máximo alcanza los 3.200 nits, se incluye atenuación PWM de 3.840 Hz y certificaciones triples de cuidado ocular, asegurando comodidad visual incluso en exteriores.

En sonido, los modelos superiores ofrecen un aumento de volumen del 400 %, mientras que el resto alcanza un 300 %, proporcionando un audio más potente y claro para películas, música y juegos.

Una gama media pensada para durar

Con la REDMI Note 15 Series, Xiaomi propone una gama media que prioriza la resistencia real, la autonomía prolongada y una experiencia fotográfica avanzada, sin olvidar rendimiento, conectividad y entretenimiento. Construida sobre la base de la Durabilidad REDMI Titan, esta nueva familia está diseñada para acompañar al usuario durante años, incluso en condiciones exigentes, ofreciendo prestaciones propias de segmentos superiores a un público mucho más amplio.

Precios y disponibilidad

REDMI Note 15 4G: desde 199.99€ en su versión 6 + 128 GB, hasta 249.99€ en su versión de 8 + 256 GB

REDMI Note 15 5G: desde 299.99€ en su versión 8 + 256 GB, hasta 349.99€ en su versión de 12 + 512 GB

REDMI Note 15 PRO :desde 349.99€ en su versión 8 + 256 GB, hasta 399.99€ en su versión de 12 + 512 GB

REDMI Note 15 PRO 5G: desde 399.99€ en su versión 8 + 256 GB, hasta 449.99€ en su versión de 12 + 512 GB

REDMI Note 15 PRO+ 5G: desde 499.99€ en su versión 8 + 256 GB, hasta 529.99€ en su versión de 12 + 512 GB