Roborock F25 Ultra: la aspiradora 2 en 1 con vapor y agua caliente que revoluciona la limpieza

Roborock ha presentado en el IFA 2025 su nueva aspiradora portátil Roborock F25 Ultra, un dispositivo que marca un antes y un después en el cuidado del hogar.

Se trata de la primera aspiradora portátil de la compañía equipada con modos de limpieza con vapor y agua caliente, lo que la convierte en una solución avanzada para eliminar grasa, manchas difíciles y suciedad con un alto nivel de higiene, sin necesidad de productos químicos.

El lanzamiento refuerza la posición de Roborock como referente en limpieza inteligente, combinando tecnología innovadora, potencia extrema y autonomía casi total en un solo dispositivo.

Tecnologías VaporFlow y WaveFlow: limpieza a alta temperatura

El modo VaporFlow expulsa vapor a 150 °C a través de seis salidas optimizadas, eliminando hasta el 99,99% de bacterias y alérgenos, según certificación de TÜV SÜD. Esta tecnología es eficaz incluso en suelos de madera, ya que no genera desgaste con el uso prolongado.

Por su parte, el modo WaveFlow utiliza agua caliente a 86 °C para disolver grasa y suciedad incrustada. Los ensayos realizados demuestran un 100% de eliminación de aceite de cocina, lo que lo convierte en un aliado indispensable en cocinas y hogares activos.

El diseño también incorpora una estructura antical de tres capas y un filtro descalcificador integrado, capaz de proteger las tuberías durante hasta tres años.

Potencia y diseño optimizados

La Roborock F25 Ultra no solo destaca por su limpieza a alta temperatura, sino también por su potencia: 22.000 Pa de succión y una presión descendente de 33 N, capaces de eliminar la suciedad con una sola pasada.

Entre sus mejoras de diseño se encuentran:

FlatReach 2.0 , con un ángulo de 180° y grosor de 12,5 cm para llegar debajo de los muebles.

, con un ángulo de 180° y grosor de 12,5 cm para llegar debajo de los muebles. SlideTech 2.0 , con dos motores controlados por IA que ofrecen movimientos ultrasuaves y precisos.

, con dos motores controlados por IA que ofrecen movimientos ultrasuaves y precisos. JawScrapers , un rascador doble con cuchillas en forma de dientes de tiburón que evita enredos de pelo al 100%.

, un rascador doble con cuchillas en forma de dientes de tiburón que evita enredos de pelo al 100%. Blue Light Illumination, una luz integrada que resalta polvo y partículas invisibles a simple vista.

Autocuidado inteligente y sin esfuerzo

La autolimpieza y secado automático del rodillo es uno de los puntos fuertes de la F25 Ultra. Utiliza vapor a 150 °C y agua caliente a 90 °C para higienizarlo en profundidad, mientras el sensor DirTect ajusta la potencia según el nivel de suciedad detectado.

El sistema elimina el 99,99% de bacterias y ofrece dos modos de secado: uno rápido de 5 minutos y otro silencioso de 30 minutos a menos de 53 dBA. Además, incluye:

Dispensador automático de detergente , con hasta 30 días de limpieza con una sola recarga.

, con hasta 30 días de limpieza con una sola recarga. Depósito de agua sucia con separación de húmedo y seco, para un vaciado higiénico y sin complicaciones.

Control inteligente desde la app

La F25 Ultra puede gestionarse directamente desde la aplicación Roborock, lo que permite personalizar configuraciones, programar ciclos de limpieza y recibir alertas de voz que avisan cuando es necesario rellenar o vaciar los depósitos.

De esta manera, la aspiradora se adapta al día a día de cada hogar, ofreciendo un uso intuitivo y totalmente conectado.

Precio y disponibilidad

La Roborock F25 Ultra estará disponible en Europa a partir de octubre de 2025, con un precio inicial de 799 €.

Este lanzamiento consolida la apuesta de Roborock por ofrecer productos de limpieza de alta gama, pensados para simplificar las tareas del hogar con la máxima eficacia y comodidad.