Roborock H60 y H60 Hub: Nuevas aspiradoras de mano premium con vaciado automático

👙 ¡Productos TOP! Ofertas en tecnología para este verano: smartwatches, móviles, auriculares y más [ Saber más ]

Roborock ha anunciado su expansión en el segmento de las aspiradoras de mano premium, presentando las nuevas series Roborock H60 y Roborock H60 Hub.

Con esta incorporación, la marca refuerza su posición como referente en la limpieza inteligente del hogar, añadiendo a su catálogo productos con tecnología de autovaciado automático y soluciones adaptadas a diferentes necesidades domésticas.

👙 ¡Productos TOP! Ofertas en tecnología para este verano: smartwatches, móviles, auriculares y más [ Saber más ]

Este lanzamiento llega para complementar la amplia gama de Roborock, que ya incluye robots aspiradores como la serie Saros, presentada en el CES de este mismo año, además de aspiradoras en seco y húmedo como la Roborock F25 y lavadoras inteligentes.

Roborock H60 Hub: limpieza autónoma con vaciado automático

La serie H60 Hub redefine la comodidad en la limpieza gracias a su base de vaciado automático. Con solo acoplar la aspiradora, en apenas 10 segundos el polvo se transfiere a una bolsa sellada e higiénica, mientras el dispositivo se recarga para la siguiente sesión.

El diseño ergonómico facilita el uso diario: los modelos Ultra y Pro cuentan con una altura de acoplamiento de 848 mm, mientras que el modelo Hub ofrece 843 mm. Con el tubo telescópico retráctil, no es necesario levantar peso, lo que convierte la experiencia en algo más práctico y accesible.

Las bolsas de polvo de gran capacidad garantizan largos periodos sin mantenimiento:

Ultra y Pro: 3 l, hasta 100 días de uso.

Hub: 2 l, hasta 60 días.

Además, la filtración HEPA (en los modelos Ultra y Pro) y el filtro de esponja (en el Hub) aseguran una retención del 99% de bacterias y polvo fino, manteniendo el aire limpio dentro del hogar. Las bases de Ultra y Pro incluyen también almacenamiento interno para accesorios, lo que añade un plus de organización.

Potencia de succión y autonomía para cada necesidad

La serie H60 Hub ofrece diferentes configuraciones para adaptarse a cada hogar:

H60 Ultra : 210 AW y hasta 90 minutos de autonomía.

: 210 AW y hasta 90 minutos de autonomía. H60 Pro : 170 AW y hasta 80 minutos de autonomía.

: 170 AW y hasta 80 minutos de autonomía. H60 Hub: 115 AW y hasta 60 minutos de autonomía.

Todos los modelos cuentan con baterías extraíbles y certificación TÜV Rheinland, lo que asegura un rendimiento fiable y flexible para cualquier entorno.

Roborock H60: flexibilidad total en la limpieza

Una de las principales novedades de la serie H60 es su tubo flexible, que permite llegar a zonas complicadas sin esfuerzo. Puede inclinarse hasta 90° y limpiar bajo muebles con una altura mínima de 5,6 cm, accediendo a rincones que antes eran difíciles de alcanzar.

En cuanto a potencia, el H60 Ultra se sitúa como el modelo más avanzado con 210 AW, seguido por el H60 Pro con 170 AW y el H60 con 115 AW. Todos ellos están equipados con un motor digital de alto rendimiento que asegura resultados óptimos tanto en suelos duros como en alfombras o asientos de coche.

Además, la autonomía no se sacrifica a pesar de la potencia: la batería de polímero de litio ofrece hasta 90 minutos en el modelo Ultra, con la posibilidad de sustituirla por otra unidad cargada para prolongar la sesión de limpieza.

Precio y disponibilidad

Las nuevas Roborock H60 y H60 Hub ya están disponibles en Europa, incluyendo España, con precios desde 350€ para la serie H60 y 500€ para la serie H60 Hub. La compañía ha confirmado que la disponibilidad internacional se ampliará progresivamente durante los próximos meses.