Roborock Qrevo Curv 2 Pro: El robot aspirador más potente y delgado
Roborock ha aprovechado ha presentado su nueva joya tecnológica: el Roborock Qrevo Curv 2 Pro, un robot aspirador ultradelgado que combina potencia, inteligencia y un diseño innovador.
Este dispositivo promete transformar la limpieza doméstica al ofrecer un rendimiento superior tanto en succión como en fregado, acompañado de un sistema de autolimpieza de última generación.
Succión HyperForce para una limpieza profunda
El corazón del Qrevo Curv 2 Pro es su motor HyperForce con 25.000 Pa de potencia de succión, capaz de eliminar desde partículas de polvo fino en suelos duros hasta la suciedad incrustada en alfombras de gran densidad.
Además, incorpora el chasis AdaptiLift, que ajusta automáticamente la altura del robot para mantener un contacto óptimo en alfombras de hasta 3 cm. Esta innovación permite una recogida de polvo un 30% más eficaz en alfombras de pelo largo frente a modelos anteriores de la marca.
Fregado con doble giro y desenredado avanzado
El sistema de fregado de doble giro con presión de 12 N y velocidad de hasta 200 rpm elimina manchas difíciles utilizando agua caliente. Para proteger las alfombras, las mopas se desmontan automáticamente cuando el robot detecta estas superficies, evitando humedades indeseadas.
A esto se suma el cepillo lateral FlexiArm Arc y el sistema de fregado de bordes, que garantizan una limpieza completa de esquinas y perímetros. El cepillo DuoDivide minimiza el enredo de pelos, incluso de hasta 40 cm, ofreciendo un rendimiento sin interrupciones.
Diseño ultradelgado con navegación avanzada
Con solo 7,98 cm de grosor, el Qrevo Curv 2 Pro es uno de los robots con LiDAR más finos de Roborock. Esto le permite limpiar bajo muebles bajos con facilidad.
Su sistema de navegación RetractSense ajusta la posición del módulo LiDAR: en espacios abiertos se eleva para un escaneo de 360°, mientras que bajo muebles se retrae y ofrece visión trasera de 100°. Este sistema ha superado más de 10.000 ciclos de prueba, garantizando fiabilidad a largo plazo.
Base multifuncional 3.0 Higiene+
La base del Qrevo Curv 2 Pro es mucho más que un punto de carga:
- Lava las mopas con agua caliente a 100 °C, eliminando el 99,99% de bacterias.
- Seca con aire caliente a 55 °C, evitando moho y malos olores.
- Ofrece hasta 7 semanas de limpieza sin intervención, gracias al vaciado automático de polvo.
- Incluye bandeja de limpieza mejorada y una base desmontable para facilitar el mantenimiento manual.
Inteligencia artificial y control por voz
El robot reconoce más de 200 tipos de obstáculos gracias a su sistema de IA, cámara RGB y luz estructurada, incluso en condiciones de poca iluminación. Con la tecnología VertiBeam, mide con precisión las distancias laterales para limpiar pegado a muebles y paredes.
Además, integra un asistente de voz propio que responde al comando «Hola, Rocky» y es compatible con Matter, facilitando su integración en ecosistemas de hogar inteligente. La app de Roborock añade funciones como SmartPlan 3.0, que crea rutinas personalizadas según los hábitos de limpieza de cada usuario.
Funciones especiales para hogares con mascotas
El Qrevo Curv 2 Pro está optimizado para convivir con animales de compañía. Es capaz de detener automáticamente el cepillo si detecta a una mascota cerca, tomar instantáneas de los animales durante la limpieza y localizarlos cuando se esconden.
Certificaciones de seguridad e higiene
Este modelo cuenta con múltiples certificaciones internacionales:
- SGS: elimina el 99,9% de alérgenos, caspa de perro y gato, y ácaros del polvo.
- TÜV SÜD: certificado como robot apto para mascotas, libre de enredos y con autolimpieza segura.
- Certificación de robot para madres y bebés, que valida bajo nivel de ruido, ausencia de materiales tóxicos y alta eficiencia de limpieza.
Precio y disponibilidad
El Roborock Qrevo Curv 2 Pro estará disponible en la Unión Europea a partir de octubre de 2025, con un precio de lanzamiento de 1.299 €.
Con este modelo, Roborock vuelve a marcar un nuevo estándar en el mercado de la limpieza inteligente, ofreciendo un robot aspirador potente, ultradelgado y pensado para hogares modernos.