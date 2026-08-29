Xiaomi prepara una función para que nadie pueda espiar la pantalla de tu móvil

Xiaomi parece estar preparando una nueva función destinada a impedir que otras personas lean la pantalla del móvil desde un lateral. Una compilación filtrada de una aplicación del fabricante incluye referencias a una opción denominada Smart privacy display, cuyo funcionamiento recuerda inevitablemente a Privacy Display del Samsung Galaxy S26 Ultra.

La similitud no se limitaría al nombre o a la idea general. Las capturas compartidas por el conocido filtrador Kacper Skrzypek muestran controles prácticamente equivalentes a los de Samsung, incluyendo la posibilidad de proteger toda la interfaz, aplicaciones concretas o solamente el contenido de las notificaciones.

Xiaomi prepara una pantalla de privacidad inteligente

La nueva función ha aparecido en una versión de prueba de software de Xiaomi y todavía no forma parte de una actualización distribuida públicamente. Su objetivo sería reducir la visibilidad de la pantalla cuando se observa desde un ángulo lateral, dificultando que una persona cercana pueda leer mensajes, contraseñas o información sensible.

Esta tecnología resultaría especialmente útil en el transporte público, aeropuertos, oficinas y otros lugares concurridos. A diferencia de los protectores de privacidad tradicionales, que oscurecen permanentemente el panel desde los laterales, la propuesta de Xiaomi podría activarse únicamente cuando el usuario la necesite.

La documentación descubierta en la aplicación habla de un control de la luz a nivel de píxel. En teoría, el panel modificaría la dirección en la que proyecta su iluminación para conservar una imagen clara desde el frente, mientras reduce considerablemente la información visible para quienes miran desde los lados.

Esta descripción recuerda mucho al funcionamiento de Privacy Display del Samsung Galaxy S26 Ultra. La implementación de Xiaomi parece inspirarse directamente en la solución de Samsung, aunque todavía desconocemos si ambas emplean exactamente el mismo tipo de panel.

That’s how «Smart privacy display» options will look on supported #Xiaomi device (likely upcoming flagship). Video recorded on Global ROM. «Page privacy display» and Xiaomi Hyper XiaoAi groups are, at least for now, available only on China ROM. pic.twitter.com/AigocVrasZ — Kacper Skrzypek 🇵🇱 (@kacskrz) August 28, 2026

La cámara frontal detectaría las miradas indiscretas

Xiaomi no se limitaría a modificar los ángulos de visión de la pantalla. La función también aprovecharía la cámara frontal para determinar si una segunda persona está observando el dispositivo desde detrás del usuario o desde uno de sus lados.

Cuando el sistema detectase una mirada ajena, el móvil podría mostrar una advertencia para avisar al propietario. Esta combinación de pantalla direccional y detección de miradas ofrecería una protección más completa que la proporcionada por un simple filtro óptico.

La compañía ya dispone de tecnologías capaces de identificar rostros y analizar hacia dónde mira una persona, por lo que esta parte podría depender principalmente del software. El control del ángulo de visión, en cambio, probablemente necesitaría componentes específicos integrados físicamente en el panel.

Este último detalle es importante porque la Pantalla de Privacidad de Samsung no puede añadirse a modelos antiguos mediante una actualización. Si Xiaomi utiliza un sistema comparable, la función quedaría reservada a móviles equipados con una pantalla compatible desde su fabricación.

Protección para todo el sistema, las aplicaciones o las notificaciones

Las opciones descubiertas permiten activar la privacidad de forma general para todo el dispositivo. Este modo sería el más adecuado cuando el usuario trabaja habitualmente con información confidencial o utiliza el teléfono durante largos periodos en lugares públicos.

También sería posible seleccionar aplicaciones concretas. El usuario podría proteger el correo electrónico, la aplicación bancaria o los servicios de mensajería sin alterar el brillo ni los ángulos de visión cuando utiliza la cámara, reproduce un vídeo o navega por otras aplicaciones.

Una tercera modalidad actuaría solamente sobre las notificaciones. En lugar de ocultarlas por completo, Xiaomi aplicaría una protección parcial que permitiría al propietario reconocer que ha recibido un aviso, pero impediría que otras personas leyesen fácilmente su contenido.

La estructura de estas opciones coincide casi punto por punto con la solución de Samsung. La posibilidad de elegir qué elementos se protegen resulta mucho más práctica que mantener continuamente toda la pantalla oscurecida, ya que reduce las molestias y evita gastar energía cuando la privacidad adicional no es necesaria.

El procesamiento se realizaría íntegramente en el móvil

El uso de la cámara frontal para detectar rostros y miradas puede generar dudas razonables sobre la privacidad. Según el texto incluido en la aplicación filtrada, Xiaomi procesaría toda esta información localmente en el dispositivo.

La compañía asegura en esa declaración que los datos faciales y la dirección de la mirada no se subirían a Xiaomi Cloud. La información tampoco se compartiría con terceros, por lo que las imágenes captadas por la cámara se utilizarían únicamente para determinar si alguien está observando la pantalla.

El procesamiento local ofrecería otras ventajas, como una respuesta más rápida y la posibilidad de utilizar la función sin conexión a Internet. También reduciría el riesgo asociado al almacenamiento remoto de datos biométricos, siempre que la versión comercial mantenga las condiciones descritas en el software de prueba.

Conviene recordar, no obstante, que esta información procede de una compilación que todavía está en desarrollo. Xiaomi tendrá que explicar con claridad el funcionamiento del sistema, los permisos necesarios y el tratamiento de los datos si finalmente presenta la característica en un producto comercial.

La privacidad adicional también tendrá inconvenientes

La propia Xiaomi reconoce que Smart privacy display aumentará ligeramente el consumo de energía. Controlar el comportamiento del panel y mantener activa la detección mediante la cámara frontal requiere recursos adicionales, aunque todavía no sabemos hasta qué punto afectará a la autonomía.

Por ese motivo, la función se desactivará automáticamente al activar el modo de ahorro de batería. Esta limitación evitará que el sistema consuma energía adicional cuando el usuario intenta prolongar al máximo el tiempo de uso del dispositivo.

La protección también se detendrá durante la previsualización de contenido HDR. Este tipo de imágenes necesita aprovechar todo el brillo y el rango dinámico del panel, por lo que modificar la dirección de la luz podría perjudicar notablemente la experiencia visual.

Otra restricción afectará al uso en horizontal. Smart privacy display quedará suspendido al girar el móvil y se reactivará cuando vuelva a la orientación vertical. Algunos temas desarrollados por terceros tampoco serán compatibles, probablemente porque modifican elementos de la interfaz que el sistema necesita identificar para aplicar la protección selectiva.

La función podría debutar con la serie Xiaomi 18

La demostración fue grabada utilizando una ROM global, un detalle que apunta a una posible distribución internacional y no únicamente al mercado chino. Esto aumenta las posibilidades de que la función llegue también a los futuros móviles vendidos oficialmente en España.

Según Kacper Skrzypek, la característica está vinculada a un próximo buque insignia cuyo nombre no aparece en la aplicación. El candidato más probable sería algún integrante de la futura familia Xiaomi 18, aunque por ahora no existe confirmación oficial del fabricante.

No sabemos si estará disponible en todos los modelos de la gama o si Xiaomi la reservará para una hipotética versión Ultra. Samsung eligió esta última estrategia y mantiene Privacy Display como una prestación exclusiva de su modelo más avanzado, mientras que ni siquiera sus Galaxy Z Fold8 y Galaxy Z Flip8 incorporan esta pantalla.

Al tratarse de software previo al lanzamiento, Xiaomi todavía puede cambiar el nombre, eliminar opciones o cancelar por completo la función. Aun con esas cautelas, la filtración sugiere que las pantallas con privacidad integrada podrían convertirse en una de las próximas áreas de competencia entre los grandes fabricantes de móviles Android.