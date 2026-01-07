Roborock Saros 20: chasis elevable, 35.000 Pa y limpieza totalmente autónoma

Roborock, la marca líder mundial en robótica de limpieza tanto en valor como en unidades vendidas desde 2023, ha aprovechado el escaparate del CES 2026 para presentar el Roborock Saros 20, un robot aspirador diseñado para llevar la limpieza totalmente autónoma a un nuevo nivel en hogares reales.

Este modelo rompe con varias limitaciones tradicionales del sector gracias a un chasis elevable sin precedentes, una navegación de nueva generación y una base multifunción capaz de gestionar por sí sola prácticamente todo el mantenimiento.

🌞💶 Opinión sobre placas solares: Resultado real, ahorro y deducciones fiscales tras 1 año [ Saber más ]

Un robot diseñado para superar límites reales del hogar

El Roborock Saros 20 ha sido concebido para enfrentarse a los obstáculos cotidianos que suelen frenar a otros robots aspiradores. Su propuesta se basa en tres pilares clave: autonomía total, adaptación inteligente al entorno y una limpieza profunda sin intervención del usuario.

Desde umbrales complejos hasta alfombras gruesas o estancias llenas de objetos, el Saros 20 busca eliminar la necesidad de “preparar la casa” antes de cada limpieza.

Chasis AdaptiLift 3.0: movilidad sin precedentes

Uno de los grandes avances del Saros 20 es el nuevo chasis AdaptiLift™ 3.0, guiado por un sistema avanzado de visión y algoritmos adaptativos. Este sistema combina ruedas principales y auxiliares elevables con un brazo de escalada capaz de analizar, probar y memorizar la mejor forma de superar transiciones irregulares.

Gracias a esta arquitectura, el robot puede superar umbrales de doble capa de hasta 4,5 + 4 cm, manteniendo una limpieza continua entre habitaciones. Además, introduce por primera vez en la industria la elevación dinámica del chasis para alfombras, ajustando de forma inteligente la altura del cuerpo para mantener una succión óptima y un contacto eficaz del cepillo en alfombras de hasta 3 cm de altura de pelo, siempre que esta función esté activada en la app.

El sistema también permite que el robot se libere por sí mismo cuando queda atrapado, elevando selectivamente el chasis en la parte frontal, trasera o lateral sin necesidad de intervención humana.

StarSight Autonomous System 2.0: navegación más precisa que nunca

En el apartado de navegación, el Saros 20 incorpora el sistema StarSight™ Autonomous System 2.0, una plataforma de detección 3D de nueva generación capaz de reconocer más de 200 tipos de objetos y evitarlos con mayor precisión.

Frente a la tecnología LDS tradicional, StarSight™ aumenta la frecuencia de muestreo 21 veces, logrando mapas más fieles, rutas más eficientes y una cobertura superior. La evitación lateral de obstáculos VertiBeam™ mantiene al robot alineado con paredes, muebles y objetos de formas irregulares, como cables, reduciendo al mínimo el riesgo de enredos.

El Saros 20 puede identificar objetos de aproximadamente 2 cm de ancho y alto, lo que reduce de forma drástica la necesidad de ordenar previamente la vivienda. Todo ello se integra en un cuerpo excepcionalmente delgado, con solo 7,98 cm de altura, capaz de deslizarse bajo sofás y camas para alcanzar el polvo en zonas tradicionalmente inaccesibles.

TripleLift y FlexiArm™: cobertura de limpieza total

La arquitectura elevable 3X del Saros 20 coordina chasis, cepillo principal y doble mopa giratoria para adaptarse en tiempo real a cada superficie. En alfombras, el robot eleva el chasis y levanta las mopas para mantener los tejidos secos, mientras estabiliza el cepillo principal para una penetración más profunda en las fibras.

En recorridos mixtos, el Saros 20 mantiene la mopa elevada y el chasis levantado para proteger las alfombras, sin renunciar a una potente aspiración. En modo solo aspirado, las mopas se desmontan y el cepillo principal desciende para maximizar el flujo de aire. Al cambiar al modo fregado, el cepillo principal se eleva para evitar la recontaminación del polvo durante las pasadas húmedas.

El sistema FlexiArm™ aporta precisión en bordes y esquinas durante la misma pasada, alcanzando zócalos y huecos inferiores de hasta 2 cm. En condiciones de prueba, está diseñado para lograr una cobertura del 100% en bordes y esquinas, reduciendo el espacio visible sin limpiar a 0 mm.

Succión extrema y fregado inteligente

El Saros 20 incorpora un motor digital de ultra eficiencia capaz de ofrecer hasta 35.000 Pa de succión HyperForce®, suficiente para levantar polvo incrustado en alfombras y extraer residuos de juntas y grietas del suelo.

El sistema de doble mopa giratoria está pensado para un fregado de alta fricción. Cada mopa gira hasta 200 rpm, mientras que la presión descendente adaptativa pasa de 8 N en limpieza normal a un máximo de 13 N cuando se detectan manchas difíciles. Para ello, el robot eleva sus OmniWheels y transfiere el peso a las mopas, aumentando el contacto y la fuerza de arrastre.

Con la función StainTarget AI Cleaning activada, el Saros 20 puede cambiar automáticamente al modo solo fregado en derrames líquidos, evitando la contaminación cruzada y logrando un pulido más profundo y uniforme en baldosas, piedra y madera sellada.

Diseñado para hogares con mascotas y pelo largo

El enfoque dual anti-enredos de Roborock combina el cepillo principal DuoDivide™ con el cepillo lateral FlexiArm™ Arc, diseñados para mantener los enredos de pelo en cero en condiciones de prueba. Las pruebas internas validan el rendimiento tanto en el cepillo principal como en el lateral.

Además, una rueda omnidireccional mejorada incorpora un cepillo de limpieza integrado que elimina pelusas a medida que gira, reduciendo el mantenimiento con el paso del tiempo.

RockDock: mantenimiento automático a nivel industrial

La nueva base RockDock® eleva el automantenimiento a otro nivel. Incorpora lavado bidireccional de mopas con agua caliente a 100 °C, capaz de aflojar grasa y residuos de comida, seguido de la autolimpieza de la base también con agua caliente.

Pruebas verificadas por TÜV SÜD confirman una eliminación de más del 99,99% de las bacterias en las mopas tras el lavado. El secado con aire templado a 55 °C ayuda a evitar humedad y malos olores, mientras que el vaciado automático del polvo permite hasta 65 días sin cambiar la bolsa.

El Saros 20 puede adquirirse con un RockDock® estándar o con una variante que integra llenado y drenaje automático de agua. Esta última opción mantiene un diseño compacto de solo 30 cm de altura, aunque su disponibilidad depende de la región y requiere instalación compatible con toma de agua y desagüe.

Control inteligente y personalización total

Desde la app de Roborock, SmartPlan 3.0™ aprende los tipos de habitaciones y los hábitos del usuario para ajustar automáticamente cada limpieza. Aumenta la succión cuando es necesario, vuelve a lavar las mopas tras zonas especialmente sucias y reduce la potencia en periodos de “No molestar”.

El robot es compatible con Matter, facilitando la integración con asistentes como Amazon Alexa, Apple Siri y Google Home. También ofrece funciones opcionales como reconocimiento de mascotas, capturas fotográficas y comprobaciones remotas por vídeo, siempre bajo el control del usuario y con certificaciones de privacidad UL, AU, PSTI y RED.





Precio y disponibilidad

El Roborock Saros 20 llegará al mercado a lo largo de 2026. Los precios oficiales y las fechas concretas de disponibilidad se anunciarán próximamente.