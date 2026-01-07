Roborock Saros 20 Sonic: el robot aspirador con mopa sónica extensible VibraRise 5.0
Roborock ha aprovechado el escaparate del CES 2026 para presentar el Roborock Saros 20 Sonic, un robot aspirador que eleva el concepto de fregado de precisión gracias a una combinación inédita de mopa sónica extensible, chasis elevable inteligente y navegación avanzada.
El Saros 20 Sonic nace con un objetivo claro: ofrecer una limpieza profunda, uniforme y completamente autónoma incluso en hogares complejos, con alfombras gruesas, múltiples obstáculos y zonas difíciles de alcanzar.
VibraRise 5.0: fregado sónico de alta precisión
El gran protagonista del Saros 20 Sonic es su sistema de fregado VibraRise® 5.0, una evolución significativa respecto a generaciones anteriores. Este sistema utiliza un motor independiente capaz de generar hasta 4.000 vibraciones sónicas por minuto, junto con una presión descendente aumentada 1,75 veces, alcanzando hasta 14 N.
Esta combinación permite romper activamente manchas secas y suciedad incrustada con menos pasadas. Además, la mopa sónica cuenta con un área de vibración un 27% mayor, lo que se traduce en una cobertura más amplia y un acabado más uniforme en cada recorrido.
Por primera vez, Roborock incorpora una mopa extensible única que se despliega hasta los zócalos, logrando una limpieza real de 0 mm en bordes. De este modo se eliminan los habituales huecos de agua y suciedad que suelen dejar los sistemas de doble o triple mopa, garantizando un fregado homogéneo de pared a pared.
Desde la app de Roborock, el usuario puede ajustar de forma independiente tanto el caudal de agua como la intensidad de vibración, aplicando un fregado suave en suelos de madera o una limpieza más agresiva en zonas como la cocina.
Chasis AdaptiLift 3.0: movilidad inteligente sin límites
El chasis AdaptiLift™ 3.0 convierte al Saros 20 Sonic en uno de los robots más capaces del mercado a la hora de superar obstáculos físicos. Este sistema de nueva generación combina visión avanzada, algoritmos adaptativos y una compleja estructura formada por rueda principal, rueda auxiliar y brazo de escalada.
Gracias a esta arquitectura, el robot puede analizar y memorizar la mejor estrategia para superar umbrales de doble capa de hasta 8,5 cm de altura combinada, ejecutando maniobras de elevación y escalada de forma completamente autónoma.
Además, el chasis permite un modo de limpieza dinámica para alfombras de hasta 3 cm de grosor. El cuerpo del robot ajusta su altura en tiempo real para mantener una succión óptima en diferentes longitudes de pelo, logrando una recogida de polvo hasta un 30% superior en alfombras de pelo largo. Al activar el modo “Limpieza profunda de alfombras”, el Módulo de Estabilización del Cepillo Principal mantiene el cepillo firmemente apoyado para maximizar la agitación de las fibras.
35.000 Pa de succión HyperForce y cero enredos
En el apartado de aspiración, el Saros 20 Sonic integra un motor digital HyperForce® capaz de alcanzar hasta 35.000 Pa de potencia, una cifra que lo sitúa entre los robots aspiradores más potentes del mercado.
Esta potencia se combina con el sistema Dual Anti-Tangle, diseñado específicamente para hogares con mascotas o personas con cabello largo. El conjunto formado por el cepillo principal DuoDivide™ y el cepillo lateral FlexiArm™ Arc, que se extiende de forma inteligente hacia esquinas y zócalos, está preparado para manejar pelos de hasta 40 cm de longitud.
En condiciones de prueba, el sistema logra una tasa de enredos del 0% y una eliminación del 100% del pelo, garantizando ciclos de limpieza continuos sin bloqueos ni necesidad de mantenimiento constante.
RetractSense y Reactive AI 3.0: navegación sin puntos ciegos
El Saros 20 Sonic destaca también por su capacidad para limpiar zonas donde otros robots no llegan. Su cuerpo ultradelgado de solo 7,98 cm es posible gracias al sistema RetractSense™, que retrae automáticamente el sensor LiDAR principal al desplazarse bajo muebles bajos.
A diferencia de otros robots delgados que pierden orientación, este sistema mantiene una visión trasera de 100°, permitiendo seguir mapeando y limpiando de forma sistemática. En pruebas internas, logra una tasa de éxito del 100% en espacios con apenas 7,5 cm de altura libre, encontrando siempre la salida.
La navegación se apoya además en Reactive AI 3.0, que combina luz estructurada triple, cámara RGB y luz lateral VertiBeam™ para reconocer y evitar más de 200 tipos de objetos, desde cables hasta desorden cotidiano, garantizando una limpieza fluida e ininterrumpida.
RockDock: mantenimiento totalmente automático
La experiencia verdaderamente “manos libres” llega con el nuevo RockDock®, una base de automantenimiento diseñada para encargarse de todo. El proceso comienza con un lavado de la mopa con agua caliente a 100 °C, capaz de disolver grasa y eliminar hasta el 99,99% de las bacterias.
A continuación, el sistema realiza un secado integral mediante aire templado a 55 °C, que alcanza la mopa, la base y todo el conducto interno de polvo, incluida la bolsa, evitando humedad, moho y malos olores.
El dock incorpora además un sistema independiente de lavado de mopa para ciclos solo de aspirado, detección inteligente de suciedad para repetir lavados o fregados cuando es necesario, dispensador automático de detergente, vaciado automático del polvo con hasta 65 días de autonomía y carga rápida de 150 minutos para su batería de 6.400 mAh. El Saros 20 Sonic puede adquirirse con base estándar o con un sistema opcional de llenado y drenaje automático.
Inteligencia conectada y control avanzado
El Saros 20 Sonic funciona con Roborock SmartPlan™ 3.0, capaz de reconocer los tipos de habitaciones, aprender los hábitos del usuario y ajustar automáticamente cada limpieza. Optimiza la succión, decide cuándo lavar la mopa y reduce la potencia en periodos de “No molestar”.
Incluye funciones avanzadas orientadas a mascotas, como reconocimiento automático, capturas Pet Snaps y comprobaciones mediante videollamada en tiempo real. También puede controlarse mediante el asistente integrado Hello Rocky, que funciona sin conexión, y es compatible con el protocolo Matter, facilitando la integración con Amazon Alexa, Apple Siri y Google Home.
Precio y disponibilidad
El Roborock Saros 20 Sonic estará disponible a lo largo de 2026. La compañía anunciará próximamente los precios oficiales y las fechas concretas de lanzamiento.