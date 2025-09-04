RockMow Z1, S1 y RockNeo Q1: Así son los cortacéspedes robóticos de Roborock

👙 ¡Productos TOP! Ofertas en tecnología para este verano: smartwatches, móviles, auriculares y más [ Saber más ]

Roborock, reconocida a nivel mundial por su liderazgo en robótica doméstica, ha dado un paso más allá al anunciar el lanzamiento de sus series RockMow y RockNeo, una gama de cortacéspedes robóticos inteligentes diseñados para transformar el cuidado del césped.

Tras años de innovación en navegación con inteligencia artificial, control de precisión y automatización, la compañía traslada su experiencia del hogar al exterior con soluciones capaces de adaptarse a céspedes de distintos tamaños y terrenos.

La gama está compuesta por tres modelos: RockMow Z1, RockMow S1 y RockNeo Q1, todos ellos equipados con tecnologías de percepción avanzada, evitación de obstáculos y corte personalizable para mantener el césped sano y atractivo con el mínimo esfuerzo.

RockMow Z1: rendimiento extremo para cualquier terreno

El RockMow Z1 está diseñado para los jardines más exigentes. Su tracción total avanzada le permite superar pendientes de hasta el 80% y sortear obstáculos de hasta 6 cm de altura. Además, incorpora un sistema de dirección activa con motores independientes en cada rueda delantera, lo que le otorga gran agilidad para tomar curvas y evitar resbalones incluso en terrenos complicados.

Su sistema de suspensión dinámica garantiza estabilidad en superficies irregulares, ofreciendo cortes uniformes en todo momento.

Gracias a la tecnología Sentisphere AI, que combina RTK y VSLAM, el Z1 consigue una navegación precisa incluso en zonas sombreadas o estrechas. La cuchilla PreciEdge permite cortar a menos de 3 cm de las paredes, reduciendo el trabajo manual de recorte.

Además, es capaz de cubrir hasta 5.000 m² en 24 horas con su batería de carga rápida y sistema de corte de alta eficiencia. A través de la app móvil, los usuarios pueden incluso personalizar patrones de corte y crear diseños únicos en el césped.

RockMow S1: corte profesional y fácil de usar

El RockMow S1 combina precisión y comodidad. Con un sistema de mapeo inteligente basado en IA, su configuración es rápida y requiere mínima intervención del usuario. Al igual que el Z1, también integra la percepción ambiental Sentisphere AI, que asegura un funcionamiento sin interrupciones en zonas con sombras u obstáculos.

Su capacidad de corte de bordes de 3 cm reduce el tiempo de recorte manual. Puede desplazarse por pasillos de tan solo 0,7 m de ancho, afrontar pendientes de hasta un 45% y superar obstáculos verticales de hasta 4 cm.

En cuanto a rendimiento, logra cubrir hasta 1.000 m² en 24 horas, lo que lo convierte en una opción equilibrada para jardines medianos con resultados profesionales y eficientes.

RockNeo Q1: la opción práctica y versátil

El RockNeo Q1 acerca la tecnología avanzada de Roborock al mantenimiento diario del césped. Está equipado con mapeo inteligente con IA, percepción ambiental Sentisphere AI y corte de bordes de 3 cm para garantizar un acabado limpio.

Entre sus características destacadas, incluye un modo respetuoso con la fauna que evita trabajar durante la noche para proteger a los animales nocturnos. Además, integra una programación inteligente que recomienda planes de corte personalizados según cada zona del jardín.

Es capaz de manejar pendientes de hasta el 45% y obstáculos verticales de hasta 4 cm, asegurando una experiencia completa para jardines pequeños y medianos.

Disponibilidad y lanzamiento

Las series RockMow y RockNeo estarán disponibles en países seleccionados de la Unión Europea en los próximos meses. Con esta apuesta, Roborock expande su catálogo hacia el exterior del hogar, ofreciendo soluciones de corte de césped inteligentes, adaptables y eficientes para todo tipo de jardines.