Samsung Display muestra en CES 2026 cómo serán los dispositivos con IA del futuro

🌞💶 Opinión sobre placas solares: Resultado real, ahorro y deducciones fiscales tras 1 año [ Saber más ]

Samsung Display ha aprovechado el Consumer Electronics Show 2026 para mostrar su visión de cómo serán los dispositivos con inteligencia artificial del futuro, con un papel protagonista para las pantallas OLED.

Durante el evento, celebrado esta semana en Las Vegas, la compañía está presentando en un espacio privado para socios una serie de conceptos que anticipan nuevas categorías de producto en sectores tan diversos como la robótica, la automoción o el entretenimiento.

🌞💶 Opinión sobre placas solares: Resultado real, ahorro y deducciones fiscales tras 1 año [ Saber más ]

Samsung Display y su apuesta por los dispositivos edge con IA

En esta edición del CES, Samsung Display está centrando su mensaje en los llamados edge devices, dispositivos que procesan la inteligencia artificial de forma local y que requieren nuevas formas de interacción. Según la compañía, las pantallas OLED serán clave para ofrecer experiencias más naturales, visuales y contextuales en este tipo de productos.

Para ilustrar esta idea, Samsung Display ha creado varios modelos conceptuales que muestran cómo una pantalla OLED bien integrada puede mejorar radicalmente la usabilidad y el atractivo de los dispositivos con IA.

AI OLED Bot: un robot asistente para entornos educativos

Uno de los conceptos más llamativos es el AI OLED Bot, un pequeño robot diseñado como asistente educativo para universidades. Este dispositivo podría desplegarse en campus para guiar a los estudiantes hasta sus aulas, ofrecer información sobre profesores y asignaturas o resolver dudas básicas sobre la organización académica.

El robot integra una pantalla OLED Samsung de 13,4 pulgadas, que permite consultar información visualmente incluso en entornos donde el uso de comandos de voz no es práctico, como pasillos concurridos o bibliotecas. Los estudiantes podrían comprobar tareas pendientes, cambios de aula o cancelaciones de clases directamente en la pantalla, sin necesidad de interactuar mediante altavoces.

Asistentes de voz con pantalla: más allá del altavoz inteligente

Samsung Display también ha presentado varios conceptos de asistentes de IA con formato de altavoz, pero con una diferencia clave respecto a los modelos actuales: la integración de pantallas OLED.

Estos dispositivos no dependerían de un smartphone u otro equipo externo para funcionar. Gracias a la pantalla integrada, los usuarios podrían seleccionar contenido directamente desde el propio dispositivo, recibir recomendaciones musicales basadas en IA o acceder a funciones de asistencia personal de forma completamente autónoma.

Además, el uso de imágenes y vídeos abre la puerta a nuevas experiencias, como crear ambientes visuales y sonoros personalizados para el hogar.

AI OLED Mood Lamp: iluminación que reacciona a la música

Entre los conceptos más creativos se encuentra la AI OLED Mood Lamp, un dispositivo que combina una lámpara ambiental con una pantalla OLED de 13,4 pulgadas. Este modelo ajusta la iluminación en función de la música que se está reproduciendo, creando una atmósfera visual sincronizada con el sonido.

La idea es transformar el dispositivo en un elemento decorativo activo, capaz de adaptar el ambiente del hogar según el estado de ánimo o el tipo de contenido que se esté escuchando.

AI OLED Cassette y Turntable: guiños al diseño retro

Samsung Display también ha querido explorar el terreno del diseño nostálgico con dos conceptos muy llamativos. El AI OLED Cassette incorpora una pequeña pantalla OLED de 1,5 pulgadas, reinterpretando el clásico formato de los reproductores de cassette con un enfoque moderno y conectado.

Por otro lado, el AI OLED Turntable apuesta por una estética retro más marcada, integrando una pantalla OLED circular de 13,4 pulgadas que recuerda a los tocadiscos tradicionales, pero con funciones inteligentes y visuales adaptadas a la era de la inteligencia artificial.

OLED como catalizador de nuevas experiencias con IA

Más allá de los productos concretos, el mensaje de Samsung Display es claro: las pantallas OLED no solo sirven para smartphones, televisores o monitores, sino que pueden convertirse en el núcleo de interacción de una nueva generación de dispositivos inteligentes.

La combinación de alta calidad de imagen, flexibilidad de diseño y eficiencia energética convierte a OLED en una tecnología ideal para robots, asistentes personales y dispositivos domésticos inteligentes con IA integrada.

Un escaparate de tecnología, no un catálogo de productos

Samsung ha dejado claro que estos conceptos no implican necesariamente que la compañía vaya a fabricar todos estos robots o dispositivos inteligentes. El objetivo es demostrar que Samsung Display ya dispone de la tecnología de pantallas necesaria para respaldar a cualquier fabricante que quiera desarrollar productos similares.

En este sentido, el CES 2026 sirve como escaparate para atraer a socios industriales y mostrar el potencial de sus soluciones OLED en categorías emergentes.

El futuro de la IA también será visual

Con estas demostraciones, Samsung Display refuerza la idea de que el futuro de la inteligencia artificial no será solo conversacional, sino también profundamente visual. Las pantallas permitirán a los usuarios comprender mejor la información, interactuar de forma más intuitiva y disfrutar de experiencias más ricas y personalizadas.

Todo apunta a que, en los próximos años, veremos cada vez más dispositivos con IA en los que la pantalla deje de ser un simple complemento para convertirse en el verdadero centro de la experiencia.