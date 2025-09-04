Samsung Galaxy S25 FE ya es oficial: El nuevo miembro de la familia con IA avanzada

🎒 ¡Vuelta al cole! ¡Prepárate para el regreso con las ofertas de PcComponentes! [ Saber más ]

Samsung ha presentado oficialmente el Galaxy S25 FE, un smartphone que se convierte en la puerta de entrada más asequible al ecosistema Galaxy S25.

Este modelo llega con One UI 8, la última generación de Galaxy AI, y ofrece funciones de inteligencia artificial multimodal, cámara mejorada y un diseño refinado que combina potencia y creatividad.

Samsung Galaxy S25 FE PRECIO: 299,99€ 🎁 Ver 3 ofertas Amazon Mediamarkt Samsung

Galaxy AI en el Galaxy S25 FE: una experiencia más intuitiva

El Galaxy S25 FE integra la última Galaxy AI, optimizada con One UI 8, para ofrecer interacciones más naturales mediante voz, tacto y visión. Entre sus funciones destacadas se encuentran:

Gemini Live : permite conversaciones visuales en tiempo real gracias a la IA multimodal, ayudando al usuario a tomar decisiones contextuales, como elegir un conjunto de ropa según el clima.

: permite conversaciones visuales en tiempo real gracias a la IA multimodal, ayudando al usuario a tomar decisiones contextuales, como elegir un conjunto de ropa según el clima. Now Bar : muestra información útil y personalizable directamente en la pantalla de bloqueo, como notificaciones en vivo, música, rutinas o modos.

: muestra información útil y personalizable directamente en la pantalla de bloqueo, como notificaciones en vivo, música, rutinas o modos. Now Brief : proporciona resúmenes diarios personalizados con tráfico, eventos del calendario, recordatorios y estado físico.

: proporciona resúmenes diarios personalizados con tráfico, eventos del calendario, recordatorios y estado físico. Circle to Search con Google: basta con rodear en la pantalla un elemento del juego para acceder a consejos, trucos y tácticas en una ventana flotante sin interrumpir la partida.

Todas estas herramientas trabajan en conjunto para aumentar la productividad, mejorar la comunicación y adaptarse a cada usuario con total seguridad.

Fotografía y edición con IA

El Galaxy S25 FE destaca por su apartado fotográfico impulsado por la IA:

Cámara frontal de 12 MP mejorada con ProVisual Engine , que ofrece selfies nítidos y con menor ruido.

, que ofrece selfies nítidos y con menor ruido. Modo Nightography renovado , con reducción de ruido en fotos nocturnas y vídeos con Super HDR para colores más realistas.

, con reducción de ruido en fotos nocturnas y vídeos con para colores más realistas. Edición generativa , que detecta automáticamente elementos no deseados en el fondo de las fotos y propone eliminarlos.

, que detecta automáticamente elementos no deseados en el fondo de las fotos y propone eliminarlos. Estudio de retratos , que permite crear avatares personalizados con expresiones faciales realistas.

, que permite crear avatares personalizados con expresiones faciales realistas. Cámara lenta instantánea , para transformar vídeos en slow motion con un toque.

, para transformar vídeos en slow motion con un toque. Borrador y recorte de audio, que facilitan limpiar el sonido de los vídeos y seleccionar los mejores momentos de cada grabación.

Rendimiento y autonomía

El dispositivo combina una batería de 4.900 mAh con carga rápida de 45 W, ofreciendo una autonomía optimizada para tareas de streaming, multitarea y edición. Además, incorpora una cámara de vapor un 10% más grande para una mejor gestión del calor en usos exigentes.

Su diseño sigue la línea de la serie Galaxy S25, con un marco de aluminio Armor más resistente y ligero.

Pantalla inmersiva y diseño premium

El Galaxy S25 FE equipa un panel Dynamic AMOLED 2X de 6,7 pulgadas con tasa de refresco de 120 Hz, garantizando fluidez en juegos, vídeos y navegación. Estará disponible en colores expresivos: Azul Marino, Azul Glacial, Negro Intenso y Blanco.

Además, Samsung asegura 7 años de actualizaciones de sistema operativo y seguridad, lo que convierte a este dispositivo en una inversión duradera.

Disponibilidad y precios

El Galaxy S25 FE llegará a los mercados a partir del 4 de septiembre, acompañado de seis meses del plan Google AI Pro, que ofrece acceso a funciones avanzadas como Gemini, Flow y NotebookLM.

Modelos disponibles:

Galaxy S25 FE 128 GB – 759,00 €

– 759,00 € Galaxy S25 FE 256 GB – 819,00 €

– 819,00 € Galaxy S25 FE 512 GB – 939,00 €

Especificaciones

Samsung Galaxy S25 FE Pantalla 6,7 pulgadas FHD+

Dynamic AMOLED 2X

Frecuencia de actualización: 120Hz (60/120Hz)

Vision Booster Dimensiones y peso 76,6 x 161,3 x 7,4 mm

190 g Cámara trasera Ultra gran angular: 12 MP, F2.2, campo de visión 123°

Gran angular: 50 MP, OIS F1.8, campo de visión 84°

Teleobjetivo: 8 MP, zoom óptico 3x, OIS F2.4, campo de visión 32° Cámara frontal 12 MP, F2.2, campo de visión 80° Procesador Exynos 2400 (4 nm) Memoria y almacenamiento 8 GB + 128 GB

8 GB + 256 GB

8 GB + 512 GB

*La disponibilidad puede variar según el operador, país o región. Batería 4.900 mAh

Valor típico probado en laboratorio (mínimo 4.755 mAh). La duración puede variar según el uso y la red. Carga Carga con cable: hasta 65% en 30 min con adaptador de 45 W (vendido por separado)

Carga inalámbrica rápida (WPC)

Wireless PowerShare compatible con smartphones y wearables Galaxy y Qi.

*Compatible con QC2.0 y AFCPD. Sistema operativo Android 16 con One UI 8 Red y conectividad 5G*, LTE**, Wi-Fi 6E***, Wi-Fi Direct, Bluetooth® v5.4

*Disponibilidad de 5G según mercado y operador.

**Modelo LTE según mercado.

***Wi-Fi 6E requiere router compatible. Resistencia al agua IP68

Hasta 1,5 m en agua dulce durante 30 minutos. No recomendado para uso en mar o piscina. Colores Azul Marino, Azul Glacial, Negro Intenso y Blanco

*Disponibilidad según mercado o región.