Samsung Galaxy S26 Ultra: Así es su nuevo diseño según las maquetas filtradas

Aún falta para que Samsung presente oficialmente su próxima familia de móviles premium, pero ya empiezan a circular filtraciones que intentan adelantarnos cómo será el Samsung Galaxy S26 Ultra.

En las últimas horas han aparecido fotografías de unidades “dummy” (maquetas no funcionales que se usan para accesorios, fundas o validación de diseño) junto a un breve vídeo “hands-on”… también de esas maquetas. Y aunque no estamos ante el producto final, sí sirven para hacernos una idea bastante clara de la dirección estética que podría tomar la marca en 2026.

¿Qué es una unidad “dummy”?

Cuando se filtran “dummies”, no hablamos de un prototipo real con hardware operativo, sino de una reproducción física del teléfono basada en dimensiones, ubicación de botones, cámaras y curvaturas. Suelen fabricarse para que terceros preparen accesorios antes del lanzamiento.

Por eso, aunque no garantizan materiales, acabados ni detalles finos, sí suelen acertar en lo importante: tamaño, proporciones y diseño general.

Diseño compartido con el Galaxy S26

La primera imagen filtrada muestra el Galaxy S26 Ultra junto al Galaxy S26. Lo más llamativo es que, según esta filtración, ambos compartirían exactamente el mismo lenguaje de diseño. Esto sería un cambio relevante si Samsung venía diferenciando más claramente el Ultra del modelo base en líneas o “presencia” visual.

En la foto se aprecia un módulo de cámara con forma ovalada, una “isla” en la que se colocan tres cámaras. Esta elección rompe con la estética de lentes más “independientes” o con disposiciones más fragmentadas que hemos visto en generaciones anteriores.

Una novedad sutil pero clave: Misma curvatura en las esquinas

Otro detalle que destaca la filtración es que, por primera vez, el S26 Ultra y el S26 tendrían el mismo radio de curvatura en las esquinas. Puede parecer una minucia, pero afecta a dos cosas muy importantes:

Ergonomía y sensación en mano (cómo se apoya en la palma y cómo “clava” o no en los bordes).

(cómo se apoya en la palma y cómo “clava” o no en los bordes). Identidad visual: cuando dos modelos comparten esquina, marco y proporción, el Ultra deja de “imponerse” solo por silueta.

Los colores de las maquetas: blanco y negro en las fotos filtradas

En otra imagen se ven dos maquetas del S26 Ultra, una en blanco y otra en negro. Esto no confirma colores comerciales, pero sí sugiere que Samsung seguiría apostando por tonos clásicos en su gama alta.

Eso sí: al tratarse de dummies, hay que tener claro que no reflejan el acabado final. El producto real suele mostrar mejor calidad de pintura, brillo mate/satinado, textura del marco y tratamiento del módulo de cámara.

El vídeo “hands-on”: útil para ver proporciones, no para juzgar calidades

Además de las fotos, se menciona un vídeo rápido manipulando estas unidades. En este tipo de material, lo más útil es fijarse en:

Cómo sobresale la isla de cámaras (si parece más gruesa o más integrada).

(si parece más gruesa o más integrada). La transición de bordes (si el marco parece más plano o más redondeado).

(si el marco parece más plano o más redondeado). Equilibrio general del diseño cuando se ve en movimiento.

Lo menos fiable es cualquier impresión sobre materiales, peso o tacto: las maquetas rara vez clavan ese apartado.

¿Cuándo se presentará la serie Galaxy S26?

La filtración también recuerda que la serie Galaxy S26 se espera para el año que viene, pero los rumores no se ponen de acuerdo sobre si el anuncio será en enero o febrero.

A estas alturas es habitual: Samsung suele moverse en esa ventana, pero el calendario exacto depende de estrategia comercial, producción y competencia.

Procesadores: Exynos 2600 en Corea y Snapdragon 8 Elite Gen 5 en el resto

Por último, se vuelve a mencionar un reparto que suena muy familiar en la historia reciente de Samsung: Exynos para Corea y Snapdragon para el resto de mercados. En concreto, el rumor habla del Exynos 2.600 en Corea y del Snapdragon 8 Elite Gen 5 en otros países.

Si esto se confirma, no sería solo una cuestión de rendimiento puro, sino también de consumo, calentamiento, autonomía y procesado de cámara, apartados donde las diferencias entre plataformas pueden notarse en el uso real.