Samsung Galaxy Watch Ultra 2: filtrado el diseño del nuevo reloj premium

Samsung parece decidida a recuperar su apuesta por la denominación “Ultra” en su familia de relojes inteligentes. Tras un año en el que la marca habría optado por otros nombres dentro de su catálogo, nuevos renders filtrados apuntan a que el próximo gran smartwatch premium de la compañía llegará al mercado como Samsung Galaxy Watch Ultra 2.

Las imágenes, compartidas por el conocido filtrador Evan Blass, muestran un reloj que mantiene una identidad visual muy reconocible: pantalla circular, cuerpo con forma cuadrada redondeada —o “squircle”— y una construcción de aspecto robusto pensada para diferenciarse claramente de los modelos Galaxy Watch más convencionales.

Un diseño continuista, pero fácil de reconocer

A juzgar por los renders filtrados, Samsung no parece tener intención de romper con la estética que estrenó con el Galaxy Watch Ultra original. El nuevo Galaxy Watch Ultra 2 conservaría la combinación de una pantalla redonda integrada en una caja de formas más rectangulares y esquinas suavizadas.

Es una decisión de diseño peculiar, pero también bastante efectiva desde el punto de vista del reconocimiento. Mientras otros fabricantes apuestan por relojes completamente circulares o claramente cuadrados, Samsung mantiene una propuesta intermedia que ya se asocia fácilmente con su gama Ultra.

En el lateral derecho encontramos tres botones físicos. El detalle más llamativo está en el botón central, que tendría forma circular y funcionaría también como corona giratoria. Este elemento lo diferenciaría del supuesto Galaxy Watch 9, que según filtraciones anteriores contaría únicamente con dos botones laterales y prescindiría de esta corona.

Dos colores con acabado de titanio

Los renders muestran el reloj en dos acabados: Titanium Gray y Titanium Silver. Por ahora, esos serían los únicos colores esperados para la caja del dispositivo.

Quienes esperasen tonos más llamativos probablemente se quedarán con las ganas, al menos en lo que respecta al cuerpo del reloj. Eso sí, como suele ocurrir en este tipo de dispositivos, las correas intercambiables permitirán darle un toque más deportivo, elegante o colorido según el gusto de cada usuario.

Samsung también mantendría el sistema de correa con doble hebilla que ya vimos en el primer Galaxy Watch Ultra de 2024. En la parte trasera del reloj se aprecia el sensor de frecuencia cardíaca, mientras que en el cuerpo también se distinguen salidas de altavoz dobles.

GPS, LTE y una caja de 47 mm

Según la información filtrada, el Samsung Galaxy Watch Ultra 2 llegará con conectividad GPS y LTE, lo que permitiría utilizarlo de forma más independiente del smartphone en tareas como llamadas, mensajes, seguimiento deportivo o navegación.

El reloj tendría una caja de 47 mm, manteniéndose dentro del territorio de los smartwatches grandes y claramente orientados a quienes buscan una experiencia más completa, con buena visibilidad en pantalla y una batería de mayor capacidad.

También se habla de resistencia al agua 10 ATM, una característica que ya estaba presente en su predecesor y que encaja con el enfoque más aventurero de la familia Ultra.

Snapdragon Wear Elite, 2 GB de RAM y batería de 800 mAh

En el apartado técnico, las filtraciones apuntan a que Samsung podría apostar por el chip Snapdragon Wear Elite, acompañado de 2 GB de RAM y una batería de 800 mAh.

De confirmarse, estaríamos ante una configuración bastante ambiciosa para un reloj inteligente, especialmente en lo que respecta a la batería. La autonomía ha sido tradicionalmente uno de los grandes puntos de interés en los smartwatches avanzados, y una capacidad de 800 mAh podría ayudar a que el Galaxy Watch Ultra 2 destacase frente a otros modelos más compactos.

También se mencionan tecnologías de conectividad como Bluetooth 6.0, WiFi 6 y UWB, aunque conviene tomar estos datos con cautela hasta que Samsung los confirme oficialmente.

El regreso del modelo Ultra

Uno de los puntos más interesantes de esta filtración es el regreso de la marca Ultra. Samsung habría utilizado el año pasado los nombres Galaxy Watch 8 y Galaxy Watch 8 Classic, dejando fuera la denominación Ultra.

Ahora, todo apunta a que la compañía volverá a apostar por ella en 2026 para su reloj más avanzado. Esto también podría significar que el modelo Classic quedará aparcado este año, aunque no sería extraño que Samsung alternase ambas familias en futuros lanzamientos.

La estrategia tendría sentido si la compañía quiere mantener dos grandes líneas dentro de sus relojes: una más estándar, representada por el Galaxy Watch 9, y otra más premium y resistente, representada por este Galaxy Watch Ultra 2.

Presentación esperada en julio junto a los plegables

El Galaxy Watch Ultra 2 se presentaría en julio junto al Galaxy Watch 9 y los próximos teléfonos plegables de Samsung. Según las filtraciones, la compañía prepararía tres nuevos modelos plegables, por lo que el evento podría convertirse en una de sus citas más importantes del año.

Por ahora, Samsung no ha confirmado oficialmente el reloj ni sus especificaciones, así que todos estos detalles deben tomarse como información no definitiva. Aun así, la filtración de renders tan completos suele indicar que el diseño final ya está bastante cerrado.

El Galaxy Watch Ultra 2 parece una evolución directa del modelo Ultra lanzado dos años atrás, más que una reinvención total. Mantiene la estética robusta, recupera el apellido más premium de Samsung y apunta a mejorar la experiencia con una batería generosa, conectividad avanzada y una corona giratoria que podría ser uno de sus elementos más prácticos.