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El 17 de noviembre, NVIDIA dijo a sus inversores que no tenía intención de devolver el puesto de consejero delegado a Jensen Huang. Seis días después, el consejo ha votado por unanimidad a favor de su regreso con efecto inmediato.

Su cofundador recupera también la presidencia de la compañía y su asiento en el consejo, aunque la investigación interna sigue abierta. El reparto de responsabilidades deja una distinción importante: Huang vuelve a dirigir el negocio, pero Harvey Jones seguirá presidiendo el consejo de administración.

Colette Kress, que presentó los resultados trimestrales como consejera delegada interina, seguirá como directora financiera.

Qué ha cambiado desde la presentación de resultados

En su comunicado del 23 de noviembre, NVIDIA explica que los consejeros mantuvieron varias reuniones con Huang. Según el consejo, sus respuestas despejaron las dudas que tenían sobre su franqueza y su capacidad para seguir al frente de la empresa.

Washington también intervino en esos días. Donald Trump respaldó públicamente el regreso de Huang. El domingo, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, matizó en la CBS su llamamiento a buscar un candidato externo: tras su dimisión, razonó, el propio Huang ya estaba fuera de NVIDIA.

Bessent: “I said they needed to go outside. Jensen is on the outside.” Odds going up every day imo. Probably sooner rather than later. “CEO. Yes, that’s what they used to call me. Now I am Chairman & CEO and I come back to you at the turn of the tide.” pic.twitter.com/Efde2DeGEd — Gavin Baker (@GavinSBaker) November 22, 2026

El consejo confirma que recibió información de altos cargos del Gobierno estadounidense antes de votar. A partir de esas consultas, sostiene que la reincorporación de Huang no supone un riesgo para la seguridad nacional.

NVIDIA no detalla qué información recibió ni qué peso tuvo en la votación. Lo que sigue pendiente es el resultado de la investigación sobre el intento de un servicio de inteligencia extranjero de captar a Huang, según lo describe la compañía.

El comité seguirá trabajando y Huang se ha comprometido a colaborar. Por tanto, la decisión del lunes resuelve quién dirige NVIDIA desde hoy, pero se ha tomado antes de que el comité presente sus conclusiones.