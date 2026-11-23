Un clip de 28 segundos grabado en una playa de Vice City le costó dos días de suspensión a un jugador de Xbox, según su testimonio.

En PS5, otro usuario habla de un mes sin funciones sociales por enviar una foto tomada en una zona nudista de GTA 6. Los dos cuestionan el castigo, pero hay una diferencia importante: el primero sostiene que en su vídeo ni siquiera había desnudos.

En Xbox, la consola subió el clip automáticamente

El usuario sangobar cuenta en Reddit que grabó varios clips de la campaña en Xbox Series X. Tenía activada la subida automática a la red de Xbox, así que no tuvo que elegir un destinatario ni pulsar un segundo botón para que el vídeo saliera de su consola.

El jugador ha compartido el correo que recibió del equipo de seguridad de Xbox. El aviso aludía a las normas del servicio, pero, según relata, no identificaba la escena concreta que había motivado la medida. Fue él quien relacionó la suspensión con el único vídeo que encontró bloqueado entre sus capturas.

En su publicación original en Reddit, sangobar describe una playa con personajes en bañador y atribuye la sanción a un filtro que habría confundido los trajes de baño con desnudos. Esa es su interpretación: el aviso que muestra no permite determinar qué imagen se consideró infractora ni si alguien revisó el clip.

Según su relato, no pudo recurrir la suspensión de 48 horas, aunque sí pudo seguir jugando a la campaña. Para quien prefiera revisar sus vídeos antes de compartirlos, el jugador señala el ajuste de subida automática dentro de Configuración → Preferencias → Capturar y compartir. Desactivarlo permite seguir guardando capturas en la consola y decidir después cuáles subir.

En PS5, la captura se envió por mensaje a un conocido

El caso de DerrickGott007 parte de una decisión distinta. Según contó en X, fotografió a personajes desnudos en una zona nudista del juego y envió la captura a un conocido por la mensajería de PlayStation. No la publicó en un perfil abierto.

DO NOT, I REPEAT DO NOT SEND ANY PHOTOS TAKEN WITH THE IN GAME CAMERA , ACROSS THE PSN MESSAGING NETWORK THAT CONTAIN NUDITY. I JUST GOT A 30 DAY PSN SOCIAL FEATURES BAN FOR SENDING MY FRIEND A PHOTO OF THE NUDIST COLONY IN GTA6 THAT I FOUND. pic.twitter.com/vsoIjmpGrt — DerrickGott007💎 (@derrickgott007) November 20, 2026

El usuario cifra el castigo en un mes de restricciones en las funciones sociales de PlayStation Network. El alcance importa: su testimonio se refiere a la comunicación a través de PSN, no a que Sony le retirase el juego o le impidiera iniciar la campaña.

Las dos quejas plantean una duda razonable para quien utiliza el botón de captura: si la escena forma parte de un juego que la propia plataforma vende, ¿por qué puede acarrear una sanción compartirla tal cual? La clasificación por edades describe lo que verá quien decida jugar. Al enviar una imagen, entra en juego otro servicio, con sus propias normas sobre lo que pueden recibir otros usuarios, incluso por mensaje.

Por ahora, estos dos testimonios no bastan para concluir que cualquier captura de una playa de GTA 6 vaya a ser sancionada, ni que un mismo sistema de inteligencia artificial haya tomado ambas decisiones. Lo que sí ilustran es la importancia de saber cuándo una captura deja de estar solo en la consola: en un caso bastó la subida automática; en el otro, el envío a una sola persona.