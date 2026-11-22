La pista para entender por qué Outlook dejó de abrir buzones el 12 de noviembre está en una actualización que Microsoft empezó a desplegar en julio.

Llevaba más de tres meses funcionando sin incidentes visibles. Y había un detalle que jugaba en contra de detectarla: el fallo se manifestaba con más facilidad en los servidores modernos que en los equipos más modestos del laboratorio.

El informe definitivo de Microsoft sobre el incidente MO1550821 reconstruye cómo ese defecto acabó interrumpiendo el acceso a Exchange Online y a funciones de otros servicios. Aunque el problema estaba en Windows, la actualización era específica de los servidores que reciben las conexiones a Microsoft 365. Quien no podía abrir el correo desde su PC o su móvil no tenía nada que corregir en su dispositivo.

Por qué fallaron antes los servidores con más núcleos

Los equipos nuevos podían atender más peticiones a la vez. El problema surgía cuando varias tareas necesitaban usar el mismo recurso interno: se formaba una cola y el servidor consumía cada vez más memoria y capacidad de procesamiento sin conseguir despachar el trabajo pendiente. Las pruebas de carga se habían realizado con equipos de menos núcleos y con un tráfico distinto al que acabó llegando en producción.

La madrugada del 12 de noviembre, un problema de enrutamiento en el este de Estados Unidos hizo que parte del tráfico de Teams pasara a la infraestructura que también daba acceso a Exchange Online. El desvío funcionó durante horas. Al mismo tiempo, casi el 14 % de la capacidad de esas pasarelas estaba fuera de servicio por trabajos rutinarios, una reducción que el operador podía absorber en condiciones normales.

El equilibrio se rompió al acercarse el pico diario de tráfico en Norteamérica. A medida que un servidor dejaba de responder, el sistema enviaba sus conexiones a otros que seguían disponibles. Era el comportamiento previsto para una avería aislada, pero en este caso los equipos de reserva compartían el mismo defecto. Cada desvío aumentaba la carga sobre los que quedaban en pie.

El fallo se propagó por buena parte de la infraestructura norteamericana en menos de dos horas. Teams, SharePoint y OneDrive consiguieron apartar parte de su tráfico de la pasarela afectada. Exchange Online no podía desviar a otra ruta todo su volumen de conexiones, de ahí que los problemas para entrar en los buzones y los retrasos en el correo persistieran incluso cuando otras aplicaciones empezaban a responder.

Por qué reiniciar los servidores no bastaba para recuperar Outlook

Un servidor recién reiniciado podía volver a saturarse en cuanto recibía las peticiones acumuladas. Para salir de ese ciclo, los ingenieros retiraron grupos de equipos del servicio, restauraron el comportamiento anterior del componente de Windows y volvieron a admitir conexiones de forma gradual.

El correo pendiente planteaba un segundo problema: recuperar el acceso a un buzón no hacía que los mensajes en cola llegaran de inmediato. Microsoft amplió el plazo de entrega para evitar que los mensajes retrasados se devolvieran al remitente por haber agotado el tiempo de espera.

La cronología aclara qué significó «recuperado» según el lugar y el servicio. El incidente empezó el jueves 12 a las 17:20, hora peninsular española. En Europa, la disponibilidad volvió a niveles normales el viernes 13 a las 12:35. Outlook en la web alcanzó sus niveles habituales a escala mundial a las 15:17, también en horario peninsular.

Microsoft situó el fin del impacto activo a las 17:10 del viernes, 23 horas y 50 minutos después del inicio. Todavía quedaba trabajo: vigilar la estabilidad y procesar el correo acumulado. El cierre formal llegó a las 05:15 del sábado 14. Esa última hora indica cuándo Microsoft dio por resuelto el incidente, no cuánto tiempo estuvo cada usuario sin correo.