Samsung lanza la actualización estable One UI 8 basada en Android 16 para el Galaxy S25

Ocho meses después de su estreno, la serie Galaxy S25 comienza a recibir la esperada actualización estable a One UI 8, basada en Android 16. Tras varias semanas en fase beta, los primeros usuarios ya pueden acceder a esta nueva versión que supone un salto importante en funciones, personalización y seguridad.

Además de los Galaxy S25, la compañía ha confirmado que **One UI 8 también llegará a la serie Galaxy S25, serie Galaxy S24, Galaxy Z Fold6, Galaxy Z Flip6, Galaxy S24 FE, serie Galaxy S23, Galaxy Z Fold5, Galaxy Z Flip5, Galaxy S23 FE, serie Galaxy S22, Galaxy Z Fold4, Galaxy Z Flip4, Galaxy S21 FE, serie Galaxy Tab S10, Galaxy Tab S10 FE, Galaxy Tab S10 Lite, serie Galaxy Tab S9, Galaxy Tab S9 FE, serie Galaxy Tab S8, Galaxy A56 5G, Galaxy A36 5G, Galaxy A26 5G, Galaxy A17 5G, Galaxy A17, Galaxy A07, Galaxy A06 5G, Galaxy A55 5G, Galaxy A35 5G, Galaxy A25 5G, Galaxy A16 5G, Galaxy A16, Galaxy A15 5G, Galaxy A06, Galaxy A54 5G, Galaxy A34 5G, Galaxy A73 5G, Galaxy A53 5G y Galaxy A33 5G.

Novedades de One UI 8: IA multimodal y personalización avanzada

Samsung ha presentado oficialmente One UI 8 como una experiencia rediseñada que combina IA multimodal, personalización inteligente y seguridad reforzada. Entre las principales mejoras destacan:

Sugerencias personalizadas que se adaptan a las rutinas del usuario con total respeto a la privacidad.

que se adaptan a las rutinas del usuario con total respeto a la privacidad. Now Bar , que muestra la actividad de las aplicaciones y el progreso multimedia en la FlexWindow del Galaxy Z Flip, ahora compatible con más apps de terceros.

, que muestra la actividad de las aplicaciones y el progreso multimedia en la FlexWindow del Galaxy Z Flip, ahora compatible con más apps de terceros. Now Brief , que ofrece recordatorios, tráfico en tiempo real, Samsung Moments y recomendaciones de música, vídeo y salud conectadas al Galaxy Watch.

, que ofrece recordatorios, tráfico en tiempo real, Samsung Moments y recomendaciones de música, vídeo y salud conectadas al Galaxy Watch. KEEP (Knox Enhanced Encrypted Protection) , un sistema de almacenamiento cifrado que protege los datos privados frente a accesos indebidos.

, un sistema de almacenamiento cifrado que protege los datos privados frente a accesos indebidos. Knox Matrix , que cierra sesión automáticamente en dispositivos Galaxy ante riesgos de seguridad.

, que cierra sesión automáticamente en dispositivos Galaxy ante riesgos de seguridad. Wi-Fi Segura con criptografía poscuántica (PQC), diseñada para reforzar la protección en redes públicas.

Multimodalidad inteligente: la IA entiende el contexto

Con One UI 8, Samsung lleva la IA a un nuevo nivel gracias a su capacidad multimodal, que combina visión, audio y contexto en tiempo real. Algunas funciones destacadas son:

Gemini Live , que permite comunicarse con la IA de forma natural mientras interpreta lo que el usuario está viendo.

, que permite comunicarse con la IA de forma natural mientras interpreta lo que el usuario está viendo. Circle to Search con Google, que añade ayuda instantánea durante el juego, información sobre personajes y estrategias, además de traducciones en tiempo real de cualquier texto en pantalla.

Experiencia de usuario optimizada para múltiples dispositivos

One UI 8 está diseñada para adaptarse a diferentes formatos de pantallas y dispositivos Galaxy, mejorando la productividad y la creatividad:

Vista de resultados de IA en pantalla dividida o flotante para no interrumpir el contenido.

en pantalla dividida o flotante para no interrumpir el contenido. Multipantalla optimizado , que permite arrastrar y soltar texto o imágenes generadas por IA en apps y flujos de trabajo.

, que permite arrastrar y soltar texto o imágenes generadas por IA en apps y flujos de trabajo. Asistente de dibujo y Asistente de escritura , que facilitan la creación de contenido visual y textual.

, que facilitan la creación de contenido visual y textual. Gemini Live en FlexWindow , que actúa como asistente por voz en la pantalla de cubierta de los Galaxy Z Flip.

, que actúa como asistente por voz en la pantalla de cubierta de los Galaxy Z Flip. Borrador de audio , que elimina ruidos de fondo en vídeos o grabaciones con un toque.

, que elimina ruidos de fondo en vídeos o grabaciones con un toque. Reloj adaptativo , que ajusta la tipografía al fondo de pantalla con opciones de grosor, color y tamaño.

, que ajusta la tipografía al fondo de pantalla con opciones de grosor, color y tamaño. Personalización de FlexWindow, con fondos dinámicos, emojis y recomendaciones inteligentes desde la galería.

Funciones creativas potenciadas por inteligencia artificial

Samsung también ha incorporado nuevas herramientas para usuarios creativos y profesionales:

Estudio de retratos , capaz de transformar fotos de mascotas en retratos artísticos.

, capaz de transformar fotos de mascotas en retratos artísticos. Transcripción de llamadas , que convierte la voz en texto en tiempo real.

, que convierte la voz en texto en tiempo real. Intérprete, que traduce las ideas mientras se escriben en cualquier conversación.

Dispositivos que recibirán One UI 8 en 2025

Además de los Galaxy S25, la actualización se extenderá a una amplia gama de smartphones y tablets. Entre ellos:

Series Galaxy S24, S23, S22 y modelos FE .

y modelos . Galaxy Z Fold6, Z Flip6, Z Fold5, Z Flip5, Z Fold4 y Z Flip4 .

. Galaxy Tab S10, Tab S9, Tab S8 y variantes FE y Lite.

y variantes FE y Lite. Gama media y de entrada: Galaxy A73 5G, A56 5G, A55 5G, A54 5G, A53 5G, A36 5G, A35 5G, A34 5G, A33 5G, A26 5G, A25 5G, A17 5G, A17, A16 5G, A16, A15 5G, A07, A06 5G y A06.

Cómo actualizar tu Galaxy S25 a One UI 8

Cuando la actualización esté lista, recibirás una notificación automática. También puedes comprobarlo manualmente en:

Ajustes > Actualización de software > Descargar e instalar.