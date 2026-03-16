Samsung podría dejar de vender el Galaxy Z TriFold antes de lo esperado

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El Samsung Galaxy Z TriFold ha sido uno de los smartphones más llamativos presentados recientemente por la compañía surcoreana. Su innovador diseño con triple plegado y pantalla de gran tamaño lo convirtió rápidamente en uno de los dispositivos más comentados del mercado móvil.

Sin embargo, un nuevo informe sugiere que Samsung podría estar preparándose para detener la producción y venta del Galaxy Z TriFold en un futuro cercano.

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A pesar de la gran expectación generada por este dispositivo y de su buena acogida inicial en varios mercados, la compañía podría haber alcanzado ya el objetivo que tenía con este modelo. El elevado coste de fabricación y su carácter experimental podrían estar detrás de esta decisión.

Un smartphone plegable con formato tablet

Samsung presentó el Galaxy Z TriFold a finales del año pasado como una nueva evolución dentro de su estrategia de dispositivos plegables. A diferencia de los tradicionales móviles con una sola bisagra, este modelo incorpora un sistema de doble plegado que permite ampliar significativamente el tamaño de la pantalla.

El dispositivo cuenta con una pantalla exterior de 6,5 pulgadas que se utiliza cuando el teléfono está completamente cerrado. Sin embargo, al desplegarlo dos veces, el panel se expande hasta alcanzar 10 pulgadas, ofreciendo una experiencia más cercana a la de una tablet.

Esta propuesta convierte al Galaxy Z TriFold en un dispositivo híbrido capaz de funcionar tanto como smartphone convencional como pantalla grande para productividad, multimedia o lectura.

Una demanda inicial fuerte en algunos mercados

Según diversos informes, el Galaxy Z TriFold ha tenido una buena acogida en los mercados donde se lanzó, con unidades agotándose poco después de ponerse a la venta.

Este tipo de dispositivos plegables suelen atraer a entusiastas de la tecnología y a usuarios interesados en probar los formatos más innovadores del mercado. El TriFold no ha sido una excepción, ya que su diseño único lo convirtió rápidamente en uno de los móviles más comentados dentro del segmento premium.

Sin embargo, el hecho de que un dispositivo se agote rápidamente no siempre significa que vaya a mantenerse en producción durante mucho tiempo.

Samsung podría detener la producción del Galaxy Z TriFold

Un informe procedente de Corea del Sur apunta a que Samsung podría dejar de vender el Galaxy Z TriFold en su mercado local.

Según esta información, la compañía planea reponer el stock del dispositivo en Corea del Sur durante esta semana. No obstante, cuando esas unidades se vendan, no habría nuevas reposiciones, lo que indicaría que se trataría del último lote disponible en el país.

Si esto se confirma, el Galaxy Z TriFold dejaría de venderse en el mercado coreano una vez se agote ese stock final.

Las ventas podrían continuar en otros mercados… por ahora

Aunque la retirada del Galaxy Z TriFold comenzaría en Corea del Sur, el dispositivo todavía podría seguir disponible temporalmente en otros países.

Entre los mercados donde el teléfono se ha comercializado se encuentran:

Estados Unidos

Emiratos Árabes Unidos

Singapur

China

Sin embargo, el hecho de que Samsung deje de vender el dispositivo en su propio país sugiere que la producción global podría haber terminado ya, por lo que los mercados internacionales probablemente solo recibirán las unidades restantes.

En otras palabras, cuando se agote el inventario actual, es posible que el Galaxy Z TriFold desaparezca definitivamente del catálogo.

El alto coste de fabricación sería la causa principal

El motivo más citado para explicar esta posible decisión es el alto coste de producción del dispositivo.

Fabricar un smartphone con un sistema de triple plegado es considerablemente más complejo que producir un teléfono convencional o incluso un plegable tradicional. El mecanismo de bisagras, el panel flexible de gran tamaño y otros componentes especializados encarecen el proceso.

De hecho, algunos informes indican que el Galaxy Z TriFold podría ser uno de los smartphones más caros de fabricar que Samsung haya producido hasta la fecha.

Incluso con su elevado precio de venta —alrededor de 2.899 dólares (unos 2.660 €)— el margen de beneficio podría ser reducido.

Un lanzamiento pensado desde el principio como edición limitada

Otra explicación plausible es que el Galaxy Z TriFold nunca estuvo pensado para producirse a gran escala.

Antes de su lanzamiento ya circulaban rumores que sugerían que Samsung fabricaría el dispositivo en cantidades limitadas, muy lejos de los volúmenes de producción de otros modelos como los Galaxy S26, que se venden en todo el mundo.

Este tipo de dispositivos suele servir como demostración tecnológica, permitiendo a las compañías experimentar con nuevos formatos mientras analizan la reacción del mercado.

En ese sentido, el Galaxy Z TriFold podría haber cumplido su función: mostrar las capacidades de Samsung en el desarrollo de pantallas plegables avanzadas.

El aumento del precio de los componentes afecta a toda la industria

El informe también apunta a otro factor que está afectando a todo el sector tecnológico: el aumento del precio de los componentes.

El encarecimiento de semiconductores, memoria y pantallas avanzadas está elevando el coste de producción de los smartphones de gama alta. Esto no solo afecta a Samsung, sino también a otros fabricantes de dispositivos Android.

En el caso del Galaxy Z TriFold, que ya parte de una arquitectura compleja, estas subidas de costes podrían hacer que el proyecto resulte aún menos rentable.

Además, algunos informes indican que la división Mobile eXperience (MX) de Samsung está atravesando un periodo complicado, lo que podría haber impulsado decisiones para reducir riesgos financieros.

Samsung no abandonará los móviles plegables

A pesar de estos rumores sobre el Galaxy Z TriFold, todo apunta a que Samsung seguirá apostando por el mercado de los smartphones plegables.

Modelos como el Galaxy Z Fold 7 y el Galaxy Z Flip 7 continúan funcionando bien en ventas, consolidándose como alternativas premium dentro del catálogo de la marca.

Además, se espera que Samsung lance nuevos dispositivos plegables este mismo año. Entre ellos se rumorea la llegada de un nuevo plegable de formato más ancho, que podría competir directamente con el futuro iPhone plegable que Apple estaría desarrollando.

En este contexto, el Galaxy Z TriFold podría haber sido simplemente un experimento tecnológico adelantado a su tiempo.

Un concepto que podría volver en el futuro

Aunque el Galaxy Z TriFold pueda desaparecer del mercado en los próximos meses, su diseño podría influir en futuras generaciones de dispositivos.

Los fabricantes llevan años explorando diferentes formatos plegables: desde teléfonos tipo libro hasta dispositivos con doble bisagra o pantallas enrollables.

La experiencia adquirida con este modelo podría servir a Samsung para desarrollar nuevas generaciones de smartphones con pantallas más grandes y mecanismos de plegado más eficientes.

Por ahora, el Galaxy Z TriFold podría quedar como uno de los experimentos más ambiciosos de Samsung en el campo de los dispositivos plegables.