Samsung y Prime Video estrenan HDR10+ ADVANCED: así mejorará la imagen de tu televisor

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Samsung y Amazon están preparando una importante mejora para quienes consumen películas, series y deportes en streaming. Ambas compañías estrenarán en Prime Video el nuevo formato HDR10+ ADVANCED, una evolución de HDR10+ diseñada para aprovechar mejor los televisores actuales de gran tamaño y elevado brillo.

La tecnología comenzará a llegar durante el mes de agosto a los televisores Samsung de 2026 compatibles. Prime Video será la primera plataforma de streaming que ofrecerá contenidos con este formato, aunque su disponibilidad inicial podría limitarse a una selección de títulos antes de extenderse progresivamente a una parte mayor del catálogo.

El objetivo no consiste únicamente en aumentar el brillo de la imagen. HDR10+ ADVANCED pretende solucionar algunos problemas habituales al ver contenidos en casa, como las escenas oscuras en las que apenas se distinguen los detalles o el suavizado de movimiento excesivo que hace que una película parezca grabada como una telenovela.

La principal promesa es que el televisor pueda tomar decisiones más inteligentes en función de cada escena, sin obligar al usuario a entrar continuamente en el menú de imagen cuando cambia de una película a un partido de fútbol o a una serie grabada con una estética diferente.

Prime Video estrenará HDR10+ ADVANCED en agosto

Prime Video se convertirá en agosto en el primer servicio de streaming compatible con HDR10+ ADVANCED. La tecnología estará disponible inicialmente en los televisores Samsung de 2026 que hayan sido preparados para soportar el nuevo formato, aunque Samsung y Amazon planean ampliar su alcance más adelante.

La llegada no resulta demasiado sorprendente teniendo en cuenta la larga colaboración entre ambas compañías. Prime Video ya fue en diciembre de 2017 la primera plataforma de streaming que adoptó el HDR10+ original, poniendo a disposición de los usuarios contenidos con metadatos dinámicos en televisores Samsung compatibles.

Casi nueve años después, Samsung y Amazon vuelven a intentar adelantarse al resto del mercado. Prime Video actuará como plataforma de lanzamiento de HDR10+ ADVANCED, proporcionando los contenidos necesarios para demostrar las mejoras del formato en brillo, contraste y tratamiento del movimiento.

Todavía no se ha detallado qué películas, series o retransmisiones estarán disponibles desde el primer día. Lo más probable es que el despliegue comience con determinados títulos seleccionados y se amplíe posteriormente, una estrategia habitual cuando se introduce un nuevo formato audiovisual.

La compatibilidad tampoco dependerá únicamente de tener instalada la aplicación de Prime Video. Para beneficiarse de todas las mejoras será necesario utilizar un televisor compatible con HDR10+ ADVANCED y reproducir un contenido que incluya los nuevos metadatos preparados para el formato.

La evolución del HDR10+ quiere aprovechar los televisores más brillantes

El HDR10+ convencional ya utiliza metadatos dinámicos para ajustar el brillo y el contraste escena por escena o incluso fotograma por fotograma. Esta información permite que el televisor adapte la imagen a sus propias capacidades en lugar de aplicar una única configuración durante toda la película.

HDR10+ ADVANCED amplía esta idea mediante nuevos metadatos estadísticos capaces de describir con mayor precisión la imagen. La función denominada Enhanced Overall Brightness está pensada para aprovechar mejor los televisores modernos, que pueden alcanzar niveles de brillo considerablemente más altos que los modelos disponibles cuando apareció HDR10+.

El sistema no se limita a hacer que toda la pantalla se vea más luminosa. Su propósito es mejorar la distribución de la luz a lo largo de toda la escala tonal, manteniendo los detalles de las zonas brillantes sin ocultar la información presente en las sombras.

Esto puede resultar especialmente útil en películas con escenas nocturnas, interiores poco iluminados o secuencias que combinan zonas muy oscuras con puntos de luz intensos. La intención es que el espectador pueda distinguir más detalles sin convertir artificialmente la noche en pleno día.

En la práctica, el resultado dependerá tanto de los metadatos del contenido como de las capacidades del televisor. Un modelo OLED, un Neo QLED y un televisor Micro RGB no tienen el mismo brillo, contraste ni comportamiento, por lo que cada uno podrá aplicar los ajustes de manera diferente.

La inteligencia artificial ajustará las escenas oscuras

Otra de las mejoras más destacadas será el mapeo tonal avanzado. Los televisores utilizan esta técnica para adaptar una película o serie masterizada con un determinado nivel de brillo a las capacidades reales de su panel.

El problema aparece cuando una escena contiene simultáneamente luces muy intensas y zonas casi negras. Un ajuste global puede conservar correctamente las luces, pero ocultar detalles en las sombras, o aclarar las partes oscuras a costa de perder matices en las áreas más luminosas.

HDR10+ ADVANCED incorpora herramientas de mapeo tonal local, que permiten controlar el brillo de zonas concretas de la imagen. En lugar de aplicar exactamente la misma curva a todo el fotograma, el televisor puede analizar distintas áreas y tratarlas de forma más precisa.

Samsung también recurrirá al procesamiento basado en inteligencia artificial para adaptar la imagen. El televisor podrá analizar cada escena, identificar los elementos importantes y ajustar el brillo para evitar que determinados objetos, rostros o fondos desaparezcan dentro de las sombras.

Esto debería reducir la necesidad de cambiar manualmente entre los modos Cine, Estándar o Dinámico. Una película oscura podrá conservar su estética original, pero mostrando suficientes detalles para que el espectador no tenga que apagar todas las luces de la habitación o aumentar el brillo desde los ajustes.

El suavizado de movimiento dejará de ser todo o nada

El procesamiento de movimiento es uno de los apartados más polémicos de los televisores modernos. Al activarlo con demasiada intensidad, las películas grabadas a 24 imágenes por segundo pierden parte de su aspecto cinematográfico y adquieren la apariencia excesivamente fluida conocida como “efecto telenovela”.

Sin embargo, desactivar por completo esta función tampoco resulta siempre ideal. Los movimientos rápidos de cámara, los partidos de fútbol o las carreras de coches pueden mostrar tirones o una sensación de movimiento entrecortado, especialmente en pantallas grandes y muy brillantes.

HDR10+ ADVANCED intenta encontrar un punto intermedio mediante Intelligent Motion Smoothing. El contenido incluirá metadatos que indicarán al televisor cuánto suavizado puede aplicar en cada escena sin alejarse de la intención creativa de sus responsables.

Una película podrá conservar su cadencia cinematográfica durante una conversación tranquila y permitir algo más de procesamiento durante una persecución. En una retransmisión deportiva, el televisor podrá dar prioridad a la fluidez para que el balón, los jugadores o los vehículos se desplacen con mayor claridad.

La gran diferencia es que el suavizado podrá variar escena por escena. En lugar de obligar al usuario a elegir una configuración fija para todo lo que ve, el televisor podrá adaptar automáticamente la intensidad del procesamiento.

La imagen se adaptará al género y al tipo de escena

HDR10+ ADVANCED también puede incluir información descriptiva sobre el contenido. Los metadatos permiten clasificarlo en categorías generales como películas, deportes, animación, informativos o contenido de carácter general.

Además, una escena puede incorporar etiquetas más específicas relacionadas con la iluminación, la velocidad de los objetos, el movimiento de cámara o el tipo de plano. Una retransmisión deportiva, por ejemplo, podría identificarse como una escena exterior, luminosa, con desplazamientos rápidos y movimientos panorámicos de cámara.

El televisor utilizará esa información para adaptar el mapeo tonal, el color y el procesamiento del movimiento. Una película, un partido y una serie de animación no recibirán necesariamente el mismo tratamiento, aunque todos se reproduzcan desde la misma aplicación.

La optimización por géneros pretende evitar los problemas de los modos automáticos tradicionales, que analizan la señal únicamente desde el televisor. Al recibir información incluida por el proveedor del contenido, el dispositivo dispone de más pistas para decidir qué ajustes debe aplicar.

Aun así, habrá que comprobar cuánto control conserva el usuario. Algunos espectadores prefieren una imagen completamente fiel a la señal original, mientras que otros valoran que el televisor realice ajustes automáticos para adaptarse a la habitación y al tipo de contenido.

HDR10+ ADVANCED también mejora el color y los videojuegos

Aunque el brillo y el movimiento son las novedades que más atención están recibiendo, HDR10+ ADVANCED incorpora otras mejoras. Una de ellas es el control avanzado del color, que permite calcular de forma dinámica la información relacionada con la gama cromática.

Gracias a estos datos, los televisores compatibles podrán adaptar la reproducción del color a cada escena y a las posibilidades reales del panel. El objetivo es conseguir tonos más precisos sin recurrir a una saturación artificial que haga que la imagen resulte llamativa, pero poco natural.

El nuevo formato también contempla una función de juego adaptable en la nube. Esta tecnología puede combinar el mapeo tonal dinámico con información sobre la luz ambiental para conservar la visibilidad cuando se juega mediante servicios de streaming.

La adaptación a la iluminación de la habitación resulta especialmente importante en HDR. Una imagen preparada para verse en una estancia oscura puede perder muchos detalles cuando entra luz por una ventana, mientras que una configuración demasiado brillante puede resultar molesta durante la noche.

HDR10+ ADVANCED está preparado sobre el papel para imágenes de hasta 16 bits y niveles de brillo de hasta 10.000 nits. Estas cifras no significan que los televisores actuales puedan alcanzar esos valores, sino que el estándar dispone de margen para acompañar a futuras generaciones de pantallas.

Los televisores Samsung de 2026 serán los primeros compatibles

Samsung introducirá HDR10+ ADVANCED en su gama de televisores de 2026. La compañía ya había anunciado esta compatibilidad para sus nuevas familias de pantallas, aunque la disponibilidad concreta puede variar según el modelo, el tamaño y el mercado.

Entre las gamas presentadas durante 2026 se encuentran televisores OLED, Neo QLED y los nuevos modelos Micro RGB. Las pantallas de gama alta serán las que mejor puedan aprovechar las mejoras de brillo y mapeo tonal, aunque Samsung todavía debe detallar qué funciones estarán disponibles en cada serie.

No se ha confirmado que los televisores de años anteriores puedan recibir HDR10+ ADVANCED mediante una actualización. Algunas funciones dependen del procesador de imagen y de las capacidades del panel, por lo que es posible que la compatibilidad quede limitada al hardware de nueva generación.

Quienes ya tengan un televisor HDR10+ podrán seguir reproduciendo los contenidos compatibles con el formato convencional. HDR10+ ADVANCED se ha diseñado manteniendo la compatibilidad con el ecosistema existente, aunque las mejoras específicas requerirán un dispositivo certificado.

Para entender mejor las diferencias entre los principales formatos HDR, puedes consultar nuestro artículo sobre qué es HDR10+ y por qué deberías tenerlo en cuenta al comprar un televisor.

Samsung refuerza su alternativa a Dolby Vision

Samsung lleva años impulsando HDR10+ como alternativa a Dolby Vision. Una de las principales diferencias comerciales es que HDR10+ se plantea como un formato sin cuotas de licencia para su implementación, lo que facilita que fabricantes y proveedores de contenidos puedan adoptarlo.

La compañía surcoreana sigue sin incorporar Dolby Vision en sus televisores, por lo que el crecimiento del ecosistema HDR10+ resulta especialmente importante para competir en calidad de imagen con los modelos de LG, Sony, Panasonic y otros fabricantes.

Prime Video ha sido tradicionalmente uno de los principales aliados de Samsung en este terreno. La plataforma fue la primera en ofrecer HDR10+ en 2017 y ahora vuelve a asumir ese papel con HDR10+ ADVANCED.

La colaboración garantiza que los compradores de un televisor Samsung compatible tendrán contenido con el que probar el nuevo formato. Sin una plataforma de streaming que distribuya películas, series o deportes con los metadatos adecuados, las mejoras técnicas apenas tendrían utilidad práctica.

La competencia entre formatos continuará, pero para el usuario lo realmente importante será la cantidad de contenido disponible y la calidad de la implementación. Un logotipo en la caja del televisor sirve de poco si las películas compatibles son escasas o las diferencias apenas resultan visibles.

Una mejora pensada para olvidarse del menú de imagen

La idea más interesante de HDR10+ ADVANCED no es necesariamente que la imagen alcance un brillo mayor. Su verdadera ambición es conseguir que el televisor comprenda mejor lo que está mostrando y adapte su procesamiento sin que el usuario tenga que intervenir.

Cambiar de una película a un partido suele obligar a elegir entre conservar una imagen cinematográfica o activar una mayor fluidez. Del mismo modo, una configuración perfecta para ver una serie por la noche puede resultar demasiado oscura durante el día.

Con metadatos más detallados, optimización por géneros y ajustes escena por escena, el televisor debería ser capaz de encontrar automáticamente un equilibrio más adecuado. El procesamiento no desaparecerá, pero podrá aplicarse de forma más selectiva.

Por supuesto, habrá que esperar a probar los primeros contenidos para comprobar si la diferencia es realmente apreciable. También será importante saber cuántos títulos de Prime Video utilizarán todas las funciones y si los ajustes respetan fielmente la intención de directores y responsables de fotografía.

A partir de agosto tendremos las primeras respuestas. Si Samsung y Amazon cumplen sus promesas, HDR10+ ADVANCED podría solucionar dos de las molestias más habituales del streaming doméstico: las escenas demasiado oscuras y el suavizado de movimiento aplicado sin criterio.