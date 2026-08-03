Microsoft admite el gran problema de Windows 11 con los portátiles de 8 GB de RAM

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Microsoft lleva meses intentando convencer a los usuarios de que se ha tomado en serio la tarea de mejorar Windows 11. La compañía ha publicado ahora un nuevo balance de ese trabajo y ha adelantado cuáles serán sus siguientes prioridades, entre las que destaca una especialmente llamativa: reducir el consumo de memoria del sistema para que los ordenadores con 8 GB de RAM funcionen de forma más rápida y fluida.

La noticia podría parecer positiva, y en buena medida lo es, pero también deja una pregunta difícil de ignorar. Windows 11 se lanzó hace años con un requisito mínimo oficial de solo 4 GB de RAM, por lo que un equipo con el doble de memoria nunca debería haber tenido tantos problemas para ofrecer una experiencia ágil y consistente.

El anuncio llega, además, en un momento poco casual. El encarecimiento de la memoria está llevando a algunos fabricantes a volver a lanzar portátiles con configuraciones de 8 GB, justo cuando el mercado parecía avanzar hacia los 16 GB como estándar mínimo para equipos nuevos.

Microsoft quiere que Windows 11 funcione mejor con 8 GB de RAM

Microsoft ha confirmado que está trabajando en una optimización específica del uso de memoria en Windows 11. El objetivo declarado es reducir la cantidad de RAM que ocupa el sistema operativo en reposo y ofrecer una experiencia rápida y con buena capacidad de respuesta en los ordenadores utilizados diariamente por los consumidores.

La compañía menciona expresamente los equipos con 8 GB de memoria o más, una precisión que no parece accidental. Aunque Windows 11 puede instalarse oficialmente en ordenadores con 4 GB, la realidad es que esa cantidad resulta muy limitada para ejecutar el sistema, varias aplicaciones y un navegador moderno al mismo tiempo.

En un equipo con 8 GB, Windows debe compartir la memoria disponible con el navegador, las aplicaciones de mensajería, las herramientas de seguridad, los servicios en segundo plano y cualquier software incluido por el fabricante. Cuando la RAM se agota, el sistema recurre al almacenamiento interno como memoria virtual, lo que puede provocar pausas, ralentizaciones y una menor fluidez general.

Reducir la huella de memoria de Windows 11 podría marcar una diferencia importante en los portátiles más económicos. También beneficiaría a equipos más potentes, ya que dejaría una mayor cantidad de RAM disponible para juegos, aplicaciones creativas, herramientas profesionales y tareas de inteligencia artificial.

La crisis de la memoria devuelve los portátiles de 8 GB

Durante los últimos años, la industria parecía dirigirse de forma bastante clara hacia los 16 GB como configuración básica recomendable. Sin embargo, el aumento de costes de ciertos componentes está llevando a varios fabricantes a reconsiderar esa estrategia y recuperar configuraciones de 8 GB en portátiles económicos.

Esta tendencia resulta preocupante porque la memoria de muchos equipos actuales está soldada a la placa base. El comprador puede encontrarse con un ordenador aparentemente moderno y suficientemente potente, pero sin ninguna posibilidad de ampliar la RAM unos años después cuando sus necesidades aumenten.

Para los fabricantes, reducir la memoria instalada es una forma sencilla de contener el precio final. Para el usuario, en cambio, puede traducirse en una vida útil más corta, especialmente si utiliza muchas pestañas del navegador, aplicaciones de videollamada, servicios en la nube o programas que permanecen abiertos en segundo plano.

La optimización prometida por Microsoft podría aliviar parcialmente esta situación, pero no convierte automáticamente los 8 GB en una configuración ideal para todo el mundo. Una cosa es conseguir que Windows 11 funcione correctamente con esa memoria y otra muy diferente que ofrezca margen suficiente para varios años de uso intensivo.

Windows 11 debería haber estado optimizado desde el principio

El anuncio de Microsoft también puede interpretarse como un reconocimiento implícito de que Windows 11 consume más recursos de los deseables. La compañía ya había hablado anteriormente de reducir el uso básico de memoria, pero ahora ha situado esa mejora entre las prioridades para lo que queda de 2026.

La pregunta inevitable es por qué esta optimización ha tardado tanto en convertirse en una cuestión central. Windows 11 fue presentado como un sistema preparado para una nueva generación de ordenadores, pero su rendimiento en equipos modestos ha sido una fuente constante de críticas desde su lanzamiento.

El sistema incorpora numerosos servicios, aplicaciones preinstaladas, procesos de actualización, funciones de seguridad, widgets, integraciones en la nube y componentes relacionados con inteligencia artificial. Cada elemento puede parecer pequeño de forma aislada, pero la suma de todos ellos termina ocupando una parte considerable de los recursos disponibles.

Microsoft se enfrenta además a una creciente presión de los usuarios, que llevan tiempo criticando la incorporación de funciones que no siempre han solicitado. La expansión de herramientas basadas en inteligencia artificial, la publicidad dentro del sistema y las aplicaciones promocionadas han reforzado la sensación de que Windows 11 ha añadido complejidad más rápido de lo que ha mejorado su eficiencia.

Microsoft también prepara cambios en la configuración y el control familiar

La reducción del consumo de RAM no es la única mejora incluida en la hoja de ruta de Microsoft. La compañía también quiere simplificar el proceso de configuración inicial de Windows 11 para que sea más rápido, eficiente y comprensible cuando se estrena un ordenador o se reinstala el sistema.

El proceso actual puede resultar largo debido a las actualizaciones, las solicitudes para iniciar sesión con una cuenta de Microsoft, la configuración de privacidad y las distintas recomendaciones de servicios. Una experiencia inicial más directa reduciría la frustración de los usuarios y facilitaría la puesta en marcha de los equipos nuevos.

Microsoft también pretende mejorar la configuración de ordenadores compartidos por una familia. Entre sus objetivos se encuentra hacer más accesibles los controles parentales, de manera que los adultos puedan gestionar con mayor facilidad los límites de uso, las aplicaciones permitidas y las cuentas infantiles.

Este tipo de herramientas ya existe dentro del ecosistema de Microsoft, pero no siempre resulta sencillo encontrarlas o entender cómo funcionan. Integrarlas mejor durante la configuración podría ayudar a evitar que los usuarios tengan que desplazarse entre diferentes aplicaciones, páginas web y menús del sistema.

Las funciones de voz serán más naturales y fluidas

Otro de los ámbitos en los que Microsoft promete cambios es la interacción por voz. La compañía quiere que las órdenes habladas se sientan más naturales y puedan utilizarse de forma más consistente entre las distintas aplicaciones instaladas en Windows 11.

Las funciones de voz pueden ser útiles para personas con problemas de movilidad, usuarios que necesitan controlar el ordenador sin utilizar las manos o profesionales que quieren dictar textos rápidamente. La mejora de estas herramientas también encaja con la apuesta general de Microsoft por interfaces más conversacionales.

El reto consiste en lograr que la voz no funcione únicamente dentro de unas pocas aplicaciones compatibles. Para que resulte realmente útil, el sistema debe entender el contexto, reconocer diferentes formas de expresar la misma acción y mantener un comportamiento coherente al pasar de una aplicación a otra.

Microsoft no ha detallado todavía todos los cambios que introducirá ni qué idiomas se beneficiarán primero de las mejoras. Tampoco está claro cuánto dependerán estas funciones de servicios en la nube o del hardware de inteligencia artificial incluido en los ordenadores Copilot+ PC.

El problema del software que se instala sin preguntar

Aunque la hoja de ruta de Microsoft aborda varios puntos importantes, algunos usuarios consideran que sigue faltando una cuestión fundamental. Se trata de la capacidad de ciertos fabricantes de hardware para instalar automáticamente aplicaciones complementarias a través de Windows Update.

El problema ganó visibilidad después de que una aplicación relacionada con determinados monitores LG mostrara una promoción de McAfee en Windows 11. Microsoft reaccionó para detener ese anuncio, pero la controversia dejó al descubierto una cuestión más profunda: el programa había llegado al ordenador sin una decisión clara del usuario.

Cuando se conecta un monitor, una impresora, unos auriculares o cualquier otro periférico, Windows puede descargar controladores y herramientas recomendadas por el fabricante. Los controladores son necesarios para que el dispositivo funcione correctamente, pero las aplicaciones adicionales pueden incluir servicios, promociones, procesos en segundo plano o funciones que el usuario nunca solicitó.

En algunos casos, evitar estas instalaciones requiere modificar políticas de grupo, editar el registro o utilizar herramientas avanzadas. Para la mayoría de los usuarios, no existe un interruptor sencillo y visible que permita aceptar los controladores esenciales y rechazar el resto del software ofrecido por el fabricante.

Windows Update necesita ofrecer más transparencia

El hecho de que un fabricante pueda distribuir una aplicación mediante Windows Update no significa necesariamente que exista una intención maliciosa. Muchas de estas herramientas sirven para actualizar el firmware, ajustar parámetros del dispositivo o acceder a funciones que no están disponibles desde los menús estándar de Windows.

El problema aparece cuando la instalación se produce de forma silenciosa y sin explicar qué se está descargando. El usuario debería poder decidir si quiere instalar una aplicación complementaria, especialmente cuando no es imprescindible para el funcionamiento básico del dispositivo.

Una solución razonable sería mostrar una ventana informativa antes de la descarga. En ella, Windows podría identificar al fabricante, explicar qué función cumple el programa, indicar si se ejecutará en segundo plano y ofrecer botones claros para instalarlo o rechazarlo.

Microsoft también debería separar de manera más visible los controladores necesarios de las aplicaciones opcionales. Actualmente, ambos tipos de software pueden llegar mediante mecanismos similares, lo que dificulta que el usuario sepa qué componentes son realmente imprescindibles.

Reducir el consumo de RAM será positivo, pero no suficiente

La optimización de Windows 11 para equipos con 8 GB de memoria es una mejora bienvenida. Si Microsoft consigue reducir los procesos innecesarios, acelerar el inicio y disminuir la dependencia de la memoria virtual, millones de ordenadores podrían ofrecer una experiencia más fluida.

Aun así, el consumo de RAM es solo una parte del problema. El rendimiento también depende del procesador, la velocidad del almacenamiento, las aplicaciones que se cargan al iniciar sesión y la cantidad de servicios que permanecen ejecutándose sin que el usuario los necesite.

Microsoft tendrá que evitar que las futuras funciones vuelvan a ocupar el espacio liberado por las optimizaciones. No serviría de mucho reducir la huella de memoria del sistema si poco después se añaden nuevos asistentes, servicios promocionales o componentes en segundo plano que recuperan ese consumo.

También será importante comprobar si las mejoras benefician a todas las ediciones de Windows 11 o si están especialmente enfocadas en los ordenadores más recientes. Una optimización realmente útil debería mejorar tanto los equipos nuevos como los millones de dispositivos compatibles que ya están en circulación.

Los 8 GB pueden ser suficientes, pero dependen del uso

Para navegar por Internet, consultar el correo, reproducir vídeo y trabajar con documentos sencillos, un portátil con 8 GB de RAM todavía puede ofrecer una experiencia aceptable. Una versión más ligera de Windows 11 podría hacer que este tipo de equipos resultara notablemente más agradable de utilizar.

La situación cambia cuando se abren muchas pestañas, se realizan videollamadas, se editan fotografías o se ejecutan varias aplicaciones al mismo tiempo. En esos escenarios, los 16 GB siguen siendo una opción mucho más recomendable para comprar un ordenador con intención de utilizarlo durante varios años.

Los usuarios también deben prestar atención a si la memoria puede ampliarse. Un portátil con 8 GB reemplazables puede ser una compra razonable si permite añadir más RAM posteriormente, mientras que un modelo con memoria soldada limita cualquier posibilidad de mejora.

La velocidad del almacenamiento también influye en la experiencia. Cuando Windows se queda sin memoria y utiliza el SSD como apoyo, una unidad rápida puede disimular parcialmente la falta de RAM, pero nunca igualará la velocidad de la memoria principal.

Microsoft tiene una oportunidad para recuperar la confianza

La campaña para mejorar Windows 11 demuestra que Microsoft es consciente del creciente descontento de una parte de sus usuarios. El sistema ha recibido numerosas funciones durante los últimos años, pero muchas personas reclaman mejoras más básicas relacionadas con la estabilidad, el rendimiento y el control sobre el ordenador.

Reducir el consumo de memoria, acelerar la configuración inicial y mejorar los controles familiares son pasos positivos. Sin embargo, la compañía también necesita escuchar las críticas sobre las instalaciones silenciosas, la publicidad y la falta de transparencia en algunos componentes del sistema.

Windows continúa siendo la plataforma de escritorio más utilizada en una enorme variedad de ordenadores. Esa diversidad obliga a Microsoft a ofrecer un sistema capaz de funcionar correctamente tanto en equipos económicos como en estaciones de trabajo con grandes cantidades de memoria.

El éxito de esta nueva etapa no dependerá únicamente de las promesas, sino de los resultados medibles. Los usuarios tendrán que comprobar si Windows 11 inicia más rápido, consume menos RAM, instala menos software innecesario y responde mejor en las tareas cotidianas.

Una mejora necesaria que llega más tarde de lo deseable

Que Microsoft quiera optimizar Windows 11 para ordenadores con 8 GB es una buena noticia, especialmente ante el regreso de configuraciones más modestas al mercado. La mejora puede ayudar a prolongar la vida de muchos equipos y evitar que los modelos económicos se sientan lentos desde el primer día.

Al mismo tiempo, resulta difícil no pensar que esta optimización debería haber formado parte de las prioridades originales del sistema. Un ordenador con el doble de la memoria mínima exigida por Windows 11 tendría que haber ofrecido siempre una experiencia razonablemente fluida.

La presión del mercado, el aumento del precio de la memoria y las críticas acumuladas parecen haber acelerado una reacción que muchos usuarios llevaban años esperando. Ahora queda por saber cuánto conseguirá reducir Microsoft el consumo real y cuándo llegarán estas mejoras a la versión estable.

Windows 11 necesita algo más que nuevas funciones llamativas. Necesita ser más ligero, predecible y respetuoso con las decisiones de quienes lo utilizan, y la optimización de la memoria puede ser un buen punto de partida para conseguirlo.