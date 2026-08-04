Google muestra el Pixel 11 Pro Fold en vídeo: diseño, Tensor G6 y precio filtrado

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Google continúa calentando motores para la presentación de su próxima generación de smartphones y acaba de mostrar por primera vez en vídeo uno de sus modelos más ambiciosos. El protagonista es el Google Pixel 11 Pro Fold, el nuevo plegable de la compañía, cuya presentación oficial está prevista para el próximo 12 de agosto.

Aunque el breve adelanto no revela todas sus características, sí permite confirmar varios aspectos de su diseño. El dispositivo mantiene la línea estética de su predecesor, pero introduce pequeños cambios en el módulo fotográfico y un nuevo elemento luminoso denominado Pixel Glow.

Google muestra por primera vez el Pixel 11 Pro Fold en vídeo

Después de meses de rumores, renders y fotografías filtradas, Google ha decidido enseñar oficialmente el Pixel 11 Pro Fold. Lo ha hecho mediante un breve vídeo promocional en el que el teléfono aparece parcialmente iluminado, dejando entrever su silueta y algunos de sus elementos más reconocibles.

El vídeo permite observar durante unos instantes el perfil del dispositivo, así como una parte de la gran pantalla plegable interior. También aparece fugazmente la zona trasera antes de que la imagen desaparezca y la pantalla vuelva a quedar completamente en negro.

Google no enseña todavía el teléfono con todo detalle, pero el adelanto resulta suficiente para confirmar que las imágenes filtradas durante las últimas semanas eran bastante precisas. La compañía parece haber optado por una campaña en la que va revelando pequeños detalles antes del evento de presentación.

La estrategia no es nueva para Google. La compañía lleva varias generaciones mostrando anticipadamente el diseño de sus nuevos Pixel para controlar la conversación y restar impacto a las filtraciones, algo especialmente útil cuando prácticamente todos los detalles del dispositivo comienzan a circular antes de su anuncio.

Un diseño continuista con algunos retoques importantes

A primera vista, el Pixel 11 Pro Fold parece mantener una apariencia muy cercana a la del Pixel 10 Pro Fold. Google no habría apostado por una transformación radical, sino por refinar una fórmula que ya había mejorado considerablemente en la generación anterior.

El teléfono conserva el formato tipo libro, con una pantalla exterior alta y una pantalla flexible de gran tamaño en el interior. El teaser también sugiere que el terminal contará con un cuerpo relativamente delgado y un marco metálico que rodeará toda la estructura.

Las imágenes promocionales filtradas por Evan Blass ya habían mostrado con bastante claridad el panel trasero, los laterales metálicos y el módulo de cámaras. Ahora, el vídeo oficial refuerza la idea de que aquellas imágenes correspondían al diseño definitivo y no a un prototipo temprano.

El resultado parece elegante, aunque quienes esperasen un cambio visual profundo probablemente tendrán que moderar sus expectativas. El Pixel 11 Pro Fold se perfila como una evolución y no como una revolución estética, con mejoras centradas en pequeños detalles de acabado, grosor y construcción.

La disposición de las cámaras también conservaría la característica isla rectangular situada en la esquina superior izquierda. No obstante, Google habría reducido parte del metal sobrante alrededor de las lentes, consiguiendo que el conjunto parezca algo más limpio y compacto.

Este enfoque permitiría a Google mantener una identidad visual reconocible dentro de la familia Pixel. Al mismo tiempo, la compañía evitaría introducir cambios demasiado arriesgados en un segmento en el que la resistencia de la bisagra, el peso y el grosor siguen siendo aspectos cruciales.

Para poner en contexto la evolución de los plegables de la compañía, puedes consultar nuestro artículo sobre el lanzamiento del Google Pixel 9 Pro Fold, que supuso un importante salto respecto al Pixel Fold original.

Pixel Glow, la misteriosa luz integrada en las cámaras

Una de las novedades más llamativas del Pixel 11 Pro Fold será el denominado Pixel Glow. Se trata de un elemento luminoso integrado en una zona ampliada del módulo de cámaras, concretamente cerca de la esquina superior izquierda del conjunto.

Google todavía no ha explicado oficialmente todas sus funciones. Sin embargo, distintas informaciones apuntan a que podría actuar como un sistema avanzado de notificaciones, recuperando de alguna manera el clásico LED que muchos smartphones Android utilizaban hace años.

La iluminación podría emplearse para avisar de mensajes, llamadas, temporizadores o cambios en el estado de carga. Tampoco se descarta que esté relacionada con algunas funciones de Gemini, mostrando visualmente cuándo está activo el asistente o cuándo el teléfono está procesando una acción basada en inteligencia artificial.

La idea recuerda inevitablemente a la interfaz Glyph de los teléfonos Nothing, aunque Google parece haber optado por una implementación mucho más discreta. En lugar de cubrir buena parte de la trasera con diferentes tiras LED, Pixel Glow estaría concentrado en el módulo fotográfico.

Su utilidad real dependerá en gran medida del nivel de personalización que permita Android. Poder asignar distintos colores o patrones a aplicaciones y contactos convertiría Pixel Glow en una función práctica, mientras que una implementación limitada podría dejarlo en un simple detalle decorativo.

Por ahora, conviene mantener cierta cautela. Aunque la presencia del elemento luminoso parece prácticamente confirmada, todavía no sabemos si todas las funciones rumoreadas estarán disponibles desde el lanzamiento ni si algunas dependerán del país o del modelo concreto.

Google ya había mostrado este elemento en otros adelantos de la familia Pixel 11. Puedes conocer más detalles en nuestro artículo sobre el primer teaser del Pixel 11 y el misterioso Pixel Glow.

Tensor G6, Titan M3 y una pantalla interior de 8 pulgadas

Más allá del diseño, las filtraciones señalan que el Pixel 11 Pro Fold contará con el nuevo procesador Google Tensor G6. Este chip sería especialmente relevante porque supondría otro paso en la evolución de los procesadores personalizados de Google.

El Tensor G6 estaría fabricado mediante un proceso de 2 nm de TSMC, lo que debería permitir mejorar la eficiencia energética y reducir la generación de calor. Estos dos puntos son especialmente importantes en un plegable, donde el espacio disponible para la refrigeración y la batería es más limitado.

Las informaciones disponibles hablan de una configuración de CPU formada por un núcleo principal, cuatro núcleos intermedios y dos núcleos orientados a la eficiencia. También se espera la incorporación de un módem MediaTek M90 para la conectividad 5G.

El gran interrogante será si el Tensor G6 consigue acercarse al rendimiento sostenido de los chips Snapdragon más potentes. Los procesadores Tensor han destacado tradicionalmente por sus funciones de inteligencia artificial y procesamiento fotográfico, pero no siempre han podido competir en potencia bruta, autonomía o control térmico.

Junto al procesador principal aparecería el nuevo chip de seguridad Titan M3. Este componente se encargaría de proteger información sensible, credenciales, claves de cifrado y otros datos almacenados en el dispositivo.

La pantalla plegable interior mantendría un tamaño cercano a las 8 pulgadas. Google utilizaría un material M16 más avanzado, que podría aportar un mayor brillo, una mejor eficiencia y posiblemente una resistencia superior frente al uso continuado.

No está claro si habrá cambios importantes en la relación de aspecto o en el pliegue central. Sin embargo, el teaser sugiere que Google continuará utilizando un panel interior amplio y cercano al formato de una pequeña tableta, una de las principales señas de identidad de sus últimos plegables.

A falta de conocer las cifras oficiales, también habrá que comprobar si Google consigue reducir el peso y el grosor. Estos dos aspectos están siendo claves en la carrera actual de los plegables, especialmente frente a los modelos más recientes de Samsung, Honor, Oppo y Vivo.

Las cámaras mantendrían una configuración reconocible

El vídeo no permite examinar en profundidad las cámaras, pero las imágenes filtradas muestran un módulo con varias lentes y sensores. La distribución general recuerda a la del modelo anterior, aunque con una estructura exterior algo más compacta.

Google podría centrarse más en el procesamiento computacional que en aumentar de forma espectacular el tamaño de los sensores. Esta ha sido históricamente una de las grandes fortalezas de los Pixel, capaces de obtener resultados excelentes sin recurrir siempre al hardware más avanzado del mercado.

El Tensor G6 debería desempeñar un papel importante en este apartado. Se esperan mejoras en fotografía nocturna, retratos, vídeo, zoom digital y eliminación de elementos mediante inteligencia artificial, además de nuevas herramientas generativas integradas en Google Fotos.

Los plegables suelen tener más dificultades para ofrecer cámaras equivalentes a las de los smartphones tradicionales de gama alta. El mecanismo de bisagra y la necesidad de mantener un cuerpo fino limitan el espacio disponible para sensores grandes y sistemas ópticos complejos.

Por eso, uno de los aspectos que más interés despertará durante la presentación será comprobar si el Pixel 11 Pro Fold se acerca a la calidad fotográfica de los Pixel 11 Pro y Pixel 11 Pro XL. Un precio cercano a los 2.000 euros hace especialmente importante que las cámaras no queden demasiado por detrás.

El formato plegable también abre algunas posibilidades interesantes. Por ejemplo, la pantalla exterior puede utilizarse como visor para que la persona fotografiada vea el encuadre, mientras que la bisagra permite apoyar el teléfono parcialmente abierto para tomar fotografías o grabar vídeo sin trípode.

Google ya aprovechaba estas capacidades en generaciones anteriores, por lo que cabe esperar nuevas funciones de cámara adaptadas al formato. La combinación de Gemini, procesamiento local y controles específicos podría convertirse en uno de sus principales argumentos frente a otros plegables.

Colores Pine y Midnight Haze para el nuevo plegable

Las imágenes filtradas muestran el Pixel 11 Pro Fold en al menos dos acabados. Uno de ellos sería Pine, un tono verde inspirado en los pinos que aporta una apariencia más fresca y diferenciada frente a los habituales colores neutros.

El segundo acabado recibiría el nombre de Midnight Haze y apostaría por un tono oscuro cercano al negro. Esta variante sería previsiblemente la opción más discreta y podría ser la única disponible con determinadas configuraciones de almacenamiento.

Google lleva varias generaciones utilizando colores suaves y nombres relacionados con la naturaleza. El nuevo tono Pine encajaría dentro de esa estrategia y también aparecería en otros dispositivos presentados durante el evento, como el Pixel Watch o los Pixel Buds.

El acabado verde podría convertirse en uno de los colores más reconocibles de la generación Pixel 11. En las imágenes promocionales, combina una trasera verde oliva con un marco metálico ligeramente más claro y un módulo fotográfico del mismo tono.

No está confirmado que todos los colores lleguen a todos los mercados. Google suele limitar ciertos acabados dependiendo del país, el operador o la capacidad de almacenamiento elegida, por lo que habrá que esperar al anuncio oficial para conocer la distribución definitiva.

También queda por confirmar si el dispositivo se venderá oficialmente en España. Algunos de los plegables anteriores de Google no llegaron a nuestro país, a pesar de que otros integrantes de la familia Pixel sí estaban disponibles en la tienda oficial.

Precio filtrado del Pixel 11 Pro Fold en Europa

El precio podría convertirse en uno de los aspectos más polémicos del nuevo plegable. Según una filtración procedente del mercado francés, el Pixel 11 Pro Fold partiría de 1.999 euros con 256 GB de almacenamiento.

La versión intermedia con 512 GB subiría hasta los 2.129 euros, mientras que el modelo superior con 1 TB alcanzaría los 2.389 euros. Las tres configuraciones quedarían así claramente situadas en el segmento más exclusivo del mercado.

Almacenamiento Precio filtrado en Europa 256 GB 1.999 € 512 GB 2.129 € 1 TB 2.389 €

Estas cantidades supondrían un aumento aproximado de 100 euros respecto a las configuraciones equivalentes del Pixel 10 Pro Fold. La subida encajaría con el incremento de costes que está afectando a componentes como la memoria y el almacenamiento.

Como referencia, el Pixel 10 Pro Fold partía de 1.799 dólares, aproximadamente 1.550 euros al cambio directo, aunque los precios estadounidenses no incluyen necesariamente los impuestos aplicables en cada estado. La comparación con las cifras europeas debe realizarse, por tanto, con cierta cautela.

Pagar casi 2.400 euros por la versión de 1 TB sitúa al Pixel 11 Pro Fold al nivel de un ordenador portátil de gama alta. Google tendrá que justificar ese precio con una construcción excelente, mejores cámaras, mayor autonomía y una experiencia de software claramente diferenciada.

La posible subida también aumenta la presión sobre la disponibilidad de ofertas de lanzamiento. Google suele acompañar sus nuevos Pixel con promociones, descuentos por entregar un dispositivo antiguo, almacenamiento adicional o accesorios incluidos.

Para conocer el contexto del incremento de precios de toda la familia, puedes leer nuestro artículo sobre la subida de precio prevista para los Google Pixel 11.

Un plegable prometedor, aunque rodeado de grandes expectativas

El Pixel 11 Pro Fold tiene varios ingredientes para convertirse en uno de los plegables más interesantes de 2026. El nuevo Tensor G6, la pantalla interior mejorada y Pixel Glow podrían ayudarlo a diferenciarse en un mercado cada vez más competitivo.

El software seguirá siendo probablemente su principal ventaja. Google controla tanto Android como buena parte de los servicios de inteligencia artificial que utilizará el dispositivo, lo que le permite optimizar la experiencia para las dos pantallas y el formato plegable.

Gemini podría aprovechar el panel interior para mostrar más información, trabajar con varias aplicaciones o facilitar tareas de productividad. La compañía también podría introducir funciones exclusivas de edición, traducción, resumen y generación de contenido.

Sin embargo, el diseño continuista y la posible subida de precio pueden jugar en su contra. Los compradores que ya tengan un Pixel 10 Pro Fold necesitarán mejoras importantes en autonomía, peso, cámaras o rendimiento para considerar una actualización.

La competencia tampoco se lo pondrá fácil. Samsung continúa reduciendo el grosor y el peso de sus plegables, mientras que los fabricantes chinos están avanzando rápidamente en baterías, carga rápida, cámaras y resistencia al agua.

El verdadero éxito del Pixel 11 Pro Fold dependerá de que Google consiga equilibrar hardware, software y precio. Unas buenas funciones de inteligencia artificial no bastarán si el terminal se calienta, ofrece poca autonomía o resulta demasiado pesado para utilizarlo cómodamente.

Afortunadamente, no habrá que esperar demasiado para despejar las dudas. Google presentará oficialmente la familia Pixel 11 el 12 de agosto, momento en el que conoceremos las especificaciones finales, las funciones de Pixel Glow y los mercados en los que se comercializará el nuevo plegable.