Samsung vuelve a atacar al iPhone tras la presentación de nuevos modelos

Samsung ha retomado su estrategia de marketing más agresiva lanzando anuncios y publicaciones en redes sociales que señalan directamente las supuestas carencias de los iPhone frente a las características que los Galaxy llevan tiempo ofreciendo.

La compañía surcoreana nunca deja pasar la oportunidad de recordar que Apple aún no tiene un iPhone plegable. Aprovechando la presentación de los nuevos iPhone 17 y otros productos de Apple, Samsung se burló en X (antes Twitter) con mensajes cargados de ironía.

Recordatorio de la falta de un iPhone plegable

Desde 2022, Samsung ha utilizado el hashtag #iCant para ironizar sobre las limitaciones de los dispositivos de Apple. Tras el último evento, la cuenta oficial de Samsung US escribió: “#iCant believe this is still relevant”, acompañando su publicación con un recordatorio de que Apple sigue sin tener un modelo plegable en el mercado, algo que Galaxy ya ofrece desde hace varias generaciones.

Las cámaras del iPhone 17 Pro, en el punto de mira

Otro de los ataques más directos tuvo que ver con las cámaras. El nuevo iPhone 17 Pro incorpora tres sensores de 48 MP, mientras que el Galaxy S25 Ultra presume de una cámara principal de 200 MP. Samsung no dudó en lanzar la pulla: “48MP x 3 still doesn’t equal 200MP” (“48 MP x 3 sigue sin ser igual a 200 MP”).

Aunque la calidad fotográfica depende de muchos factores además de los megapíxeles, Samsung aprovechó la ocasión para remarcar la diferencia en números brutos y situar a su dispositivo como la alternativa más avanzada en fotografía móvil.

48MP x 3 still doesn’t equal 200MP 🙃 #iCant — Samsung Mobile US (@SamsungMobileUS) September 9, 2025

Apple y su estrategia basada en el hype

Apple suele presentar funciones que, en algunos casos, ya se han visto en otros dispositivos. Samsung no tardó en sumarse con otra publicación: “Actual innovation > hype #iCant” (“Innovación real > hype #iCant”).

¿Realmente importa a Apple?

Es cierto que Samsung lleva ventaja en áreas como la resolución de los sensores o dispositivos plegables. Sin embargo, Apple cuenta con un ecosistema sólido, una base de usuarios muy leales y la capacidad de imponer tendencias incluso cuando adopta tecnologías más tarde.

Por eso, aunque los mensajes de Samsung generan conversación en redes sociales, no parece que vayan a suponer una amenaza seria para las ventas del iPhone, especialmente entre los seguidores más fieles de la marca de Cupertino.