Seis meses en prisión por culpa de la IA: el error del reconocimiento facial que arruinó su vida

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Los sistemas de reconocimiento facial impulsados por inteligencia artificial se han extendido rápidamente en ámbitos como la seguridad, los aeropuertos o las investigaciones policiales. Sin embargo, un caso reciente en Estados Unidos ha vuelto a poner en duda la fiabilidad de esta tecnología cuando se utiliza sin verificaciones adicionales.

Una mujer pasó seis meses en prisión tras ser identificada erróneamente por un sistema de reconocimiento facial como sospechosa de un fraude bancario organizado. El caso ha generado un intenso debate sobre los riesgos de confiar excesivamente en herramientas de inteligencia artificial dentro del sistema judicial.

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Una detención basada en reconocimiento facial

Angela Lipps, una mujer de 50 años residente en Tennessee (Estados Unidos), fue arrestada el año pasado después de que la policía la señalara como sospechosa en una investigación sobre fraude bancario.

Según la investigación policial, varias retiradas de dinero fraudulentas se habían realizado utilizando una identificación falsa del ejército estadounidense. La persona responsable había retirado decenas de miles de dólares en distintos bancos.

Para intentar identificar a la sospechosa, los investigadores utilizaron software de reconocimiento facial, una tecnología que compara imágenes captadas por cámaras con bases de datos de fotografías existentes.

El sistema señaló a Lipps como la persona que coincidía con el rostro de la sospechosa.

Detenida en casa delante de sus hijos

En el momento del arresto, Angela Lipps se encontraba en su domicilio cuidando de sus cuatro hijos pequeños cuando un grupo de agentes federales llegó para detenerla.

Los agentes la arrestaron a punta de pistola y la trasladaron a una cárcel del condado en Tennessee, donde fue registrada como fugitiva solicitada por las autoridades del estado de Dakota del Norte.

A pesar de que Lipps afirmó desde el primer momento que nunca había estado en Dakota del Norte ni había viajado en avión en su vida, fue mantenida bajo custodia mientras avanzaba el proceso judicial.

Cuatro meses en prisión antes de ser acusada

Lipps permaneció cuatro meses en prisión en Tennessee antes de que se presentaran cargos formales contra ella en Dakota del Norte.

Posteriormente fue trasladada al estado donde se investigaba el fraude y acusada de cuatro cargos por uso no autorizado de información personal y cuatro cargos de robo.

La base principal de la acusación era el resultado del software de reconocimiento facial utilizado por la policía.

En el documento de acusación, el detective responsable indicaba que Lipps coincidía con la sospechosa por sus rasgos faciales, complexión física, peinado y color de pelo.

La investigación que desmontó el caso

La situación comenzó a cambiar cuando el abogado de Lipps, Jay Greenwood, obtuvo acceso al expediente policial.

Tras revisar la documentación, Greenwood aportó registros bancarios de su clienta que demostraban que Lipps había permanecido en Tennessee durante el periodo en el que se produjeron los fraudes.

El abogado se reunió con la policía en la cárcel del condado de Cass el 19 de diciembre. Curiosamente, fue la primera vez que las autoridades entrevistaban directamente a Lipps en cinco meses desde su arresto.

Cinco días después de esa reunión, las autoridades retiraron todos los cargos y el caso fue archivado. Lipps fue puesta en libertad inmediatamente.

Consecuencias personales devastadoras

Aunque finalmente recuperó la libertad, el impacto en su vida fue enorme. Durante los seis meses que permaneció encarcelada, Angela Lipps no pudo pagar sus facturas ni mantener sus responsabilidades económicas. Como consecuencia, perdió su vivienda, su coche e incluso su perro.

El caso de fraude bancario que motivó la investigación sigue sin tener ningún detenido hasta el momento.

Debate sobre el uso del reconocimiento facial

El caso ha generado una fuerte reacción en redes sociales y entre expertos en tecnología y derecho. Muchos usuarios señalaron que un trabajo policial básico habría permitido descartar rápidamente a Lipps como sospechosa.

Algunos comentarios destacaban que bastaba con comprobar elementos simples, como los registros de viaje o su historial bancario, para demostrar que nunca había estado en Dakota del Norte.

La polémica también ha reabierto el debate sobre los riesgos de utilizar sistemas de reconocimiento facial como principal prueba en investigaciones criminales.

Varios estudios han advertido que estas tecnologías pueden producir errores, especialmente cuando se utilizan con bases de datos limitadas o imágenes de baja calidad.

IA, seguridad y derechos civiles

El uso de inteligencia artificial en la vigilancia y la investigación policial está creciendo rápidamente en todo el mundo. Sin embargo, casos como el de Angela Lipps evidencian los peligros de depender demasiado de sistemas automatizados sin una verificación humana rigurosa.

El reconocimiento facial puede ser una herramienta útil para orientar investigaciones, pero muchos expertos coinciden en que no debería utilizarse como única evidencia para justificar una detención.

La historia de Lipps se ha convertido así en un ejemplo de los riesgos que plantea la adopción acelerada de tecnologías de inteligencia artificial en el ámbito judicial.

Mientras los sistemas de IA continúan mejorando, el desafío para gobiernos y organismos judiciales será encontrar el equilibrio entre aprovechar sus ventajas y proteger los derechos de las personas frente a posibles errores tecnológicos.