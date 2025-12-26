Smartlet: la correa que permite llevar un reloj de lujo y un smartwatch a la vez

💻 ¡Oferta portátiles! ¡CHUWI desafía la gama alta ligera con la serie CoreBook Air por menos de 500€! [ Saber más ]

El Consumer Electronics Show suele ser el escaparate de ideas tecnológicas rompedoras, pero pocas tan peculiares como Smartlet, una correa modular que permite llevar un reloj mecánico tradicional y un smartwatch en la misma muñeca… al mismo tiempo.

Presentado oficialmente en el CES 2026 de Las Vegas, este invento busca resolver un dilema muy concreto entre los amantes de la relojería clásica y la tecnología wearable.

💻 ¡Oferta portátiles! ¡CHUWI desafía la gama alta ligera con la serie CoreBook Air por menos de 500€! [ Saber más ]

Una idea diferente para no tener que elegir

Smartlet es el proyecto de una startup parisina que propone una solución tan simple como llamativa: colocar el reloj analógico en la parte superior de la muñeca, como siempre, y esconder un smartwatch o una pulsera de actividad en la parte inferior. De este modo, el usuario puede disfrutar de la estética y prestigio de un reloj mecánico sin renunciar a funciones modernas como notificaciones, seguimiento deportivo o pagos móviles.

Según la compañía, el sistema está pensado para quienes se sienten obligados cada mañana a elegir entre su reloj de lujo y su smartwatch. Con Smartlet, esa decisión deja de ser necesaria.

Compatibilidad con smartwatches y relojes de lujo

Uno de los puntos fuertes de Smartlet es su amplia compatibilidad. La correa, fabricada en acero inoxidable, funciona con la mayoría de los smartwatches y dispositivos de seguimiento físico del mercado, incluidos modelos como Apple Watch, Samsung Galaxy Watch, Google Pixel Watch, dispositivos de Garmin, pulseras Fitbit Charge o el sistema Whoop.

En el lado de la relojería tradicional, Smartlet admite relojes con anchos de asa de entre 18 y 24 mm, lo que abre la puerta a marcas de alta gama como Omega, Tudor, TAG Heuer o Rolex.

El origen de Smartlet y su público objetivo

La idea nace de su fundador, David Ohayon, quien reconoce estar cansado de “tener que elegir bando” entre su reloj analógico y su Apple Watch. Smartlet pretende ofrecer lo mejor de ambos mundos, permitiendo pasar del seguimiento deportivo a una imagen más elegante con un simple gesto.

No obstante, su comunicación deja claro a quién se dirige: la marca habla del “caballero moderno” y utiliza un lenguaje muy ligado a la cultura del reloj de lujo, con referencias al despacho, los fines de semana y el estilo de vida premium. En la práctica, es un producto pensado para usuarios con alto poder adquisitivo que no quieren renunciar ni a su inversión relojera ni a los datos de actividad física.

Grosor, comodidad y dudas prácticas

Más allá del concepto, Smartlet plantea algunas preguntas importantes. La principal es el volumen añadido: la propia compañía reconoce que el sistema suma entre 9 y 12 mm de grosor en la parte inferior de la muñeca una vez instalado el smartwatch.

Esto significa llevar un segundo dispositivo en una zona que suele rozar con mesas, reposabrazos o escritorios, lo que puede afectar tanto a la comodidad como a la durabilidad del dispositivo oculto. Para muchos usuarios, este detalle podría ser un factor decisivo en contra.

Diseño llamativo, pero no para todos

Desde el punto de vista estético, Smartlet apuesta claramente por un diseño sobrio y elegante, acorde con relojes mecánicos de alta gama. Sin embargo, la combinación de dos dispositivos en una sola muñeca no dejará indiferente a nadie y puede resultar excesiva para quienes buscan discreción o ligereza.

Además, no es una solución especialmente económica. La correa Smartlet parte de los 418 dólares, y ese precio no incluye ni el smartwatch ni el reloj mecánico, únicamente el sistema de sujeción.